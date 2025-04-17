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Росія атакувала енергетичний об’єкт ДТЕК на Дніпропетровщині

ДТЕК, атака
Росія завдала удару по енергетичному об’єкту компанії ДТЕК.

Внаслідок чергової атаки ворожих безпілотників уранці 17 квітня було пошкоджено виробничий майданчик ДТЕК у Дніпропетровській області.

Про це інформує пресслужба ДТЕК.

Що відомо про атаку

Під час чергової повітряної атаки було пошкоджено один із об'єктів енергетичної інфраструктури в Дніпропетровській області.

Зафіксовані значні ушкодження обладнання та інфраструктури.

Постраждалих немає. Фахівці працюють над тим, щоб зберегти стабільне електропостачання в регіоні.

"На щастя, співробітники не постраждали. Робимо все можливе, щоб електропостачання Дніпропетровщини було без перебоїв", -  зазначили в ДТЕК.

Енергетика під обстрілом

Нагадаємо, в ніч на 15 березня російські війська завдали масованого удару по енергетичній інфраструктурі ДТЕК в Дніпропетровській та Одеській областях.

Раніше 7 березня також були атаковані об'єкти газовидобутку компанії ДТЕК у Полтавській області. Також російські війська здійснили черговий удар по енергетичній інфраструктурі ДТЕК в Одеській області. Було пошкоджено вже шостий енергообʼєкт за останні два тижні.

Автор:
Ольга Опенько