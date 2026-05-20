НАБУ перевіряє контракти Fire Point і ще п’ять виробників дронів: що відомо

НАБУ
Національне антикорупційне бюро України перевіряє компанію Fire Point (виробника крилатих ракет FP-5 "Фламінго") та ще п’ять українських виробників безпілотників у межах розслідування про можливе завищення цін під час державних закупівель. 

Як пише Delo.ua, про це повідомив співвласник Fire Point Денис Штілерман, опублікувавши відповідь НАБУ на адвокатський запит в інтересах компанії.

У документі зазначається, що кримінальне провадження відкрили ще 3 лютого 2025 року за статтями про привласнення або розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.

Слідство перевіряє версію, що посадовці Міністерства оборони України, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та інших органів могли діяти за попередньою змовою з виробниками дронів і штучно завищувати виробничу собівартість продукції.

"За наявною інформацією, такі дії могли призвести до заволодіння державними коштами та їх подальшої легалізації (відмивання), що й стало предметом досудового розслідування", — зазначили в НАБУ.

Правоохоронці перевіряють як можливе завищення цін на безпілотні системи, так і обізнаність посадовців різних відомств щодо цього. Окремо у межах розслідування вивчають укладення та виконання контрактів із ТОВ "Файєр Поінт" у період із серпня 2023 року до листопада 2024 року.

Водночас у НАБУ зазначають, що керівникам та засновникам Fire Point наразі не оголошували підозр, обвинувальний акт не складали, а щодо самої компанії не застосовували заходів кримінально-правового характеру. Розслідування триває. Штілерман подякував Бюро за "своєчасну та змістовну відповідь" і заявив про готовність компанії співпрацювати з антикорупційними органами.

Про Fire Point

 Fire Point - це українська приватна оборонна компанія, яка спеціалізується на розробці та виробництві безпілотних літальних апаратів, крилатих та балістичних ракет. Компанія виникла після повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році й значно розширила свої виробничі потужності та продуктовий портфель.

Як писало Delo.ua, Fire Point у 2026 році має можливість вийти на щомісячні показники виробництва своїх ракет "Фламінго" у десятки одиниць.

Fire Point інвестує значні кошти в розвиток балістичної програми -за даними медіа, близько 100 млн доларів. Компанія вже має десятки FP‑7 та FP‑9 для експериментальних запусків і технічно здатна виробляти кілька ракет щодня. Окрім того, частина виробництва твердого ракетного палива ведеться за кордоном, наприклад у Данії, з міркувань безпеки та оптимізації поставок.

Українська компанія Fire Point розпочала тестування балістичних ракет FP-7. Ракета є аналогом американської Atacams, але вдвічі дешевшою. Виробництво більшості компонентів FP-7 відбувається всередині компанії, а тестування ракети планують на російських військових об’єктах.

Автор:
Тетяна Ковальчук