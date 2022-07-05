Великобритания просит организаторов "Евровидения-2023" все-таки рассмотреть "предложения Украины" - Джонсон

Великобритания, которую Европейский вещательный союз (EBU) именовал в качестве вероятной страны проведения международного песенного конкурса "Евровидение" в 2023 году, попросила организацию "рассмотреть предложения Украины по этому мероприятию".

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Об этом говорится в сообщении британского правительства, согласно которому этот вопрос был затронут в ходе телефонной беседы премьер-министра Бориса Джонсона с украинским президентом Владимиром Зеленским 5 июля.

Кроме того, указано, что стороны обсудили "прогресс и обсуждения", состоявшиеся на прошлой неделе в рамках "Большой семерки" и НАТО.

Зеленский изложил текущую ситуацию в Украине и сообщил о последних наступлениях российских сил в Украине, а Джонсон проинформировал о том, что "в ближайшие дни и недели" от Великобритании поступит новейшая военная техника, включая 10 самоходных артиллерийских установок и барражирующие боеприпасы.

"Премьер-министр сказал, что мир стоит за Украиной, и он считает, что военные президента Зеленского могут вернуть территории, недавно захваченные силами Путина", - говорится также в сообщении.

В вопросе экспорта зерна лидеры согласились с важностью его скорейшего вывоза из Украины, а глава британского правительства заявил, что его страна "продолжает тесно сотрудничать с партнерами в вопросе последующих шагов и готова оказать любую возможную помощь".

Лидеры также обсудили дела украинских военных британского происхождения, которые были захвачены российскими войсками в последние недели.

Говоря о вчерашней конференции по восстановлению и реконструкции Украины в швейцарском Лугано, Джонсон отметил, что приветствует планы Украины по восстановлению и с нетерпением ждет, когда Великобритания примет это мероприятие в следующем году.

Отметим, что 23 июня ЕВС дал понять, что не намерен пересматривать решение о проведении "Евровидение-2023" не в Украине, победившей на нем в этом году, а в другой стране, из-за невозможности гарантировать безопасность проведения мероприятия в Украине.

Неделей ранее организаторы объявили, что "после объективного анализа" пришли к выводу, что Украина не может выполнить все требования по части гарантий безопасности и функционирования для проведения "Евровидения", в связи с чем предложат провести конкурс 2023 года Великобритании, занявшей в этом году второе место.

Напомним при этом, что Кабинет министров Украины 10 июня уже создал организационный комитет по подготовке и проведению в Украине "Евровидения-2023" и утвердил его состав.

При этом в ответ на заявление EBU о вероятном переносе конкурса 2023 года в Великобританию британский же премьер Джонсон фактически открестился от желания его страны провести его, заявив, что хочет его проведения именно в Украине и верит в ее способность организовать такое мероприятие.

Украина уже проводила "Евровидение" дважды. Первый раз это произошло в 2005 году, а второй раз - в 2017 году, причем в этом случае в стране на тот момент уже три года шла война на Донбассе и оккупация Крыма, хотя она и не сопровождалась вторжением российских войск и ракетными ударами в других регионах, как это происходит в 2022 году.