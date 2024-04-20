Жителі Словаччини самостійно зібрали €2 млн на снаряди для України: не згодні з політикою свого уряду

Жителі Словаччини, обурені відмовою свого уряду надати військову допомогу Україні у боротьбі з російським вторгненням, зібрали майже 2 мільйони євро, щоб допомогти поставити боєприпаси Києву.

Про це повідомило агентство Reuters.

Постачання боєприпасів є нагальною потребою для України після двох років повномасштабної війни. Але уряд Словаччини відмовився брати участь у чеській ініціативі щодо закупівлі сотень тисяч артилерійських боєприпасів для України, до якої приєдналися щонайменше 15 країн.

"Коли я дізнався про ініціативу чеського уряду, мені було дуже приємно почути, що шукаються будь-які способи, щоб допомогти Україні захиститися від російського агресора", - сказав переживший Голокост 99-річний Отто Сімко, який допоміг очолити словацьку краудфандингову кампанію.

Сімко заявив, що Росію треба вигнати з України, щоб "про мир можна було говорити на умовах, які влаштовують Україну".

Збирачі коштів заявили, що кампанія спрямована на те, щоб показати, що більшість жителів Словаччини не погоджуються зі змінами у зовнішній політиці уряду після виборів, що пройшли у вересні.

"Багато хто в Словаччині соромиться орієнтації уряду на Росію. Ось чому люди роблять свій внесок", – сказала одна із організаторок кампанії Зузана Ісакова.

На сьогоднішній день участь у акції "Боєприпаси для України" взяли понад 30 000 людей, середній внесок становить 64 євро, згідно з веб-сайтом ініціативи.

За словами Ісакової, збір коштів буде безстроковим, а отримані кошти підуть на чеську ініціативу по збору боєприпасів, перші постачання яких в Україну очікуються у червні.

"Ми зробимо все, що в наших силах, щоб народ Словаччини міг реалізувати свій намір допомогти Україні", - цитує чеське телебачення слова прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали, сказані у Брюсселі на саміті ЄС.

Reuters пише, що торік Словаччина припинила державну військову допомогу Україні, заявивши, що конфлікт не має військового рішення, а прем'єр-міністр Роберт Фіцо підтримав заклики Москви до мирних переговорів.

Чеська ініціатива із закупівлі боєприпасів для України

Ідея закупівлі сотень тисяч набоїв у кількох країн поза межами ЄС була викладена прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою на позачерговому саміті європейських лідерів у Парижі 26 лютого. Завданням зустрічі було продемонструвати підтримку Києву та підкреслити рішучість Заходу допомогти йому перемогти у війні з Росією.

"Ми відшукали півмільйона одиниць боєприпасів калібру 155 міліметрів і 300 тисяч одиниць калібру 122 міліметри", - наголосив президент Чехії Петр Павел.

Франція також підтримала план закупівлі боєприпасів за межами Європи, щоб швидше доставити вкрай необхідну військову техніку в Україну.

"Пропозиція Чехії повністю відповідає тому, що ми зробили в плані артилерії. Ми звернулися до країн, які не є членами ЄС, з проханням знайти рішення. Ми будемо брати участь у цій ініціативі. Ми повністю відкриті до неї. Наша єдина мета – ефективність", - заявив президент Франції Еммануель Макрон.

Пізніше стало відомо, що Нідерланди виділяють 100 млн євро на снаряди для України. Також про виділення 140 млн євро на закупівлю снарядів оголосила і Норвегія. Згодом до ініціативи доєдналися Люксембург, Швеція, Португалія, Канада і Фінляндія.

19 березня на засіданні у форматі "Рамштайн" міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що Німеччина планує покрити витрати на 180 000 боєприпасів у рамках чеської ініціативи.

Зміна курсу Словаччини щодо допомоги Україні

30 вересня у Словаччині відбулися парламентські вибори, на яких проросійська партія експрем'єра Словаччини Роберта Фіцо, який виступає проти підтримки України, отримала перемогу.

Колишній прем'єр отримав високі рейтинги, зокрема критикуючи нинішній уряд за його проамериканську позицію.

"Я не хочу постачати смертоносну зброю в Україну лише заради гарного іміджу серед західних країн. Ми маємо право на власну думку", – заявляв Фіцо.

Він вважає, що у Словаччини наразі є і більш серйозні проблеми, ніж війна в Україні.

Крім того, Фіцо заявляв про неефективність санкцій Заходу проти Росії та погрожував заблокувати вступ України в НАТО.

Після свого призначення на пост прем'єр-міністра Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не підтримуватиме надання військової допомоги Україні.

"Краще нехай вони 10 років домовляються про мир, ніж 10 років вбивають один одного без жодних висновків", – сказав очільник словацького уряду.

При цьому він додав, що, на його думку, росіяни мають більші територіальні надбання, ніж Україна.

Також прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що вважає Україну неготовою до членства в Євросоюзі, але не блокував початок перемовин щодо вступу.