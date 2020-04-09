"Советник по откатам" и "тайный офис": СМИ рассказали об окружении Криклия

Министр инфраструктуры Владислав Криклий окружил себя целым рядом одиозных и скандальных личностей, которых назначает на должности официальных и "теневых" советников, а также в наблюдательные советы важных государственных предприятий. Об этом сообщило интернет-издание "Вести" в материале "Токсичное болото Мининфраструктуры".

В частности, по данным издания, одним из главных советников Криклия с недавних пор стал бывший глава "Укравтодора" Андрей Батищев. По словам народного депутата Александра Дубинского, когда Батищев руководил корпорацией (2015-2016 годы, при министре Андрее Пивоварском), там была "налажена система откатов" с подрядчиков по строительству дорог.

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"По данным внутренних сводок правоохранителей, будучи руководителем "Укравтодора", Батищев поддерживал неофициальные деловые и дружеские контакты с кланом "тендерных троллей" Амирханянов, а также организованной преступной группой, которой руководит гражданин Российской Федерации Вагинак Аветисян, первоначальный основатель скандально известной одесской компании "Дорлидер", — говорится в материале "Вестей".

В министерстве рассказывают, что Батищева в окружение Криклия привел племянник бывшего главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса Евгений Барах, который также некоторое время возглавлял "Укравтодор". Батищев участвовал в крупной "сделке" Матиоса по присвоению участков общей площадью почти 85 га на территории Васильковского района Киевской области в 2008 году. Матиос якобы надавил на сельского голову одного из сел, чтобы сельсовет перевел гектары в земли запаса, а затем 44 га из них были розданы 22 гражданам "для ведения личного хозяйства". Среди этих граждан были Батищев и его гражданская жена Жанна Полищук. В результате, согласно реестру прав на недвижимое имущество, оба участка — Батищева и Полищук — до сих пор остаются арестованными по иску Службы безопасности Украины.

Также Батищев фигурирует в еще одном уголовном деле, также связанном с семьей Матиоса. Одна из компаний, где он работал, фигурировала в скандале с отчуждением участка в с. Антоновка Херсонской области прямо на берегу Черного моря (видимо, под турбазу или гостиницу). Через цепочку фирм реальным владельцем "Интелконсалтинга" оказалась Ирина Барах, жена Матиоса.

Издание напомнило, что недавно стало известно о "теневом офисе" Криклия во главе с юристом Павлом Шевченко, с которым Криклий работал в Главном сервисном центре Министерства внутренних дел (МВД) Украины. Вдвоем они фигурируют в уголовном деле о незаконной сертификации автомобилей Volkswagen Golf, привезенных из Мексики уже после того, как немцы отозвали эту партию из-за "дизельгейта". Документы были подделаны на 2 700 автомобилей, организаторам грозит несколько лет тюрьмы.

"Шевченко и Криклия объединяют и бизнес-интересы в ООО "Светофор" (ЕГРПОУ 32950656) и ООО "Автовинн" (ЕГРПОУ 38675581). Обе компании зарабатывают на государстве, поскольку регулярно выигрывают тендеры многочисленных сервисных центров МВД на поставку номерных знаков", — сообщают "Вести".

В феврале текущего года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) нагрянуло с обысками к государственному секретарю министерства Андрею Галущаку. Причиной якобы стали зафиксированные факты "обналичивания" средств, выделенных на госзакупки в рамках проектов министерства. Как написали СМИ, Криклий тоже может быть причастен к этим сомнительным сделкам.

Еще один скандал связан с недавно опубликованным приказом Криклия о назначении членов наблюдательного совета в крупное инфраструктурное госпредприятие "Киев-Днепровское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта" (КДМППЖТ). Руководит компанией бывший председатель Соломенской районной государственной администрации (РГА) и фигурант уголовного производства о служебной халатности ценой в 9 млн гривен Игорь Довбань. После "Революции достоинства" он был советником главы "Укравтодора" Андрея Батищева и якобы имел очень большое влияние на предприятие.

В набсовет "КДМППЖТ" вошел не только упомянутый выше Батищев, но и 22-летняя бывшая сотрудница Довбаня (времен его работы в Соломенской РГА) и вчерашняя выпускница Национального авиационного университета Валерия Мельничук (Шкабарова).