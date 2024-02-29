Як криптоінвесторам використовувати стейблкоїни безпечно - поради експерта

Якщо інвестори хочуть зберегти свої гроші в стейблкоїнах, краще використовувати найбільш відомі монети, серед яких - Tether, USD Coin, DAI. Такі рекомендації читачам надає CO-CEO компанії SpiceProp Наталія Бойко. Більше про те, які проблеми можуть бути в стейблкоїнів, Delo.ua розповідає у статті "Стейблкоїн на прив’язі. Як долар, золото та інші активи забезпечують стабільність криптовалюти".

"Загалом ситуація на ринку стейблкоїнів буде більш стабільною лише в умовах державного регулювання та прозорого аудита", - каже Бойко.

Коли криптоінвестор обирає стейблкоїн для "тихої гавані", він має орієнтуватися на три ключові параметри надійності:

Тип механізму стабільності монети (з фіатними резервами, криптовалютними резервами, алгоритмічні).

Обсяг ринкової капіталізації.

Прозорість аудиту резервів.

"Найнадійнішим типом стейблкоїну є той, де резерви розміщені у фіатних валютах, переважно у доларових активах. Наприклад, це Tether, USD Coin (USDC). Після нього йдуть проекти із криптовалютними резервами (DAI). Менш найдійними є алгоритмічні стейблкоїни. Сумнозвісний проект Terra (UST) якраз підтримував стабільність алгоритмом", - пояснює Бойко.

Також експерт рекомендує інвесторам вивчити ринкову капіталізацію стейблкоїнів, адже це допомагає обрати найбільш підходящі "монети" для використання.

Крім того, корисно ознайомитися з принципами проведення аудиторської перевірки резервів: "Часто проекти зареєстровані у юрисдикціях із низьким захистом для інвестора. І це головна вразливість для Tether. А ось у USD Coin навпаки це головна перевага. Його випускає зареєстрована у США компанія Circle Internet Financial. Тому інвестори в USDC мають найвищий захист", - наводить приклади Наталія Бойко.

Чому стейблкоїни втрачають прив’язку до долара

На жаль, далеко не всі стейблкоїни можуть похвалитися стабільною заставною базою, яку підтвердили аудитори. Справа в тому, що на момент запуску "монети" у команди проєкту може бути достатньо грошей для забезпечення токену. Але коли стейблкоїн розвивається, підтримувати обсяг заставних активів стає все складніше.

"Іноді це потребує додаткових фінансових витрат. Навіть купівля казначейських облігацій США вимагає оплати комісії брокеру", - наводить приклад Бойко.

Процес забезпечення стейблкоїна реальними активами може ускладнюватися додатковими факторами. Зокрема, це:

глобальна волатильність фінансових ринків,

зміна облікових ставок, що зрештою змінює правила гри на валютному ринку та ринку капіталу.

"Якщо ситуація в глобальній економіці різко змінюється, підтримувати забезпечення стейблкоїна у необхідних обсягах та доларовій оцінці стає дуже складно", - каже фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Більше про те, які проблеми можуть бути в стейблкоїнів, Delo.ua розповідає у статті "Стейблкоїн на прив’язі. Як долар, золото та інші активи забезпечують стабільність криптовалюти".