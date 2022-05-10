З початку повномасштабної війни в Україні 77% IT-компаній знайшли нових клієнтів

За підсумками першого кварталу 2022 року IT-сектор приніс рекордний виторг у $2 млрд.

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Так, після початку повномасштабної війни 77% IT-компаній знайшли нових клієнтів, 56% з них очікує зростання продажів на 5-30%. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової Данило Гетманцев.

"Незважаючи на шок від найгарячої фази війни у березні - було збережено 96% обсягу експорту IT-послуг порівняно з березнем 2021 року", - наголосив нардеп.

За його словами, за підсумками першого кварталу 2022 року IT-сектор приніс рекордні $2 млрд експортних надходжень.

Він зазначив, що рік тому за аналогічний період виторг становив менше $1,5 млрд.

У лютому в останній довоєнний місяць реалізації продукції на експорт дозволила встановити місячний історичний рекорд за всі роки Незалежності – $839 млн.

Нагадаємо, що раніше Гетманцев заявив, що з кінця травня держава почне відшкодовувати ПДВ за січень.