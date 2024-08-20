Чехия закупит для Украины боеприпасы, используя прибыль от замороженных российских активов

Часть доходов от замороженных в ЕС российских активов пойдет на поставку боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы.

Об этом сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова.

Она отметила, что это решение было принято Европейским союзом.

"Таким образом, мы можем закупить еще сотни тысяч единиц столь необходимых Украине крупнокалиберных боеприпасов. Это еще одно доказательство доверия союзников к Чешской Республике и нашей инициативе в области боеприпасов", — заявила она.

Также Чернохова добавила, что этот шаг является уникальной возможностью поддержать Украину, используя ресурсы, ранее принадлежавшие России, и в то же время сохранить государственные финансы европейских стран.

Точное количество боеприпасов, которые планирует закупить Чехия для Украины, министр не уточнила.

Конфискация замороженных активов РФ

Напомним, в октябре 2023 года президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что комиссия работает над предложением объединить часть доходов, полученных от замороженных российских государственных активов, для помощи Украине в ее послевоенном восстановлении.

Отметим, что в Европе заморожено около 210 млрд евро активов Банка России. Общая стоимость замороженных активов российского Центробанка в мире составляет, по разным подсчетам, от 260 до 350 миллиардов евро.

Украина в свою очередь сообщила западным союзникам, что предоставление ей процентов, начисленных из замороженных российских активов, будет недостаточным для компенсации ущерба, нанесенного войной, поэтому в Киеве надеются получить активы в полном объеме.

В начале мая издание Financial Times написало, что страны Большой семерки (G7) уже не рассматривают возможность конфискации замороженных российских активов, дискуссии о которых велись довольно долго.

Вместо прямого изъятия активов страны-члены искали более реальные альтернативные пути использования этих средств для помощи Украине. В частности, рассматривалась идея Бельгии, хранящей около 190 миллиардов евро резервов российского ЦБ в Euroclear. Кроме этого, европейские страны избегают непосредственного изъятия активов РФ из-за опасений возможной "мести".

Однако, в конце концов, 8 мая послы страны Евросоюза одобрили план использования доходов, полученных от инвестирования замороженных российских активов в Европе, на закупку оружия для Украины. По оценкам, речь идет о сумме от 2,5 до 3 миллиардов евро в год.

В конце июля Европейский союз объявил о передаче Украине первого транша в размере 1,5 млрд евро из прибыли от замороженных российских активов. В то же время Швейцария отказалась передавать Украине доходы от замороженных активов РФ.

Чешская инициатива по поставке боеприпасов в Украину

Идея закупки 800 тысяч снарядов у нескольких стран была изложена премьер-министром Чехии Петром Фиалой на внеочередном саммите европейских лидеров в Париже 26 февраля. Уже в марте союзники Украины подготовили почти все средства, которые понадобятся для инициативы под руководством Чехии по закупке сотен тысяч артиллерийских снарядов для Украины.

Фиала сказал, что предложение его страны могут поддержать 15 стран, но не назвал их. Позже стало известно, что к чешской инициативе присоединились около 20 государств, в частности, Люксембург, Швеция, Португалия, Канада, Финляндия, Нидерланды, Германия, Латвия и другие.

"По нашим оценкам, в 2025 году в Европе и Украине должно быть достаточное производство боеприпасов, но нам нужно преодолеть период до этого времени. Чешская инициатива – это способ, которым европейские государства могут это сделать", — сказал он.

По словам президента Чехии, уже в июле и августе в Украину должно быть отправлено 50 тысяч боеприпасов. А с сентября Украина станет получать от 80 до 100 тысяч боеприпасов ежемесячно.

Кроме того, 25 июня премьер-министр Чехии сообщил, что Украина уже получила первую партию снарядов.

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