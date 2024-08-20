Чехія закупить для України боєприпаси, використавши прибуток від заморожених російських активів

Частина доходів від заморожених у ЄС російських активів піде на постачання боєприпасів для України у рамках чеської ініціативи.

Про це повідомила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова.

Вона зазначила, що це рішення було ухвалено Європейським Союзом.

"Таким чином, ми можемо закупити ще сотні тисяч одиниць таких необхідних Україні великокаліберних боєприпасів. Це ще один доказ довіри союзників до Чеської Республіки та нашої ініціативи в галузі боєприпасів", - заявила вона.

Також Чернохова додала, що цей крок є унікальною можливістю підтримати Україну, використовуючи ресурси, які раніше належали Росії, і в той же час зберегти державні фінанси європейських країн.

Точну кількість боєприпасів, які планує закупити Чехія для України, міністерка не уточнила.

Конфіскація заморожених активів РФ

Нагадаємо, у жовтні 2023 року президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що комісія працює над пропозицією об’єднати частину прибутків, отриманих від заморожених російських державних активів, для допомоги Україні у її післявоєнній відбудові.

Зазначимо, що у Європі заморожено близько 210 мільярдів євро активів Банку Росії. Загальна вартість заморожених активів російського Центробанку у світі становить, за різними підрахунками, від 260 до 350 мільярдів євро.

Україна своєю чергою повідомила західним союзникам, що надання їй відсотків, які нараховані із заморожених російських активів, буде недостатнім для компенсації збитків, завданих війною, тому в Києві сподіваються отримати активи в повному обсязі.

На початку травня видання Financial Times написало, що країни Великої сімки (G7) вже не розглядають можливість конфіскації заморожених російських активів, дискусії про які велися протягом досить тривалого часу.

Замість прямого вилучення активів, країни-члени шукали більш реальніші альтернативні шляхи використання цих коштів для допомоги Україні. Зокрема, розглядалася ідея Бельгії, яка зберігає близько 190 мільярдів євро резервів російського ЦБ у Euroclear. Окрім цього, європейські країни уникають безпосереднього вилучення активів РФ через побоювання можливої "помсти".

Однак врешті-решт 8 травня посли країни Євросоюзу схвалили план використання прибутків, отриманих від інвестування заморожених російських активів у Європі, на закупівлю зброї для України. За оцінками, йдеться про суму від 2,5 до 3 мільярда євро на рік.

Наприкінці липня Європейський союз оголосив про передачу Україні першого траншу у розмірі 1,5 мільярда євро з прибутку від заморожених російських активів. В той же час Швейцарія відмовилась передавати Україні доходи від заморожених активів РФ.

Чеська ініціатива з постачання боєприпасів в Україну

Ідея закупівлі 800 тисяч снарядів у кількох країн була викладена прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою на позачерговому саміті європейських лідерів у Парижі 26 лютого. Уже в березні союзники України підготували майже всі кошти, які знадобляться для ініціативи під керівництвом Чехії щодо закупівлі сотень тисяч артилерійських снарядів для України.

Фіала сказав, що пропозицію його країни можуть підтримати 15 країн, але не назвав їх. Пізніше стало відомо, що до чеської ініціативи доєдналися близько 20 держав, зокрема, Люксембург, Швеція, Португалія, Канада, Фінляндія, Нідерланди, Німеччина, Латвія та інші.

"За нашими оцінками, у 2025 році в Європі та Україні має бути достатнє виробництво боєприпасів, але нам потрібно подолати період до цього часу. Чеська ініціатива – це спосіб, яким європейські держави можуть це зробити", - сказав він.

За словами президента Чехії, вже у липні та серпні в Україну повинно бути відправлено 50 тисяч боєприпасів. А з вересня Україна почне отримувати від 80 до 100 тисяч боєприпасів щомісяця.

Крім того, 25 червня прем’єр-міністр Чехії повідомив, що Україна вже отримала першу партію снарядів.

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