В "Укренерго" розповіли, як відключатимуть світло 11 червня

У вівторок, 11 червня, в усіх областях України з 14:00 до 19:00 будуть застосовані графіки погодинних відключень.

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Про це повідомили в "Укренерго".

Також в компанії розповіли, що у Харкові скасовані аварійні відключення, і нагадали, що сьогодні, 10 червня, в усіх областях з 16:00 до 22:00 діють графіки погодинних відключень.

Зауважимо, в ніч з 7 на 8 червня в Україні запрацював ще один блок на одній з АЕС, який дозволить тимчасово покращити ситуацію в енергосистемі.

Додамо, 8 червня в тестовому режимі ввели новий порядок застосування графіків погодинних відключень світла. Він має забезпечити коротшу тривалість обмежень електроенергії.

Перший заступник міністра енергетики України Юрій Власенко наголосив, що Кабмін, Міністерство енергетики та Офіс президента здійснюють постійний контроль за застосуванням графіків погодинних відключень та обмеження потужності.

Графіки відключень

Нагадаємо, з 14 травня "Укренерго" вимушена була запровадити контрольовані аварійні відключення в усіх регіонах України через дефіцит потужності внаслідок обстрілів.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству енергетики та "Укренерго" розробити проєкт відповідної урядової постанови щодо справедливих графіків вимкнень споживачів. Він зауважив, що держава продовжує забезпечувати критичну інфраструктуру альтернативними засобами генерації. Окрема увага — забезпеченню автономного живлення закладів освіти.

Водночас енергетики попереджають, що починаючи з другої декади червня, ситуація в енергосистемі України буде складнішою, порівняно з останніми днями травня.

Київ був без світла по сім годин поспіль

Раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький пояснив, чому тривалість відключень світла відрізняється по областях України.

За його словами, тривалість відключень напряму залежить від специфіки кожної окремої області та встановлених для неї лімітів енергоспоживання. Головне завдання при складанні графіків віялових відключень – врахувати ці регіональні особливості.

У Києві частіше, ніж в інших областях України, запроваджують відключення світла через велику кількість критичної інфраструктури. У столиці електроенергії немає іноді по сім годин поспіль.

Фото: ua.depositphotos.com