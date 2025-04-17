- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Росія атакувала енергетичний об’єкт ДТЕК на Дніпропетровщині
Внаслідок чергової атаки ворожих безпілотників уранці 17 квітня було пошкоджено виробничий майданчик ДТЕК у Дніпропетровській області.
Про це інформує пресслужба ДТЕК.
Що відомо про атаку
Під час чергової повітряної атаки було пошкоджено один із об'єктів енергетичної інфраструктури в Дніпропетровській області.
Зафіксовані значні ушкодження обладнання та інфраструктури.
Постраждалих немає. Фахівці працюють над тим, щоб зберегти стабільне електропостачання в регіоні.
"На щастя, співробітники не постраждали. Робимо все можливе, щоб електропостачання Дніпропетровщини було без перебоїв", - зазначили в ДТЕК.
Енергетика під обстрілом
Нагадаємо, в ніч на 15 березня російські війська завдали масованого удару по енергетичній інфраструктурі ДТЕК в Дніпропетровській та Одеській областях.
Раніше 7 березня також були атаковані об'єкти газовидобутку компанії ДТЕК у Полтавській області. Також російські війська здійснили черговий удар по енергетичній інфраструктурі ДТЕК в Одеській області. Було пошкоджено вже шостий енергообʼєкт за останні два тижні.