МВФ пропонує 85% податок на електроенергію для ШІ та майнінгу

Міжнародний валютний фонд опублікував доповідь, у якій закликав до запровадження податку на електроенергію в розмірі 85% для компаній, що займаються видобутком криптовалют, та для дата-центрів, які підтримують штучний інтелект. Про це йдеться у повідомленні МВФ.

Відповідно до звіту, ШІ-сектор і майнінгова галузь в даний час споживають 2% глобальної електроенергії, і цей показник може зрости до 3,5% протягом наступних трьох років.

Прогнозується також, що до 2027 року ці галузі разом вироблятимуть 1% від загальних світових викидів вуглецю.

Крім того, чат-боти на базі ШІ, такі як ChatGPT, споживають у 10 разів більше електроенергії, ніж звичайний пошуковик Google, через великий обсяг роботи дата-центрів.

МВФ вважає, що введення податку може допомогти скоротити викиди вуглецю та забезпечити надходження до державного бюджету в розмірі 5,2 мільярда доларів від криптовалютних компаній і 18 мільярдів доларів від ШІ-сектора щорічно.

Фахівці установи впевнені, що цей податок змусить компанії більш відповідально ставитися до витрат електроенергії та екологічних проблем.

Додамо, що раніше президент США Джозеф Байден висловив схожу ініціативу, запропонувавши ввести 30% податок на електроенергію для криптомайнінгових компаній.

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