Жители Словакии самостоятельно собрали €2 млн на снаряды для Украины: не согласны с политикой своего правительства

Жители Словакии, возмущенные отказом своего правительства оказать военную помощь Украине в борьбе с российским вторжением, собрали около 2 миллионов евро, чтобы помочь поставить боеприпасы Киеву.

Об этом сообщило агентство Reuters.

Снабжение боеприпасов является насущной потребностью для Украины после двух лет полномасштабной войны. Но правительство Словакии отказалось участвовать в чешской инициативе по закупке сотен тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины, к которой присоединились по меньшей мере 15 стран.

"Когда я узнал об инициативе чешского правительства, мне было очень приятно услышать, что ищутся любые способы, чтобы помочь Украине защититься от российского агрессора", - сказал переживший Холокост 99-летний Отто Симко, который помог возглавить словацкую краудфандинговую кампанию.

Симко заявил, что Россию нужно выгнать из Украины, чтобы "о мире можно было говорить на условиях, устраивающих Украину".

Собиратели средств заявили, что кампания направлена на то, чтобы показать, что большинство жителей Словакии не соглашаются с изменениями во внешней политике правительства после прошедших в сентябре выборов.

"Многие в Словакии стесняются ориентации правительства на Россию. Вот почему люди делают свой вклад", – сказала одна из организаторов кампании Зузана Исакова.

На сегодняшний день участие в акции "Боеприпасы для Украины" приняло более 30 000 человек, средний взнос составляет 64 евро, согласно веб-сайту инициативы.

По словам Исаковой, сбор средств будет бессрочным, а полученные средства пойдут на чешскую инициативу по сбору боеприпасов, первые поставки которых в Украину ожидаются в июне.

"Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы народ Словакии мог реализовать свое намерение помочь Украине", - цитирует чешское телевидение слова премьер-министра Чехии Петра Фиалы, сказанные в Брюсселе на саммите ЕС.

Reuters пишет, что в прошлом году Словакия прекратила государственную военную помощь Украине, заявив, что у конфликта нет военного решения, а премьер-министр Роберт Фицо поддержал призывы Москвы к мирным переговорам.

Чешская инициатива по закупке боеприпасов для Украины

Идея закупки сотен тысяч патронов у нескольких стран вне ЕС была изложена премьер-министром Чехии Петром Фиалой на внеочередном саммите европейских лидеров в Париже 26 февраля. Задачей встречи было продемонстрировать поддержку Киеву и подчеркнуть решимость Запада помочь ему победить в войне с Россией.

"Мы нашли полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц калибра 122 миллиметра", - подчеркнул президент Чехии Петр Павел.

Франция также поддержала план закупки боеприпасов за пределами Европы, чтобы поскорее доставить крайне необходимую военную технику в Украину.

"Предложение Чехии полностью соответствует тому, что мы сделали в плане артиллерии. Мы обратились к странам, не являющимся членами ЕС, с просьбой найти решение. Мы будем участвовать в этой инициативе. Мы полностью открыты к ней. Наша единственная цель – эффективность", – заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Позже стало известно, что Нидерланды выделяют 100 млн евро на снаряды для Украины. Также о выделении 140 млн евро на закупку снарядов объявила и Норвегия. Впоследствии к инициативе присоединились Люксембург, Швеция, Португалия, Канада и Финляндия.

19 марта на заседании в формате "Рамштайн" министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что Германия планирует возместить расходы на 180 000 боеприпасов в рамках чешской инициативы.

Изменение курса Словакии касательно помощи Украине

30 сентября в Словакии состоялись парламентские выборы, на которых выступающая против поддержки Украины пророссийская партия экспремьера Словакии Роберта Фицо одержала победу.

Бывший премьер получил высокие рейтинги, в частности, критикуя нынешнее правительство за его проамериканскую позицию.

"Я не хочу поставлять смертоносное оружие в Украину только ради хорошего имиджа среди западных стран. Мы имеем право на собственное мнение", – заявлял Фицо.

Он считает, что у Словакии есть и более серьезные проблемы, чем война в Украине.

Кроме того, Фицо заявлял о неэффективности санкций Запада против России и угрожал заблокировать вступление Украины в НАТО.

После своего назначения на пост премьер-министра Словакии Роберт Фицо заявил, что не будет поддерживать предоставление военной помощи Украине.

"Лучше пусть они 10 лет договариваются о мире, чем 10 лет убивают друг друга без всяких выводов", – сказал глава словацкого правительства.

При этом он добавил, что, по его мнению, у россиян есть большие территориальные достояния, чем у Украины.

Также премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что считает Украину неготовой к членству в Евросоюзе, но не блокировал начало переговоров по вступлению.