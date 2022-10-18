Окупанти б’ють по інфраструктурі України через невдачі на полі бою – британська розвідка

Російські війська масово б’ють по інфраструктурі України через невдачі на полі бою з серпня.

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Про це йдеться у повідомленні розвідки Британії.

Зазначається, що окупанти з 10 жовтня масовано наносять удари по об’єктах на всій території України. Удари завдавалися крилатими ракетами, зенітними ракетами класу "земля-земля" і поставленими Іраном безпілотними літальними апаратами Shahed -136.

"Цілком імовірно, що основна мета – завдати масштабних пошкоджень енергорозподільчій мережі України. Оскільки Росія зазнала невдач на полі бою з серпня, вона, найімовірніше, набула більшої готовності завдавати ударів по цивільній інфраструктурі на додаток до українських військових цілей", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російська армія почала активно застосовувати іранські безпілотники Shahed-136. Втім, як зазначають в Інституті вивчення війни (ISW), це навряд чи суттєво вплине на перебіг війни в Україні.

Але завдяки цим дронам-камікадзе країна-агресор продовжує терор мирного населення України.

При цьому, у Ірані офіційно заперечили постачання Росії дронів-камікадзе.

Так, 17 жовтня Київ атакували ворожі дрони-камікадзе. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи в місті. Також окупанти вдарили по критичній інфраструктурі в Сумській і Дніпропетровській областях.

18 жовтня російські війська обстріляли Київ, Житомир, Дніпро, Харків, Миколаїв та Кривий Ріг.