МВФ предлагает 85% налог на электроэнергию для ИИ и майнинга

Международный валютный фонд опубликовал доклад, в котором призвал к введению налога на электроэнергию в размере 85% для компаний, занимающихся добычей криптовалют, и для дата-центров, поддерживающих искусственный интеллект. Об этом говорится в сообщении МВФ.

Согласно отчету, ШИ-сектор и майнинговая отрасль в настоящее время потребляют 2% глобальной электроэнергии, и этот показатель может возрасти до 3,5% в течение следующих трех лет.

Прогнозируется также, что к 2027 году эти отрасли будут вместе производить 1% от общих мировых выбросов углерода.

Кроме того, чат-боты на базе ИИ, такие как ChatGPT, потребляют в 10 раз больше электроэнергии, чем обычный поисковик Google из-за большого объема работы дата-центров.

МВФ считает, что введение налога может помочь сократить выбросы углерода и обеспечить поступление в государственный бюджет в размере 5,2 миллиарда долларов от криптовалютных компаний и 18 миллиардов долларов от ШИ-сектора ежегодно.

Специалисты учреждения уверены, что этот налог заставит компании более ответственно относиться к расходам электроэнергии и экологическим проблемам.

Добавим, что ранее президент США Джозеф Байден выразил схожую инициативу, предложив ввести 30% налог на электроэнергию для криптомайнинговых компаний.

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