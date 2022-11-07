Суд щодо ліцензій 1xBet проходитиме без слухань: суддя ОАСК розгляне справу однособово

Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Володимир Келеберда прийняв рішення про розгляд справи щодо анульованих ліцензій російського букмекера 1xBet однособово без слухання сторін.

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Про це йде мова в його постанові від 24 жовтня 2022 року, опублікованій в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Нагадаємо, що російський букмекер 1xBet отримав від Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей дві ліцензії на роботу в Україні в березні 2022 року, у розпал повномасштабного вторгнення РФ в Україну, але після великого суспільного резонансу у вересні КРАІЛ анулювала дані ліцензії. ТОВ ”Твоя беттінгова компанія”, що представляє 1xBet в Україні, вирішила оскаржити рішення КРАІЛ через суд, який почався з махінацій: ”ТБК” тричі подавала позов до суду, аби обрати собі потрібного суддю при автоматичному розподілі справ.

Суддя Володимир Келеберда в результаті відкрив провадження в адміністративній справі за позовом російського букмекера до Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, але вирішив не проводити судових засідань та не викликати сторони в зал судових засідань: суддя вирішив розглянути справу на підставі наданих сторонами документальних доказів. Для цього КРАІЛ як відповідач повинен в строк 15 днів з дня вручення йому ухвали суду надати свій відзив до позову разом з усіма доказами.

”Неподання суб`єктом владних повноважень відзиву на позов без поважних причин може бути кваліфіковано судом як визнання позову”, - йде мова в постанові судді.

Також суддя Келеберда зобов’язав КРАІЛ надати суду доручення комісії по справі 1xBet, лист Бюро економічної безпеки України від 29 серпня, в якому детективи навели докази зв’язку ТОВ ”Твоя беттінгова компанія” з РФ, а також інші документи по справі.

Враховуючи, що Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей довгий час ”не бачила” зв’язку 1xBet з країною-агресором, а також те, що надані ліцензії російському букмекеру було анульовано лише під тиском суспільства, єдиним шансом росіян на поновлення своїх ліцензій на роботу в Україні є тільки те, що КРАІЛ не виконає вимоги суду, не надасть у визначений термін свій відзив на позов, через що тоді суддя зможе задовольнити позов ТОВ ”Твоя беттінгова компанія” і вирішить скасувати рішення КРАІЛ про позбавлення 1xBet права роботи в Україні.

Нагадаємо, що нешодавно журналісти телеканалу ”Прямий” виявили, що український IT-холдинг TECHIIA міг допомагати російській букмекерській компанії 1xBet зайти на ринок України. Співзасновник TECHIIA Юрій Лазебніков два роки тому був директором ТОВ ”МЕ-ЕСТЕЙТ”, засновником та беніфіціаром якого є Сергій Цибін, який сьогодні є власником ТОВ ”Твоя беттінгова компанія”.

Окрім того, кіберспортивна група холдингу WePlay Holding довгий час плідно співпрацювала з букмекером з РФ, і продовжувала це робити вже після початку повномасштабної війни, а прямий зв’язок між проросійським ТОВ ”Твоя беттінгова компанія” та українським холдингом TECHIIA журналісти підтвердили тим, що головним юристом TECHIIA є Роман Родін, рідний брат Олександра Родіна, директора ТОВ ”Твоя беттінгова компанія”. В самій TECHIIA заперечують свій зв’язок з 1xBet.