Ущерб для госбюджета из-за схем со "скрутками" НДС может достигать 12,4 млрд гривен — СМИ

С января по май 2021 года украинские предприниматели лишили бюджет поступлений НДС на сумму более 12 млрд грн. В схеме так называемых "скруток", когда импортные товары, продукты питания, горюче-смазочные материалы по документам конвертируются в сельхозпродукцию для экспорта, приняли участие не менее 1300 компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью в УНИАН "Скрутки Любченко".

"В распоряжении редакции оказались документы, которые отмечают, что ситуация со "скрутками" усугубилась в течение пребывания нынешнего первого вице-премьер-министра и министра экономики Алексея Любченко на посту главы налоговой службы. Так, согласно данным, собранным аналитиками, объем транзитно-конвертационного оборота за период с января по май 2021 года составил 12,4 млрд грн", — говорится в материале.

Наибольшее количество таких налогоплательщиков ожидаемо приходится на управления во Львовской, в Донецкой, Киевской, Харьковской, Одесской областях, а также в Киеве.

Основные товарные группы, принимающие участие в конвертации: импортные товары, продукты питания, сигареты, горюче-смазочные материалы. Основная товарная группа на выходе — сельскохозяйственная продукция, предназначенная для дальнейшего экспорта.

На основании списков компаний-участниц конвертационных и "транзитных" схем аналитики сделали выводы о ключевых бенефициарах и организаторах таких процессов.

"В частности, в документе упоминается львовский предприниматель Василий Костюк, которого называют "королем контрабанды". В Киеве главным бенефициаром "скруток" аналитики называют Вячеслава Стрелковского, который также регулярно фигурирует в публикациях о конвертационных центрах и "теплых" взаимоотношениях с налоговыми органами. Кроме того, в столичном перечне "скрутчиков" оказались президент агрохолдинга AGR Group Мисак Хидирян, гендиректор Grainexpo EU Севак Чиркинян, соучредитель ООО "Торговый дом Столичный ювелирный завод" Юрий Карфик, фигурант публикаций о конвертационных центрах Игорь Стаковиченко", — сообщает РБК-Украина.

В статье говорится, что в Днепропетровской области в перечень "скрутчиков" вошли президент хоккейного клуба "Приднепровск" Сергей Грибков, учредитель Интеркредитбанка и ряда других бизнесов в Днепре Владимир Тугай, предприниматели Николай Кононов, Андрей Кузнецов, Илья Никитин (группа Комбат).

"В Харьковской области — Сергей Еськов (группа Дигма), на Волыни — Сергей Мостынец (импортер автомобилей и запчастей). Среди других регионов одним из ключевых бенефициаров "скруток", по данным аналитиков, является одесский предприниматель Андрей Бобогло", — отмечают авторы материала.

"По мнению авторов документа, ситуация со "скрутками" сложилась из-за бездействия должностных лиц ГНС, поскольку у налоговиков есть целый перечень инструментов для отработки и предупреждения формирования и распространения сомнительного налогового кредита. Это подтверждают и данные отчета ВСК по расследованию обстоятельств "скруток", — говорится в статье.