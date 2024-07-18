Украина заключила соглашения о безопасности со Словенией и Чехией

В Великобритании президент Украины Владимир Зеленский подписал соглашения о безопасности с премьер-министром Словении Робертом Голобом и премьер-министром Чехии Петром Фиалой.

Об этом сообщает Офис президента.

Подписание соглашений состоялось в городе Вудсток.

Что предусматривает соглашение с Республикой Словения

В ОП сообщили, что Словения уже предоставила Украине 13 пакетов военной помощи (с учетом 2024 года) и намерена сохранить такой уровень поддержки на протяжении всего десятилетнего срока действия Соглашения. Республика Словения также обязуется удовлетворять неотложные потребности Украины для укрепления возможностей безопасности.

Кроме того, согласно сообщению, Словения будет оказывать содействие Украине в обучении в рамках Миссии ЕС по военной помощи Украине (EUMAM). Страны будут сотрудничать в поиске источников финансирования для оказания помощи во внедрении проектов украинской оборонной промышленности.

Отдельные блоки документа касаются невоенной поддержки. В частности, Словения дополнительно выделит 5 миллионов евро на гуманитарную помощь, экономическое обновление и гуманитарную программу "Зерно из Украины".

Также в соглашении говорится об углублении сотрудничества в сферах информационной и кибербезопасности, борьбе с организованной преступностью, разведке и контрразведке, а также гуманитарного разминирования.

В документе четко закреплена всесторонняя поддержка со стороны Словении будущего членства Украины в ЕС и НАТО.

Что предусматривает соглашение с Чехией

Как сообщили в ОП, с начала полномасштабного российского вторжения Чехия предоставила Украине военную помощь на сумму около 400 миллионов евро и будет продолжать поддерживать такую же динамику в течение 10 лет действия документа. Чехия также будет изучать варианты поставки дополнительной военной техники с учетом потребностей Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Чехии Петр Фиала. Фото: Офис Президента

Значительная часть соглашения посвящена усиленному сотрудничеству в военно-технической сфере. Прежде всего, речь идет о боеприпасах малого и большого калибров, возможности производства стрелкового оружия и легких вооружений, а также БпЛА, средств радиоэлектронной борьбы и тяжелой техники.

"Чехия и дальше будет помогать нашему государству в рамках своей инициативы по поставке артиллерийских снарядов калибров 155 мм и 122 мм при поддержке стран-партнеров. Кроме того, Украина и Чехия будут усиливать на своих территориях промышленные мощности по производству боеприпасов, а также создавать совместные предприятия" – говорится в сообщении ОП.

Также отмечается, что страны продолжат совместную ежегодную подготовку около 4 тысяч украинских защитников – в этом году и дальше в рамках Миссии ЕС по военной помощи Украине (EUMAM).

Особенностью сотрудничества в невоенной сфере является партнерство Чехии с Днепром и Днепропетровской областью для восстановления и устойчивого развития. Чехия также намерена открыть в Днепре дипломатическое представительство для усиления сотрудничества и помощи.

Поддержка в гуманитарной сфере со стороны Чехии предусматривает финансовую и материальную помощь гражданской защите и пострадавшим от войны украинцам, в частности внутренне перемещенным лицам.

Чешская Республика также ясно подтверждает свою поддержку будущего членства Украины в ЕС и НАТО.

Гарантии безопасности для Украины

До подписания этих соглашений Украина заключила уже 23 двусторонних соглашений о безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией, Норвегией, Японией, США, ЕС, Эстонией, Литвой, Польшей и Люксембургом.

Этот документ подписывают во исполнение Совместной декларации о поддержке Украины от 12 июля 2023 года. Всего к ней присоединились 32 государства.

Эти соглашения должны усилить оборону Украины военной помощью на годы вперед, помочь ей перезапустить оборонную промышленность и подготовиться к членству в НАТО.

Но в этих соглашениях нет обязательств типа статьи 5 устава НАТО о коллективной обороне (т.е. "я воюю за тебя, ты — за меня"). А все обязательства, которые берут на себя западные союзники (помогать Украине оружием, деньгами и поддержкой реформ), примерно отвечают тому, что они и так сейчас делают.