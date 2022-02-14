Агентство Fitch понизило рейтинг украинских госбанков

Эксперты одного из ведущих рейтинговых агентств мира Fitch Ratings ухудшили прогноз по деятельности украинских государственных банков, передает Reuters.

Как отмечают в агентстве, эскалация геополитической напряженности несет в себе повышенные риски для внешнего финансирования.

В частности, по мнению аналитиков Fitch, прогноз для ПриватБанка, Ощадбанка, Укргазбанка и Укрэксимбанка был пересмотрен с "позитивного" на "стабильный".

Кроме того, в международном агентстве подтвердили долгосрочные рейтинги дефолта эмитента украинских госбанков (в национальной и иностранной валюте) на уровне "B".

По данным Reuters, аналитики изменили прогноз из-за повышенных рисков для внешнего финансирования, которые вызваны усилением геополитической напряженности в отношениях с Россией.

Уровень "B" – это средний рейтинг устойчивости банка. Он означает, что эмитент платежеспособен, однако неблагоприятные экономические условия могут негативно повлиять на его возможности и готовность выплачивать долги.

Самый высокий рейтинг Fitch обозначается буквой "А". Буквой "C" обозначаются эмитенты, которые уже близки к дефолту.

Ранее сообщалось, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги принадлежащих государству ПриватБанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка и Укргазбанка на уровне "B" с позитивным прогнозом.

Напомним, в Fitch спрогнозировали, что валовый внутренний продукт Украины в 2022 году понизится на один процент.

В частности, как заявляют аналитики, ВВП Украины в 2022 году упадет по сравнению с прошлогодним августовским обзором до 2,9% с 3,9%.

При этом Всемирный банк повысил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году с 3% до 3,8%.