"Граничит с произволом": Мэр Ровно просит признать неконституционной норму, по которой его отстранили

Второй сенат Конституционного суда 1 ноября начал рассмотрение дела о конституционности предписания части 6 статьи 30 Кодекса об административных правонарушениях, которым установлен порядок дополнительного админвзыскания в виде "лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью".

Как говорится в сообщении КС, оно открыто по жалобе мэра Ровно Александра Третяка. Речь идет о норме, по которой данное взыскание суд назначает срок от шести месяцев до одного года, если признает невозможным сохранение за нарушителем права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (с учетом характера нарушения и прочих обстоятельств дела).

Третяка же Ровенский городской суд в июле признал виновным в совершении коррупционных правонарушений, определенных частями 1 и 2 статьи 172-7 КоАП; наложив взыскание в виде штрафа в размере 400 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (6,8 тысячи гривен) и лишив права занимать должность сроком на один год.

Заявитель обжаловал это решение, но суд апелляционной инстанции оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а постановление суда первой инстанции – по-прежнему. Соответственно, Третяк решил пойти другим путём.

В конституционной жалобе он отмечает, что частью 6 статьи 30 КоАП установлена дискреция суда в решении вопроса о лишении права занимать определенные должности, но четко не определены ее пределы. Поэтому, по его мнению, оспариваемое предписание не соответствует требованию "качества предписаний права", а значит, противоречит части 1 статьи 8 Конституции (принцип верховенства права).

Третяк утверждает, что применение к нему дополнительного взыскания в виде лишения права занимать должность является вмешательством в его "право на профессиональную жизнь", которое согласно практике Европейского суда по правам человека может являться составляющей понятия "частная жизнь".

По мнению мэра, это свидетельствует и о нарушении статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года и, как следствие, статьи 32 Конституции Украины (о недопущении вмешательства в личную жизнь).

Глава облцентра считает, что применение к нему дополнительного взыскания на основании оспариваемого предписания "граничит с произволом по отношению к городскому голове, избранному на должность большинством населения города", и не может быть признано нужным в демократическом обществе.

Третяк делает вывод, что дискреционные полномочия суда при применении к нему этой нормы не обеспечивают, с одной стороны, защиту от произвольного вмешательства госорганов в его права и свободы, а с другой – наличие возможности предвидеть действия этих органов.

Судья-докладчик по делу Сергей Головатый проинформировал, что для обеспечения полного и объективного рассмотрения дела суд направил запросы в ряд органов госвласти, научные учреждения, высшие учебные образования и к отдельным ученым с просьбой высказать позиции по вопросам, поднятым в жалобе.

На открытой части пленарного заседания КС присутствовали, кроме Третяка, его представители - адвокаты Валерия Лутковская (бывшая уполномоченная Верховной Рады по правам человека) и Владимир Владимиров, а также постоянный представитель Рады в КС Максим Дырдин. Исследовав материалы, суд перешел к закрытой части для принятия решения.

Отстранение мэров облцентров в Украине

Напомним, что это уже не первый случай отстранения мэра областного центра от должности. Так, в сентябре 2022 года на коррупционном административном правонарушении был разоблачен мэр Чернигова Владислав Атрошенко. Уже в начале декабря ему тоже присудили символический штраф в 6,8 тысячи гривен и тоже на год лишили права занимать должность.

Черниговский городской совет 9 февраля уже этого года возложил исполнение обязанностей городского головы на своего секретаря Александра Ломако, однако уже через два дня президент Владимир Зеленский образовал в Чернигове военную администрацию, несмотря на петицию граждан, инициированную Ломако еще летом. 17 февраля начальником горадминистрации был назначен Дмитрий Брижинский.

По несколько схожему, но юридически иному сценарию произошла и замена руководителя Сум. 2 октября этого года Национальное антикоррупционное бюро разоблачило мэра Александра Лысенко уже на уголовном преступлении, а именно взяточничестве. 4 октября Высший антикоррупционный суд арестовал его с возможностью выйти под залог в 3 миллиона гривен, который и был внесен уже на следующий день.

9 октября ВАКС отстранил Лысенко от должности сроком на два месяца. Исполнение обязанностей мэра было возложено на управляющую делами исполнительного комитета Сумского горсовета Юлию Павлик. Впрочем, 31 октября Зеленский решил создать военную администрацию и в Сумах. Ее начальником был назначен Алексей Дрозденко.