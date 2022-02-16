Китай: Раздуванием угрозы войны США нанесли серьезный удар по экономике Украины

Власти Китая считают, что нагнетание со стороны США информационной кампании о якобы готовящемся масштабном вторжении России в Украину нанесло значительный удар по украинской экономике. Об этом заявил на брифинге спикер Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь, передает ТАСС.

"В течение последних нескольких дней американская сторона раздувала угрозу войны, искусственно создавала напряженную атмосферу, что нанесло серьезный удар по экономике, социальной стабильности и условиям жизни народа Украины, а также усилило сопротивление в продвижении переговоров и диалога соответствующих сторон", — сказал он.

Он выразил надежду, что на Западе "прекратят распространять подобную ложную информацию, будут делать больше для содействия миру, взаимному доверию и сотрудничеству".

Отметим также, что на брифинге накануне спикер китайского МИД отметил, что его страна выступает против необоснованного применения или угрозы односторонних санкций в международных отношениях, имея в виду угрозы санкций против России.

"В нынешних условиях односторонние санкции только усилят раскол и конфронтацию. Китай призывает все стороны оставаться рациональными, работать над всеобъемлющим урегулированием украинского кризиса и связанных с ним вопросов посредством диалога и переговоров, а также воздерживаться от шагов, которые могут привести к эскалации напряженности, раздуванию кризиса и придания ему сенсационности", — указал дипломат.

По его словам, в нынешних условиях преувеличение и раздувание возможности ведения войны не является ответственным поведением, а "легкое обращение к санкциям и давлению" не поможет деэскалации ситуации.

"Требование блоковой конфронтации приведет лишь к старому пути Холодной войны. Мы призываем все стороны занять равную и открытую позицию и работать над добросовестным выполнением Минских соглашений-2 путем диалога и переговоров, чтобы создать условия для политического урегулирования украинского кризиса".

Напомним, что в последние недели власти США максимально активизировали свои действия и риторику в связи с якобы намерениями России развязать войну на территории Украины. В частности, накануне американские власти перенесли посольство из Киева во Львов.

Американские, равно как и некоторые западноевропейские СМИ также регулярно сообщают со ссылкой на анонимные источники о подробностях якобы готовящегося вторжения с описанием его сценариев и указанием конкретных дат. В частности, последний раз оно анонсировалось на ночь 16 февраля, однако в очередной раз не произошло.

Кроме того, вечером (по киевскому времени) 15 февраля с обращением по этой теме выступил президент США Джозеф Байден, в очередной раз анонсировав введение против РФ серьезных санкций против определенных отраслей промышленности и финансового сектора, если она решится на упомянутое вторжение.

Представители украинских властей в свою очередь официально отрицают намерения РФ совершить масштабное вторжение в Украину, в том числе делают это на уровне президента и премьер-министра, называя упомянутую активность дезинформационной.

Более того, с этой целью Владимир Зеленский еще 28 января провел пресс-конференцию для иностранных СМИ, где, несмотря на прежние противоречивые заявления, прямо обвинил США в нагнетании ситуации, которое очень негативно сказывается на украинской экономике. По словам президента, на стабилизацию экономической ситуации Украине теперь придется потратить как минимум 4-5 миллиардов долларов.

3 февраля министр обороны Алексей Резников заверил, что Украина не фиксирует подготовку Россией ударных группировок для военного наступления на подконтрольные Украине территории. Более того, по его словам, Украина не ждет военных провокаций и со стороны Беларуси.

Впоследствии к этой риторике присоединился министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, призвавший не поддаваться на дезинформацию, которую распространяют иностранные СМИ в вопросе гипотетического масштабного вторжения РФ в Украину.

Отметим, что на днях МИД России также выступил с заявлением о кампании дезинформации со стороны западных СМИ, которая ведется, несмотря на все отрицания российской стороной намерений о вторжении в Украину.