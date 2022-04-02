"Все для фронту – все для перемоги": Кабмін знайшов на армію та економіку ще 73,3 млрд грн

Кабінет міністрів ухвалив рішення про збільшення розміру резервного фонду на 73,3 млрд грн.

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Про це 1 квітня повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає пресслужба Кабміну.

За словами Шмигаля, гроші будуть перерозподілені з інших бюджетних програм і спрямовані насамперед на забезпечення ключових потреб української армії та економіки.

"Все для фронту – все для перемоги" – це нова державна політика, яка допоможе нам швидше завершити війну", – заявив голова Кабміну.

Раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів додатково виділить із державного бюджету на потреби Міноборони близько 22 млрд грн.

Варто зазначити, що 23 лютого Верховна Рада України проголосувала за проєкт закону, який передбачає перерозподіл коштів із будь-якої статті державного бюджету на національну безпеку та оборону.

При цьому Кабмін не зобов'язаний погоджувати з комітетом Верховної Ради України щодо бюджету рішення про перерозподіл видатків бюджету та надання кредитів з бюджету.

Таке рішення було ухвалено після того, як Росія визнала незалежність "ДНР" і "ЛНР", а російський президент Володимир Путін заявив, що РФ розглядає територію цих утворень як територію Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України.

Після цього війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей.

У зв'язку з цим, цього ж дня Верховна Рада оголосила воєнний стан.