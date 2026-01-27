У 2025 році “Інтергал-Буд” побудував на 80% менше квартир, ніж рік до цього: чому впала пропозиція

Компанія “Інтергал-Буд” у 2025 році ввела в експлуатацію 1 702 квартири, водночас роком раніше кількість готового житла становила 3109 квартир. Як пояснили девелопери, саме 2024 став піковим за обсягом введення нерухомості став періодом масового завершення об’єктів, які тривалий час перебували на етапі будівництва.

Про це в коментарі Delo.ua повідомила Олена Рижова, комерційний директор компанії “Інтергал-Буд”.

Компанія “Інтергал-Буд” у 2025 році ввела в експлуатацію понад 194 617 м² нерухомості, з яких 108 927 м² — житлові квартири, 38 512 м² — комерційна нерухомість (комори, паркінги), та 1 702 квартири.

У західному регіоні компанія завершила бізнес-центр класу А у складі комплексу Mill Town (Львів). У Київському регіоні здано в експлуатацію житлові комплекси: “Озерний гай Гатне”, “Sky Avenue”, “Голосіївський”, “Теремки”, “Сирецькі Сади”, “Лукʼянівський каскад”.

Порівняно з попередніми роками: у 2023 році було введено 120 тис. м², у 2024 — 358,5 тис. м², загалом за 2023–2025 роки — 673 117 м².

Чому у 2025 році скоротилась пропозиція порівняно з 2024?

Саме у 2024 році забудовники вводили в експлуатацію найбільшу кількість квартир. Це сталось тому, що рік став періодом масового завершення об'єктів, які довгий час перебували на стадії будівництва.

“Після 2022–2023 років, коли багато проєктів були у стадії стабілізації та перезапуску, саме у 2024 році багато забудовників змогли завершити великий пул об'єктів і отримати сертифікати готовності до них”, — говорить Олена Рижова.

Другим важливим чинником стала зміна поведінки покупців і загальна ринкова динаміка. Після майже двох років високої невизначеності інвестори та кінцеві споживачі почали активно повертатися на первинний ринок житла.

При цьому попит суттєво змістився у бік готових об’єктів або проєктів на фінальній стадії будівництва. Покупці дедалі частіше обирали житло з мінімальними ризиками затримок та можливістю швидкого заселення. У відповідь на ці запити девелопери прискорювали темпи будівництва та введення проєктів в експлуатацію, прагнучи максимально відповідати актуальним очікуванням ринку.

Третім вагомим драйвером став активний розвиток і розширення державних програм підтримки житлового попиту — “єОселя” та “єВідновлення. У 2024 році ці інструменти стали максимально доступними, що сприяло активній купівлі нового житла. Як наслідок, програми стимулювали зростання попиту, збільшення обсягів введених у експлуатацію квадратних метрів та загальну активізацію первинного ринку нерухомості.

Доступне житло у 2026 році

“Віримо в Україну та продовжуємо будівництво 10 комплексів в Києві, 7 — у Львові, та по 1 в Чернівцях та Житомирі”, — говорить Олена Рижова.

У 2026 році девелопер планує вивести на ринок кілька нових унікальних житлових проєктів, що дозволять придбати житло українцям із різним рівнем доходу. Покупці матимуть більший вибір, і потреби ринку будуть краще закриті.

Нагадаємо, експерти прогнозують дефіцит пропозиції у 2026 році, що на тлі зростання попиту формуватиме тиск на ціни.