Україна уклала безпекові угоди зі Словенією та Чехією

У Великій Британії президент України Володимир Зеленський підписав безпекові угоди з прем’єр-міністром Словенії Робертом Голобом та прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зазначається, що підписання угод відбулося у місті Вудсток.

Що передбачає безпекова угода з Республікою Словенія

В ОП повідомили, що Словенія вже надала Україні 13 пакетів військової допомоги (з урахуванням 2024 року) і має намір зберегти такий рівень підтримки впродовж усього десятирічного строку дії Угоди. Республіка Словенія також зобов’язується задовольняти нагальні потреби України для зміцнення безпекових можливостей.

Крім того, згідно з повідомленням, Словенія сприятиме Україні у навчанні в межах Місії ЄС із військової допомоги Україні (EUMAM). Країни співпрацюватимуть у пошуку джерел фінансування для допомоги у впровадженні проєктів української оборонної промисловості.

Окремі блоки документа стосуються невійськової підтримки. Зокрема, Словенія додатково виділить 5 мільйонів євро на гуманітарну допомогу, економічне відновлення та гуманітарну програму "Зерно з України".

Також в угоді йдеться про поглиблення співпраці у сферах інформаційної та кібербезпеки, боротьби з організованою злочинністю, розвідки та контррозвідки, а також гуманітарного розмінування.

В документі чітко закріплена всебічна підтримка з боку Словенії майбутнього членства України в ЄС і НАТО.

Що передбачає безпекова угода з Чехією

Як повідомили в ОП, з початку повномасштабного російського вторгнення Чехія надала Україні військову допомогу на суму близько 400 мільйонів євро й продовжуватиме підтримувати з такою ж динамікою протягом 10 років дії документа. Чехія також вивчатиме варіанти постачання додаткової військової техніки з урахуванням потреб України.

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала. Фото: Офіс Президента

Значну частину угоди присвячено посиленій співпраці у військово-технічній сфері. Передусім ідеться про боєприпаси малого та великого калібрів, можливості виробництва стрілецької зброї та легких озброєнь, а також БпЛА, засобів радіоелектронної боротьби та важкої техніки.

"Чехія й надалі допомагатиме нашій державі у межах своєї ініціативи з постачання артилерійських снарядів калібрів 155 мм та 122 мм за підтримки країн-партнерів. Крім того, Україна та Чехія посилюватимуть на своїх територіях промислові потужності з виробництва боєприпасів, а також створюватимуть спільні підприємства", - йдеться в повідомленні ОП.

Також зазначається, що країни продовжать спільну щорічну підготовку близько 4 тисяч українських захисників – цьогоріч і надалі в межах Місії ЄС із військової допомоги Україні (EUMAM).

Особливістю співробітництва у невійськовій сфері є партнерство Чехії з Дніпром та Дніпропетровською областю для відновлення, відбудови та сталого розвитку. Чехія також має намір відкрити у Дніпрі дипломатичне представництво для посилення співпраці й допомоги.

Підтримка в гуманітарній сфері з боку Чехії передбачає фінансову та матеріальну допомогу для цивільного захисту та постраждалих від війни українців, зокрема внутрішньо переміщених осіб.

Чеська Республіка також чітко підтверджує свою підтримку майбутнього членства України в ЄС і НАТО.

Гарантії безпеки для України

До підписання цих угод Україна уклала вже 23 двосторонні безпекові угоди: з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, ЄС, Естонією, Литвою, Польщею та Люксембургом.

Цей документ підписують на виконання Спільної декларації про підтримку України від 12 липня 2023 року. Загалом до неї приєдналися 32 держави.

Ці угоди мають посилити оборону України військовою допомогою на роки вперед, допомогти їй перезапустити оборонну промисловість та підготуватися до членства в НАТО.

Але в цих угодах немає зобов'язань на кшталт статті 5 статуту НАТО про колективну оборону (тобто "я воюю за тебе, ти - за мене"). А всі зобов'язання, які беруть на себе західні союзники (допомагати Україні зброєю, грошима та "підтримкою реформ"), приблизно відповідають тому, що вони й так зараз роблять.