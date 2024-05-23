Фонд держмайна виставить на продаж один із портів на Дунаї

Фонд державного майна збирається відновити приватизацію портової інфраструктури на Дунаї та готується виставити на продаж об’єкт, який сьогодні використовується як сухий порт.

Про це повідомив голова ФДМ Віталій Коваль, пише Інтерфакс-Україна.

"Актуальним є продовження приватизацій саме наших Дунайських портів. Історія приватизації одного порту вже є. Готуємо інший. Там сьогодні вже здійснюється діяльність як сухого порту. Я впевнений, що буде можливість тільки-но відкриється навігація - одразу щоб інвестор, який уже купує актив на аукціоні, щоб він був підготовлений і рухався швидше", - заявив Коваль.

При цьому очільник ФДМ не уточнив назву порту, який готується до приватизації.

Раніше повідомлялося, що Фонд готується виставити на конкурс морський торговельний порт (МТП) "Білгород-Дністровський". Очікувалося, що він може стати другим великим об'єктом портової інфраструктури, проданим на майданчику Prozorro з початку повномасштабного російського вторгнення.

З 1 квітня 2022 року Білгород-Дністровський порт використовують як логістичний центр для портів на Дунаї. Він приймає вантажі на автомобілях і відправляє їх далі у вагонах.

З травня підприємство почало відвантаження зернових, перевалку залізорудних окатишів і перевантаження металопродукції. За шість місяців роботи після відновлення діяльності обробка вантажів у МТП зросла в 100 разів порівняно з 2021 роком.

Порт прийняв понад 10 тис. вантажних автомобілів і відвантажив залізницею 4 тис. вагонів, чим значно полегшив навантаження на дорожню інфраструктуру до портів "Ізмаїл" і "Рені".

Спроби продати ДП "Білгород-Дністровський морський торговельний порт"

Фонд державного майна України (ФДМУ) виставляв на приватизаційний онлайн-аукціон єдиний майновий комплекс державного підприємства "Білгород-Дністровський морський торговельний порт" декілька разів, але всі спроби закінчилися невдало.

Так, перший аукціон, призначений на 3 березня 2023 року,не відбувся через відсутність заявок.

Наступні торги вже зі вдвічі зниженою ціною відбулися 13 березня. Замість початкової - 187 млн гривень, просили 93,7 млн гривень.

ДП "Білгород-Дністровський МТП" вдалося продати під час другої спроби. Найвищою пропозицією була сума в 220 млн 100 грн.

Переможцем аукціону стало ТОВ "Укрдонінвест". Згідно з даними "Опендатабот", 99,9% фірми володіє бізнесмен Віталій Кропачов.

В квітні 2023 стало відомо, що Кропачов відмовився від купівлі Білгород-Дністровського морського порту на етапі погодження умов договору купівлі-продажу з регіональним відділенням ФДМУ.

Влітку 2023 року ФДМ призначив аукціон, однак покупець так і не знайшовся.

Який порт уже приватизували

Зауважимо, приватизація морського порту відбулася вперше в історії України. відбулася в січні 2023 року – порт "Усть-Дунайськ" продали на аукціоні за 201 млн гривень.

Фінальна пропозиція за порт "Усть-Дунайськ" у 3,3 раза перевищила стартову ціну, яка становила 60 мільйонів гривень.

Новим власником морського порту "Усть-Дунайськ" офіційно стала компанія "Еліксир Україна".