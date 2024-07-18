- Тип
- Важно
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Украина заключила соглашения о безопасности со Словенией и Чехией
В Великобритании президент Украины Владимир Зеленский подписал соглашения о безопасности с премьер-министром Словении Робертом Голобом и премьер-министром Чехии Петром Фиалой.
Об этом сообщает Офис президента.
Подписание соглашений состоялось в городе Вудсток.
Что предусматривает соглашение с Республикой Словения
В ОП сообщили, что Словения уже предоставила Украине 13 пакетов военной помощи (с учетом 2024 года) и намерена сохранить такой уровень поддержки на протяжении всего десятилетнего срока действия Соглашения. Республика Словения также обязуется удовлетворять неотложные потребности Украины для укрепления возможностей безопасности.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Кроме того, согласно сообщению, Словения будет оказывать содействие Украине в обучении в рамках Миссии ЕС по военной помощи Украине (EUMAM). Страны будут сотрудничать в поиске источников финансирования для оказания помощи во внедрении проектов украинской оборонной промышленности.
Отдельные блоки документа касаются невоенной поддержки. В частности, Словения дополнительно выделит 5 миллионов евро на гуманитарную помощь, экономическое обновление и гуманитарную программу "Зерно из Украины".
Также в соглашении говорится об углублении сотрудничества в сферах информационной и кибербезопасности, борьбе с организованной преступностью, разведке и контрразведке, а также гуманитарного разминирования.
В документе четко закреплена всесторонняя поддержка со стороны Словении будущего членства Украины в ЕС и НАТО.
Что предусматривает соглашение с Чехией
Как сообщили в ОП, с начала полномасштабного российского вторжения Чехия предоставила Украине военную помощь на сумму около 400 миллионов евро и будет продолжать поддерживать такую же динамику в течение 10 лет действия документа. Чехия также будет изучать варианты поставки дополнительной военной техники с учетом потребностей Украины.
Значительная часть соглашения посвящена усиленному сотрудничеству в военно-технической сфере. Прежде всего, речь идет о боеприпасах малого и большого калибров, возможности производства стрелкового оружия и легких вооружений, а также БпЛА, средств радиоэлектронной борьбы и тяжелой техники.
"Чехия и дальше будет помогать нашему государству в рамках своей инициативы по поставке артиллерийских снарядов калибров 155 мм и 122 мм при поддержке стран-партнеров. Кроме того, Украина и Чехия будут усиливать на своих территориях промышленные мощности по производству боеприпасов, а также создавать совместные предприятия" – говорится в сообщении ОП.
Также отмечается, что страны продолжат совместную ежегодную подготовку около 4 тысяч украинских защитников – в этом году и дальше в рамках Миссии ЕС по военной помощи Украине (EUMAM).
Особенностью сотрудничества в невоенной сфере является партнерство Чехии с Днепром и Днепропетровской областью для восстановления и устойчивого развития. Чехия также намерена открыть в Днепре дипломатическое представительство для усиления сотрудничества и помощи.
Поддержка в гуманитарной сфере со стороны Чехии предусматривает финансовую и материальную помощь гражданской защите и пострадавшим от войны украинцам, в частности внутренне перемещенным лицам.
Чешская Республика также ясно подтверждает свою поддержку будущего членства Украины в ЕС и НАТО.
Гарантии безопасности для Украины
До подписания этих соглашений Украина заключила уже 23 двусторонних соглашений о безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией, Норвегией, Японией, США, ЕС, Эстонией, Литвой, Польшей и Люксембургом.
Этот документ подписывают во исполнение Совместной декларации о поддержке Украины от 12 июля 2023 года. Всего к ней присоединились 32 государства.
Эти соглашения должны усилить оборону Украины военной помощью на годы вперед, помочь ей перезапустить оборонную промышленность и подготовиться к членству в НАТО.
Но в этих соглашениях нет обязательств типа статьи 5 устава НАТО о коллективной обороне (т.е. "я воюю за тебя, ты — за меня"). А все обязательства, которые берут на себя западные союзники (помогать Украине оружием, деньгами и поддержкой реформ), примерно отвечают тому, что они и так сейчас делают.