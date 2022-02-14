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Агентство Fitch понизило рейтинг украинских госбанков
Эксперты одного из ведущих рейтинговых агентств мира Fitch Ratings ухудшили прогноз по деятельности украинских государственных банков, передает Reuters.
Как отмечают в агентстве, эскалация геополитической напряженности несет в себе повышенные риски для внешнего финансирования.
В частности, по мнению аналитиков Fitch, прогноз для ПриватБанка, Ощадбанка, Укргазбанка и Укрэксимбанка был пересмотрен с "позитивного" на "стабильный".
Кроме того, в международном агентстве подтвердили долгосрочные рейтинги дефолта эмитента украинских госбанков (в национальной и иностранной валюте) на уровне "B".Подписывайтесь на наш YouTube канал
По данным Reuters, аналитики изменили прогноз из-за повышенных рисков для внешнего финансирования, которые вызваны усилением геополитической напряженности в отношениях с Россией.
Уровень "B" – это средний рейтинг устойчивости банка. Он означает, что эмитент платежеспособен, однако неблагоприятные экономические условия могут негативно повлиять на его возможности и готовность выплачивать долги.
Самый высокий рейтинг Fitch обозначается буквой "А". Буквой "C" обозначаются эмитенты, которые уже близки к дефолту.
Ранее сообщалось, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги принадлежащих государству ПриватБанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка и Укргазбанка на уровне "B" с позитивным прогнозом.
Напомним, в Fitch спрогнозировали, что валовый внутренний продукт Украины в 2022 году понизится на один процент.
В частности, как заявляют аналитики, ВВП Украины в 2022 году упадет по сравнению с прошлогодним августовским обзором до 2,9% с 3,9%.
При этом Всемирный банк повысил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году с 3% до 3,8%.