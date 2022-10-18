- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Оккупанты бьют по инфраструктуре Украины из-за неудач на поле боя – британская разведка
Российские войска массово бьют по инфраструктуре Украины из-за неудач на поле боя с августа.
Об этом говорится в сообщении разведки Великобритании.
Отмечается, что оккупанты с 10 октября массированно наносят удары по объектам на всей территории Украины. Удары наносились крылатыми ракетами, зенитными ракетами класса "земля-земля" и поставленными Ираном беспилотными летательными аппаратами Shahed - 136.
"Вполне вероятно, что основная цель - нанести масштабные повреждения энергораспределительной сети Украины. Поскольку Россия потерпела неудачи на поле боя с августа, она, вероятнее всего, проявляет большую готовность наносить удары по гражданской инфраструктуре в дополнение к украинским военным целям", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, российская армия начала активно использовать иранские беспилотники Shahed-136. Впрочем, как отмечают в Институте изучения войны (ISW), это вряд ли существенно отразится на ходе войны в Украине.
Но благодаря этим дронам-камикадзе страна-агрессор продолжает террор мирного населения Украины.
При этом в Иране официально отрицали поставки России дронов-камикадзе.
Так, 17 октября Киев атаковали вражеские дроны-камикадзе. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе. Также оккупанты ударили по критической инфраструктуре в Сумской и Днепропетровской областях.
18 октября оккупационные войска обстреляли Киев, Житомир, Днепр, Харьков, Николаев и Кривой Рог.