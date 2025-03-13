Верховний Суд скасував незаконні рішення БЕБ щодо Ibox Bank

12 березня БЕБ повідомило , що клопоче про спецрозслідування у справі власниці Ibox bank. 13 березня суддя Володимир Мармаш розгляне це клопотання в Личаківському райсуді Львова. Сторона захисту вважає, що детективи БЕБ та суддя Мармаш порушують українське законодавство.

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Про це пише kp.ua.

Детективи БЕБ домагаються поновлення справи проти власниці Ibox bank всупереч тому, що 5 грудня 2024 року Верховний Суд поставив крапку у кримінальній справі проти неї та скасував незаконні рішення детектива ТУ БЕБ у Львівській області, підтверджуючи тим самим незаконність дій сторони обвинувачення у вказаному провадженні.

Захист обвинувачуваної вважає, що детективи БЕБ та суддя Мармаш, приймаючи таке клопотання на розгляд, грубо порушують українське законодавство. Адже граничний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні проти власниці Ibox bank перевищено на 3 місяці, що є неприпустимо у справах такої категорії.

Отже, захист наголошує на тому, що намагання БЕБ поновити справу проти керівництва банку супроводжується численними порушеннями вимог кримінального процесу. "Обвинувачення переслідує власні інтереси, не повʼязані із законним розслідуванням, спрямованим на встановлення справжніх злочинців", - коментує сторона захисту.

Раніше повідомлялось, що саме Личаківський райсуд розглядає багато справ, які ініціює БЕБ та ДБР. Висловлювалася підозра, що такі справи можуть мати замовний характер, а їх розгляд – керуватися в "ручному режимі" з метою шантажу обвинувачуваних. Наголошується, що у разі виявлення таких правопорушень слідчому та судді покаранням може бути до 10 років позбавлення волі. Якщо ж в ході майбутніх розслідувань виявляться ознаки корупційних правопорушень в діях вказаних осіб, міра покарання може бути значно збільшена з обовʼязковою конфіскацією набутого в ході такої "законної" діяльності майна.

Нагадаємо, саме Личаківський райсуд Львова вже більше двох років розглядає кримінальну справу проти держзрадника Віктора Медведчука. А головний суддя цього суду Григорій Жовнір добився того, щоб ця справа розглядалася в закритому режимі, прислухавшись тим самими до адвокатів Медведчука.