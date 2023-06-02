У "Київському метрополітені" назвали кількість людей, що за місяць скористалися підземкою як укриттям

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" зазначає, що протягом травня столичною підземкою в якості укриття під час комендантської години вночі скористалися 92 тисячі людей, в тому числі 10,3 тисячі дітей.

Як вказано в повідомленні КП, загалом у травні було 19 ночей, коли лунав звук сирени. Там нагадують, що інфраструктура, колектив підприємства та працівники поліції в метро працюють у цілодобовому режимі, аби забезпечити належний рівень безпеки та умов перебування.

"На станціях є санвузли, фонтанчики з водою та додаткові стільці. За потреби працівники станції видають матраци та ковдри, проте більшість людей, саме під час нічної тривоги, приходять зі своїми комплектами", - кажуть у КП.

В свою чергу, для пасажирів з маленькими дітьми чергові по станції за можливості виділяють приміщення, де комфортніше перебувати з малюками. Підприємство також нагадує, що на станціях прохолодно, тому закликає громадян передбачити наявність за потреби теплого одягу та пледів.

"46 підземних станцій столичного метро працюють як укриття у цілодобовому режимі. У разі оголошення сигналу "повітряна тривога" в комендантську годину (з 0:00 до 5:00) прохід на станцію забезпечує працівник поліції. Також не забувайте брати з собою документ, який посвідчує особу, адже правоохоронець перевіряє його при вході", - нагадали в "Київському метрополітені".

Нагадаємо також, що зараз триває скандал із загибеллю в Києві у ніч на 1 червня трьох людей через те, що вони не могли потрапити до укриття, адже воно було закрите. Наразі про підозру повідомлено чотирьом відповідальним особам, а ситуація з доступністю укриттів для громадян отримало жорстку оцінку президента Володимира Зеленського та було винесено на засідання Ставки верховного головнокоманувача з відповідними дорученнями поліції.

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