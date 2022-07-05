Великобританія просить організаторів "Євробачення-2023" все ж розглянути "пропозиції України" - Джонсон

Великобританія, яку Європейський мовний союз (EBU) бачить в якості ймовірної країни проведення міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення" у 2023 році, попросила організацію "розглянути пропозиції України щодо цього заходу".

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Про це йдеться у повідомленні британського уряду, згідно з яким це питання було порушено під час телефонної бесіди прем'єр-міністра Бориса Джонсона з українським президентом Володимиром Зеленським 5 липня.

Крім того, зазначено, що сторони обговорили "прогрес та обговорення", що відбулися минулого тижня в рамках "Великої сімки" та НАТО.

Зеленський виклав поточну ситуацію в Україні та повідомив про останні наступи російських сил в Україні, а Джонсон поінформував про те, що "найближчими днями і тижнями" від Великобританії надійде новітня військова техніка, включаючи 10 самохідних артилерійських установок і барражучі боєприпаси.

"Прем'єр-міністр сказав, що світ стоїть за Україною, і він вважає, що військові президента Зеленського можуть повернути території, які нещодавно захоплені силами Путіна", - йдеться також у повідомленні.

У питанні експорту зерна лідери погодилися з важливістю його якнайшвидшого вивезення з України, а глава британського уряду заявив, що його країна "продовжує тісно співпрацювати з партнерами щодо наступних кроків і готова надати будь-яку можливу допомогу".

Лідери також обговорили справи українських військових британського походження, захоплених російськими військами в останні тижні.

Говорячи про вчорашню конференцію з відновлення та реконструкції України у швейцарському Лугано, Джонсон зазначив, що вітає плани України з відновлення та з нетерпінням чекає, коли Великобританія прийме цей захід наступного року.

Зазначимо, що 23 червня ЄМС дала зрозуміти, що не має наміру переглядати рішення про проведення "Євробачення-2023" не в Україні, яка перемогла на ньому цього року, а в іншій країні, через неможливість гарантувати безпеку проведення заходу в Україні.

Тижнем раніше організатори оголосили, що "після об'єктивного аналізу" дійшли висновку, що Україна не може виконати всі вимоги щодо гарантій безпеки та функціонування для проведення "Євробачення", у зв'язку з чим запропонують провести конкурс 2023 року Великобританії, що зайняла цього року друге місце.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України 10 червня вже створив організаційний комітет з підготовки та проведення в Україні "Євробачення-2023" і затвердив його склад.

При цьому у відповідь на заяву EBU про ймовірне перенесення конкурсу 2023 року до Великобританії британський прем'єр Джонсон фактично відхрестився від бажання його країни провести його, заявивши, що хоче його проведення саме в Україні та вірить у її здатність організувати такий захід.

Україна вже проводила "Євробачення" двічі. Перший раз це сталося у 2005 році, а вдруге – у 2017 році, причому в цьому випадку в країні на той момент уже три роки йшла війна на Донбасі та окупація Криму, хоча вона і не супроводжувалася вторгненням російських військ та ракетними ударами в інших регіонах, як це відбувається у 2022 році.