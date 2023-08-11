Дмитрия Колесника, владеющего агрохолдингом ”АСТ”, внесли в базу ”Миротворец” за связи с Медведчуком

За связь с агробизнесом Виктора Медведчука и Оксаны Марченко в базу ”Миротворец” внесли владельца агрохолдинга ”Аграрные Системные Технологии” (АСТ) Дмитрия Колесника.

Запись о Колеснике на сайте базы данных, на котором собрана информация о людях, связанных или работающих в интересах страны-агрессора, появилась 20 июля 2023 года.

В базу "Миротворец" Дмитрий Колесник внесен за "действия, направленные на финансирование российского агрессора" и "легализацию для этого средств, полученных преступных путем". Колеснику вменяют уголовное правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 110-2 Уголовного кодекса Украины, дело по факту которого открыто полицией 21 апреля 2022 года.

"Установлено, что к организации финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения и захвата государственной власти в Украине, а также изменения границ ее территории путем военного нападения вооруженных сил российской федерации причастны следующие лица: Колесник Дмитрий Викторович, Колесник Татьяна Викторовна и Амиров Александр Нударович", — говорится на сайте.

Дмитрий Колесник является владельцем агрохолдинга ”АСТ”, в который входит около 50 агропредприятий, оформленных на его дочь Екатерина Колесник и сестру Татьяну Колесник. Среди них ООО ”Дайвест”, ”Акрис-Агро”, ”Акрис-Инвест”, ”Акрис-Груп” и другие. Как ранее установили СМИ, часть предприятий Колесника зарегистрированы по одному адресу с агропредприятиями жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко и его партнера Тараса Козака в Киеве на улице Тулузы 11а. Помимо этого, Екатерина Колесник является соучредителем предприятия Оксаны Марченко ООО ”Клубный дом ”Диамант”.

Кроме того, как сообщили в Национальном антикоррупционном агентстве Украины, Дмитрий Колесник является фигурантом коррупционного дела народного депутата от партии ”Слуга народа” Анатолия Гунько, который, будучи главой временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования фактов коррупции на государственных предприятиях, за взятки раздавал в пользование земли Национальной академии аграрных наук.

На видео, опубликованном НАБУ, Гунько говорит о том, что холдинг Колесника ”АСТ” уже пользуется государственными землями в Ровенской области и платит по 150 долларов за гектар взятки. ”АСТ там работает по 150. То есть, 100 долларов на предприятие официально и 150 там, нам и силовикам”, — говорит Гунько на видеозаписи НАБУ.