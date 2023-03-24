В прошлом году было заключено 5,3 млн кредитных договоров. В среднем, за месяц украинцы брали почти полмиллиона микроссуд. Общая сумма новых выданных микрокредитов снизилась почти в три раза, до 23,9 млрд. грн.

Об этом сообщает Опендатабот.

Отмечается, что сумма долгов по микрокредитам сократилась на 5 млрд грн - с 13,1 млрд грн на начало прошлого года до 8,05 млрд грн на начало 2023 года.

Более половины от общей суммы, на которую уменьшился долг украинцев перед МФО, приходится на второе полугодие — 3,4 млрд грн или 67%.

В целом в 2022 году МФО выдали почти втрое меньшую сумму ссуд. С 65,1 млрд. грн. в 2021 году общая сумма новых выданных микрокредитов сократилась до 23,9 млрд. грн.

В то же время, средняя сумма кредита за 2022 год почти не изменилась и составила 4439 грн. Это всего на 3% меньше, чем в 2021 году.

Всего в прошлом году было заключено 5,3 млн. кредитных договоров. В среднем, за месяц украинцы брали почти полмиллиона микроссуд. Для сравнения, в 2021 году в среднем заключалось 1,1 млн договоров в месяц.

"Несмотря на то, что общая задолженность уменьшается, количество микрозаймов снова начало расти на конец года, в 4 квартале. Тогда было зафиксировано на 30% больше новых договоров и вдвое больше сумма выданных средств по сравнению с 3 кварталом. Выросла и средняя сумма кредита — с 3,5 тысячи грн до 4,1 тысячи грн", - отмечают аналитики.

Они добавляют, что из 690 финансовых компаний, подавших отчетность за 2022 год, треть или 221 организация закончили год с убытком в 3,16 млрд грн.

Наибольшие убытки у компании "Есть деньги ком", в топ-3 также попали "Манифой" и "ФК Лемурия".

Как ранее сообщали в Опендатаботе, за год с начала полномасштабной войны украинская банковская система демонстрирует значительное увеличение резервов и рост доходности. За 2022 год банковский сектор накопил в своих резервах 119 млрд грн, что в 35 раз больше против накопленных в 2021 году 3,4 млрд грн.