Витрати на телемарафон "Єдині новини" у 2025 році перевищать 700 млн грн

Державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України" уклало чотири угоди з телеканалами на виробництво контенту для марафону "Єдині новини #UAразом" у 2025 році. Загальна вартість контрактів склала 738 млн грн.

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Про це йдеться в розслідуванні проєкту "Наші гроші".

Найдорожчими виявилися послуги телеканалу "Ми – Україна", який отримає 196 тис. грн за годину ефіру. Це єдиний учасник тендеру, чия ціна залишилася на рівні минулого року. "Ми – Україна" з’явився в телемарафоні у 2022 році, після того як медіахолдинг Ріната Ахметова "Україна" припинив роботу.

Значна частина журналістів перейшла працювати на новий канал, який очолює Ігор Петренко.

"Наші гроші" пишуть, що канал "Ми – Україна" працює на арештованому обладнанні "4 каналу" Олексія Ковальова та, ймовірно, частково використовує техніку колишнього каналу "Наш" Євгена Мураєва. Також канал надавав платні послуги з висвітлення діяльності підприємств нафтогазової галузі та державних органів влади.

Розподіл витрат між телеканалами

Окрім "Ми – Україна", контракти отримали ще три комерційні телеканали. Вартість виробництва контенту для марафону в них наступна:

"1+1" (група Ігоря Коломойського) – 157 тис. грн за годину (у 2024 році було 155 тис. грн).

(група Ігоря Коломойського) – 157 тис. грн за годину (у 2024 році було 155 тис. грн). "СЛМ Новини" (телеканал ICTV Віктора Пінчука) – 138 тис. грн за годину. Вартість коливалася протягом 2024 року: у січні-квітні – 158 тис. грн, а у травні-грудні – 119 тис. грн.

(телеканал ICTV Віктора Пінчука) – 138 тис. грн за годину. Вартість коливалася протягом 2024 року: у січні-квітні – 158 тис. грн, а у травні-грудні – 119 тис. грн. "Інтер" (група Дмитра Фірташа) – 115 тис. грн за годину. У 2024 році ціна змінювалася від 133 тис. грн у січні-лютому до 97 тис. грн у березні-грудні.

Ці телеканали – не єдині учасники телемарафонів. Державний "Парламентський телеканал Рада" також виробляє контент, але замовляє його у приватної компанії "Кінокіт".

За час повномасштабної війни ця компанія отримала 341 млн грн на виробництво телепрограм. У січні 2025 року "Рада" підписала новий контракт із "Кінокіт" на 102 млн грн, за яким година ефіру коштуватиме 102 тис. грн – така ж ціна була і в минулому році.

За даними журналістів "Bigus.Info", власниця "Кінокіт" Юлія Дроздова є випускницею Української кіношколи, заснованої дружиною Кирила Тимошенка – колишнього заступника голови Офісу президента.

Водночас Дроздова раніше була юридичною радницею компанії, пов’язаної з Тімуром Міндічем, екс-бізнес-партнером Володимира Зеленського.

Додамо, у 2024 році держава витратила 843 мільйони гривень на виробництво та трансляцію телемарафонів "Єдині новини" та "FreeДом". Сума фактично не відрізняється від витрат попереднього року, коли на ці проєкти було виділено 842 мільйони гривень.