Телетрейд объявил войну обманутым клиентам и рекламной компании Амиллидиус

Обещания сверхприбылей в краткосрочной перспективе привлекает в компанию Телетрейд сотни тысяч людей по всему миру. Печальный итог — потеря всех своих средств — неизбежен для подавляющего большинства клиентов Телетрейд. Долгие годы деятельность брокера Телетрейд хорошо описывала пословица "не пойман — не вор". Но сейчас велики шансы, что ситуация в корне изменится.

Такая уверенность есть потому, что за последние годы на Телетрейд и его дочерние предприятия уже заведены уголовные дела в двух странах. В России уголовное дело на Телетрейд заведено по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Владельцы и главные руководители Телетрейд уже несколько лет скрываются от правосудия за границей. Также на Телетрейд заведено уголовное дело в Казахстане по ст. 190 УК РК — мошенничество в особо крупном размере. Топ-менеджеров филиала Телетрейд в Казахстане правоохранительным органам этой страны удалось задержать. В рамках расследуемого уголовного дела по факту мошенничества в Казахстане задержан также генеральный директор Wall Street Invest Partners. Эта компания — аналог украинского Центра Биржевых Технологий, который является дочерней компанией Телетрейд. В Украине в апреле 2019 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины предупреждала наших граждан о риске потери денег в ЦБТ.

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Предупреждение НКЦБФР о потере денег в ЦБТ — дочерней компании Телетрейд

Обманутые клиенты Телетрейд в Украине ведут активную борьбу за свои права и готовы оказать правоохранительным органам любую поддержку и предоставить всю имеющуюся у них информацию.

Телетрейд: грязные методы борьбы с разоренными инвесторами и РК Амиллидиус

Сегодня противостояние между Телетрейд и клиентами, которых обманул этот брокер в Украине, вышло на новый уровень — в сети развернулась настоящая информационная война. Обманутые клиенты Телетрейд объединились и выступили в защиту своих прав — недавно они провели пресс-конференцию, где были представлены доказательства мошеннической деятельности Телетрейд.

Клиентов в их борьбе активно поддерживает рекламная компания Амиллидиус. Как образовался этот тандем? Дело в том, что ранее Амиллидиус оказывал брокеру рекламные услуги, но после смены руководства Телетрейд, в рекламной компании Амиллидиус решили прекратить это сотрудничество по морально-этическим соображениям. Зная это, обманутые клиенты обратились в Амиллидиус за пиар-поддержкой, и получили ее.

Амиллидиус поддерживает обманутых клиентов Телетрейд в борьбе за их права

Конечно же, Телетрейд не остался в долгу — брокер защищается, используются как законные методы — компания наняла две адвокатские фирмы, так и черный пиар. Обманутых клиентов называют фейковыми, стараются их запугать. Интернет наводнили статьи лживого и оскорбительного содержания о компании Амиллидиус, ее руководстве и сотрудниках. В то же время адвокат Телетрейд Евгений Солодко из юридической фирмы "Саенко Харенко" без стеснения заявляет о 25-летней безупречной репутации брокера Телетрейд. Хотя каждому, кто умеет пользоваться поиском Гугл, доступна информация об уголовных делах на Телетрейд по статье "мошенничество в особо крупном размере" в нескольких странах.

Амиллидиус и группа обманутых клиентов провели пресс-конференцию в Интерфакс

Борьба обманутых клиентов за свои права продолжается, и уже есть результаты. В офисах Центра Биржевых Технологий — дочерней компании Телетрейд в Украине, недавно прошли обыски. Свидетелем тому стал сам Вадим Кругляков, оказавшийся в этот момент в одесском офисе ЦБТ. Сотрудники СБУ взяли показания и у него. Однако, в официальных источниках информацию об обысках пока не подтвердили.

Ответом на очередные инсинуации Телетрейд стала новая совместная пресс-конференция, которую провели 10 сентября 2020 года в Интерфакс руководитель Амиллидиус Богдан Терзи и представитель группы обманутых клиентов Вадим Кругляков. Они еще раз в деталях описали сложившуюся ситуацию, мошенническую деятельность Телетрейд, и опровергли фейки, размещенные в интернете об Амиллидиус, Богдане Терзи и Эльвире Гавриловой.

В ходе пресс-конференции ее участники продемонстрировали новостные видеосюжеты и статьи из официальных источников, в которых журналисты описывают ход уголовных дел на Телетрейд в России и Казахстане, и связанные с ними оперативно-следственные мероприятия. Богдан Терзи и Вадим Кругляков рассказали как Телетрейд обманывал клиентов через свой проект "Биржа трейдеров", а также продемонстрировали признание одного из трейдеров-участников этого проекта, записанное на видео, где он рассказывает, что получал от руководства Телетрейд указания сливать счета клиентам.

Богдан Терзи продемонстрировал грязные методы борьбы Телетрейд на примере клеветнической статьи об Эльвире Гавриловой, которая является CEO Амиллидиус в Европе. В фейковой статье Эльвиру обвинили в связях с главарем сепаратистов, а также разместили там грубо отфотошопленное фото, где его голову наложили поверх головы Олега Ляшко. Оригинальное фото для этих манипуляций был взято из статьи, рассказывающей о встрече Эльвиры Гаврировой с депутатами Верховной Рады на ресурсе "Комсомольская Правда в Украине".

Телетрейд нападает на Амиллидиус и обманутых клиентов — пособники брокера пытаются очернить тех, кто борется за справедливость

На самой пресс-конференции не обошлось без происков Телетрейд. Журналистка, представляющая, по ее словам, интернет-портал Politeka.net, всячески пыталась в своих вопросах сместить акцент с темы пресс-конференции на обстоятельства и людей, не имеющих отношение к теме. А уголовные дела, открытые на Телетрейд в других странах, иски в суд десятков тысяч клиентов, свидетельства обманутых инвесторов и видеопризнания бывших участников обманных схем, называла "отсутствием фактов".

Телетрейд угрожает обманутым клиентам и атакует рекламную компанию Амиллидиус

К такому развитию событий и обманутые клиенты, и рекламная компания Амиллидиус готовы. Телетрейд — компания, раскинувшая сети по всему миру, на счетах ее руководителей в офшорах сотни миллионов долларов, украденных у клиентов. Эти деньги позволят оплатить услуги самых дорогих адвокатов, прикормить десяток-другой журналистов и создать фейковый компромат на Амиллидиус и всех своих оппонентов. Вполне вероятно, что Телетрейд также рассчитывает откупиться и от нависшей над компанией угрозы уголовной ответственности. Но обманутые клиенты надеются на торжество закона и справедливости — они продолжают бороться. А РК Амиллидиус продолжает оказывать им поддержку, выполняя свой моральный долг перед обществом и защищая украинцев от компаний-мошенников.

И следующим шагом в этой совместной борьбе станет новая пресс-конференция Амиллидиус, которую проанонсировал Богдан Терзи. Он планирует рассказать, какими методами сегодня брокер Телетрейд разоряет клиентов и почему это до сих пор сходит им с рук.

Что ж, ждем новой информации и реакции правоохранительных органов.