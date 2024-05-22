Российский олигарх Фридман потребовал от Люксембурга компенсации $15,8 миллиарда за заморозку активов

Подсанкционный российский олигарх Михаил Фридман предложил властям Люксембурга начать переговоры о компенсации в размере 15,8 миллиарда долларов за его активы, замороженные в стране в рамках выполнения санкций Евросоюза. Об этом со ссылкой на свои источники сообщило российское издание "Ведомости".

Отмечается, что адвокаты бизнесмена обратились к властям Люксембурга с требованием о компенсации за замороженные активы еще в феврале, однако пока не получили ответа. Фридман считает подобные действия европейской страны незаконной экспроприацией. Указанная же сумма является его оценкой того, сколько эти активы стоят.

Впрочем, эта оценка приблизительна, поскольку санкции не позволяют Фридману привлечь независимых экспертов из ЕС для проведения полной оценки активов, а его компаниям в Люксембурге запрещено предоставлять ему финансовую информацию.

Фридман аргументирует свои требования двусторонним инвестиционным договором от 1989 года между Бельгией, Люксембургом и Советским Союзом (правопреемницей которого является Россия), который, по его мнению, был нарушен вследствие замораживания его активов.

Также отмечается, что если в течение полугода власти Люксембурга не отреагируют на его требования, Фридман имеет право обратиться в комиссию ООН по праву международной торговли или в Стокгольмский арбитраж.

Фридман является владельцем прямых или бенефициарных пакетов акций в компаниях CTF Holdings, ABH Holdings, Alfa Asset Management (Europe), Alfa Capital Investments Holdings, LetterOne Holdings и LetterOne Investment Holdings. Через эти компании он инвестировал в разные сектора и страны, в частности, в Альфа-Банк, Amsterdam Trade Bank, ритейлера X5 Group и прочие структуры.

Доля Альфа-Банка Украина

Напомним, что ЕС ввел санкции против Фридмана еще в феврале 2022 года, а в марте к ним присоединилась Великобритания. Тогда же бизнесмен покинул совет директоров Альфа-Банка. Украина ввела санкции против Фридмана и его бизнес-партнеров Петра Авена и Андрея Косогова 19 октября 2022 года.

Однако перед этим, 6 октября, Верховная Рада приняла закон об особенностях вывода с рынка системно важного банка в случае его неплатежеспособности в условиях военного положения, предусматривающий покупку такого банка государством за символическую 1 гривну. Принятие документа считалось направленным именно на применение прежде всего к дочерней структуре Альфа-Банка в Украине, которая с декабря сменила название на Сенс Банк.

Фридман предложил докапитализировать финучреждение на 1 миллиард долларов, но заявлялось, что акционеры были готовы и подарить его в случае решения Украины о национализации или передаче другому акционеру.

Сообщалось даже, что Фридман просил Монако частично разморозить для этого его счета. Однако в январе в НБУ заявили, что не видят рисков неплатежеспособности Сенс Банка, которые могли бы привести к его национализации.

Читайте также Российского олигарха Фридмана объявили в розыск

В конце концов, после полугода неопределенности с судьбой банка Рада приняла новый закон, разрешающий автоматическую ликвидацию или национализацию банков подсанкционных лиц, что очевидным образом также было направлено именно на применение к Сенс Банку. Последний был единственным в Украине системно важным банком с российскими бенефициарами. Фридман, Авен и Косогов владели им через компании ABH Ukraine Limited (Кипр) и ABH Holdings (Люксембург).

ABH Holdings тогда выступила против национализации банка, заявив, что уже договорилась о продаже 75,6% акций финучреждения инвестору без получения денег самими подсанкционными акционерами.

Сообщалось, что такая заявка поступила в Национальный банк Украины от кипрской Karswell Limited, номинального владельца 43,75% польского Plus Bank. При этом отмечалось, что НБУ получил неполный пакет документов для согласования такого соглашения, и в итоге она так и не состоялась.

20 июля НБУ решил вывести Сенс Банк с рынка и обратился к Кабинету министров с предложением об участии государства в этой процедуре. На следующий день в банке была введена временная администрация, а уже 22 июля было договорено о передаче 100% банка государству в лице Министерства финансов. Таким образом, Сенс Банк не стал выводиться с рынка и продолжил работу как государственный.

Напомним также, что 6 октября Служба безопасности Украины сообщила об аресте судом всех корпоративных прав в Украине, принадлежавших Фридману, Авену и Косогову. В частности, речь шла о 100% акций двух из трех крупнейших украинских мобильных операторов lifecell и "Киевстар". Впрочем, вскоре решение было уточнено: наложение ареста затронуло только 19,8% ООО "Лайфселл" (доля, которой россияне косвенно владели через Turkcell и люксембургскую IMTIS Holdings) и 47,85% "Киевстара".

В ноябре Украина ввела санкции против ряда компаний, по крайней мере четыре из которых – CTF Holdings, ФIDS, Alfa Finance Holdings, Erasmony – связывали с Фридманом. IDS, в частности, известна тем, что до ареста активов своей украинской "дочки" контролировала в Украине производство минеральных вод под торговыми марками "Моршинская" и "Миргородская".

В январе 2024 года стало известно, что ABH Holdings подала в Международный центр по разрешению инвестиционных споров в США иск с требованием к Украине компенсировать 1 миллиард долларов за принудительную национализацию Украиной Сенс Банка.

Сам Фридман ныне живет в Великобритании, хотя и ввела против него санкции и начала расследование относительно вероятного уклонения им от санкций. Однако позже Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании расследование прекратило.

Отметим при этом, что 10 апреля суд ЕС отменил первое решение о наложении персональных санкций на Фридмана и Авена в 2022 году, действие которого, впрочем, длилось всего год и на тот момент уже истекло. Дальнейшее же продление санкций против них осталось в силе.