АРМА скасувало пошук управителя для виробника води "Моршинська" та "Миргородська": що сталося

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) скасувало оголошену в листопаді 2025 року закупівлю послуги з управління арештованими корпоративними правами низки компаній з групи IDS Ukraine, що видобувають та виробляють мінеральну воду під брендами "Моршинська", "Миргородська".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє nadra.info з посиланням на юридичну фірму Ario Law Firm.

Зазначається, що електронний протокол рішення про відміну закупівлі датовано 11 лютого 2026 року. Офіційною підставою для відмови стала "відсутність подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг".

Як пояснив адвокат, партнер Ario Law Firm Сергій Деркач, рішення АРМА про відміну конкурсу є наслідком набрання чинності з 30 січня 2026 року нової моделі відбору управителів активами згідно з Законом України щодо посилення інституційної спроможності АРМА та вдосконалення механізмів управління активами.

Згідно нього, конкурси щодо відбору управителів активами визнаються такими, що не відбулися, а підписані договори управління активами підлягають достроковому розірванню, якщо на день набрання чинності відповідними нормами конкурс було оголошено, а переможця ще не визначено.

"В АРМА як замовника закупівлі, не було іншого варіанту, ніж ухвалити рішення про визнання відкритих торгів такими, що не відбулися, та про їх скасування", – зауважив Деркач.

Він нагадав, що згідно з новими правилами відбору управителя, АРМА перед передачею активів в управління проводить їх ідентифікацію та поділ на прості або складні.

"Для складних активів, у свою чергу, передбачена спеціальна процедура визначення управителя із залученням Комісії, до складу якої входять 8 членів: 4 визначає АРМА, по одному – бізнес-омбудсмен, НКЦПФР, Мінекономіки та Мінʼюст. Зрозуміло, що активи IDS Ukraine відносяться до складних та потребують перезапуску конкурсу з відбору управителя за новими, більш прозорими правилами", – підсумував Деркач.

Паралельно у Вищому антикорупційному суді відбувається розгляд позову Мін'юсту про стягнення в дохід держави всіх активів IDS, які в разі задоволення відповідних вимог перейдуть до Фонду державного майна України. У такому випадку держава розпоряджатиметься всією вартістю активів компанії і її грошовими потоками без потреби сплачувати винагороду приватному управителю від АРМА.

АРМА шукало управителя для активів IDS Ukraine

Раніше в АРМА перейшли до активної фази передання в управління корпоративних прав групи IDS Ukraine (ТМ "Моршинська", "Миргородська").

27–28 листопада 2025 року агентство оголосило одразу два паралельні процеси: ринкові консультації щодо закупівлі послуг з оцінки для 5 компаній групи (не плутати з конкурсом на оцінювача) та конкурс на пошук управителя для всього активу.

Відповідаючи на запит Delo.ua, в АРМА розповіли, що ще у жовтні було проведено ринкові консультації щодо 6 компаній виробника "Моршинської" і підкреслили, що активи ІDS Ukraine передбачається передавати в управління за старою редакцією Закону України "Про АРМА". Отже, не будуть враховані норми нової редакції, яка набуде чинності 31 січня 2026 року і згідно з якою "Моршинська" є складним активом, що передається в управління за окремою процедурою.

За інформацією IDS Ukraine, ця оцінка була проведена в "аномально короткі терміни" та становить 3,029 млрд грн. Це набагато менше, ніж незалежна оцінка розміром 5,87 млрд грн, яка знаходиться в матеріалах справи у Вищому антикорупційному суді (ВАКС). При цьому навіть занижена оцінка проведена АРМА показує ефективне функціонування компанії протягом дії арешту активів, адже у 2023 році вона коштувала згідно з оцінкою АРМА 1,4 млрд грн, а у 2025 році — вже 3,5 млрд грн.

Арешт активів IDS Ukraine

У червні 2022 року на вимогу Бюро економічної безпеки було заарештовано корпоративні права IDS Ukraine, що раніше належали російському олігарху Михайлу Фрідману, і передані до АРМА.

В лютому 2023 року АРМА оголосило конкурс на управителя цими активами, а в березні визнало його переможцем ТОВ "Карпатські мінеральні води". Однак весною 2025 року розірвало з підприємством договір.

БЕБ стверджувало, що компанія з виробництва та продажу мінеральної води через кіпрські компанії належить олігарху з Росії, під яким мався на увазі Михайло Фрідман.

В самій IDS Ukraine зазначали, що нею безпосередньо володіє згадана кіпрська IDS, бенефіціарами якої є, зокрема члени сім’ї покійного грузинського підприємця Бадрі Патаркацишвілі, які є громадянами Великої Британії (мають 34%), уряд Грузії (7,73 %) та низка міноритарних акціонерів (мають приблизно по 10%).

У IDS Ukraine також наголошували, що спільна мета менеджменту групи та України — збереження поточного стану найбільшого українського виробника вод та напоїв, який забезпечить збереження вартості та інвестиційної привабливості компанії до моменту можливого її переходу державі.

Про IDS Ukraine

IDS Ukraine – українська група компаній, заснована в 1996 році. IDS Ukraine є виробником мінеральної води ТМ "Моршинська", "Миргородська" й інших відомих в Україні брендів напоїв. До складу компанії входить Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", Миргородський завод мінеральних вод, дистрибуційна компанія "ІДС" та оператор доставки води "ІДС Аква Сервіс". Група компаній володіє торговельними марками "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" та "Аква Лайф".

IDS Ukraine надає роботу 3000 осіб і відіграє важливу роль як основний роботодавець для таких невеликих міст, як Миргород і Моршин.

Більше про АРМА

Спеціальний центральний орган виконавчої влади, створений для боротьби з корупцією та іншими злочинами через роботу з незаконно набутими активами, з’явився 2016 року. Його створення було одним з основних критеріїв виконання Україною Плану дій із лібералізації візового режиму з ЄС.

АРМА уповноважене на виявлення та розшук активів — майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їхнє стягнення в дохід держави.

Крім того, на підставі рішення суду АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт.

У листопаді АРМА розпочало внутрішню перевірку фактів можливої причетності працівників відомства до резонансного розслідування НАБУ у сфері енергетики (операція "Мідас"), у якій фігурує бізнесмен Тімур Міндіч.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що "довгий час АРМА теж вважалась в сфері впливу Тімура Міндіча".