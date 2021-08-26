Суд арестовал квартиру нардепа от "Голоса" из-за "обиды" полицейского чиновника

Печерский районный суд Киева наложил арест на квартиру депутата Верховной Рады от "Голоса" Александры Устиновой из-за неуплаты ею 80 тысяч грн моральной компенсации замначальника Главного следственного управления Нацполиции Евгению Шевцову в рамках заочного с ним конфликта. Об этом нардеп рассказала на своей странице в Facebook.

"На мою квартиру наложили арест, а машину объявили в розыск. Эдакие будни депутата... Все из-за того, что я должна оплатить почти 80 тысяч грн компенсации за причиненный моральный ущерб целому заместителю Главного следственного управления полиции! Помните некоего Евгения Шевцова? Публично на своей странице в ФБ обозвал меня всеми возможными эпитетами от "бродячего животного" до "тупой овцы" и многих других эпитетов", — написала она.

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Устинова отметила, что в ответ ему в свое время указала, что он недостоин носить звание офицера.

"После полугодового "расследования" внутренняя безопасность Национальной полиции сказала, что Женя "ни при чем"! Это, оказывается, не он писал, потому что кто-то его ФБ хакнул, ну а потом просто взял и вернул назад:) Бывают же такие чудеса... Так вот, вместо расследований внутренней безопасности наш реформированный полицейский подал шесть судебных исков против меня — а то как это так я написала, что такой уважаемый человек не может звание офицера иметь", — написала она.

По словам депутата, о решении суда она не знала, а узнала лишь, когда увидела постановление исполнительной службы о розыске ее имущества.

"Узнала я о том, что должна заплатить почти трехмесячную зарплату бедному, травмированному такой фразой заместителю руководителя ГСУ НП на "крузаке", из "Дії", где мне пришло сообщение об исполнительном производстве по мне. Пришло в июле, а суд, оказывается, был в феврале (о том, как это произошло, я напишу отдельный, думаю, для многих шокирующий пост). Вот так вот. Черта-то сняли, а беспредел остался", — посетовала она, намекнув на смену министра внутренних дел Арсена Авакова на Дениса Монастырского.

Отметим, Устинова после раскола в "Голосе" оказалась в той половине фракции, которая выступила против нынешнего руководства политсилы в лице Киры Рудик и Ярослава Железняка, обвиняя их в предательстве интересов своих избирателей и сближении с Офисом президента.