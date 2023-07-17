Тил Медведчука: як ”агробарон” Колесник допомагає куму Путіна вести його бізнес в Україні

Приблизно в 2015-2016 роках, коли президент РФ після Майдану зробив ставку на Медведчука як людину, яка має зсередини утримати Україну в російському полі впливу і стала ”вливати” в нього масу грошей, Медведчук почав скуповувати та реєструвати цілу мережу агрофірм.

Після того, як обвинуваченого у державній зраді колишнього народного депутата України Віктора Медведчука обміняли на українських військових, багато українців сміялися з фотографії, на якій Медведчук зі своєю дружиною Оксаною Марченко їли в дешевій закусочній в Ялті восени 2022 року. Мовляв, ”як усе починалося та чим закінчилося”.

Проте, для Медведчука та його дружини в Україні все далеко не закінчилося: десятки компаній, що належать їм, продовжують вільно працювати та приносити їм доходи для безбідного життя в РФ. І для цього Медведчук має таємних бізнес-партнерів, які ще не встигли особливо ”засвітитися” у ЗМІ, що дозволяє їм керувати бізнесом кума Путіна і при цьому не побоюватися уваги правоохоронців через зв’язок зі зрадником чи накладення санкцій.

Свого часу багато кого здивувало те, що серед майже сотні українських компаній, записаних на телеведучу Оксану Марченко, понад десяти займаються вирощуванням агропродукції. Медведчука завжди асоціювали з нафтовим, вугільним, паливним, енергетичним та медіа бізнесом, але свого часу кум російського президента увійшов і до агробізнесу. Приблизно в 2015-2016 роках, коли президент РФ після Майдану зробив ставку на Медведчука як людину, яка має зсередини утримати Україну в російському полі впливу і стала ”вливати” в нього масу грошей, Медведчук почав скуповувати та реєструвати цілу мережу агрофірм.

Це, зокрема, такі підприємства як приватне сільськогосподарське підприємство ”Оскар”, ПП ”Ротен”, ПП ”Галагробізнес МЗ”, ”Галицька аграрна компанія”, ”Галичина-Органик”, ”Роднічок”, ”Ландрас-Агро”, ”Колос ”, ”МБК Агротехніка” та низка інших. Усі вони вже давно ”засвічені” у ЗМІ та потрапляли у поле зору правоохоронців, які буквально одразу ж викрили їх у фіктивності та в тому, що вони працювали з метою прикриття незаконної діяльності.

Зокрема, слідство встановило, що агрофірми Медведчука надавали компаніям реального сектору економіки послуги з ухилення від сплати податків, незаконного переведення в готівку, легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, минаючи при цьому систему оподаткування. Новий агробізнес Медведчука став оформлювати безтоварні операції з купівлі-продажу товарів, роботи та послуг, таким чином ”проганяючи” величезні суми грошей сумнівного походження, після чого переводити їх в готівку.

Джерела видання ”Latifundist” з оточення Медведчука наголошували на тому, що кум Путіна увійшов до аграрного бізнесу саме з метою освоєння через нього російських грошей. Проте неможливо, щоб підприємства насправді не працювали, а через них ”прокачувалися” гроші. А працювати плідно та успішно агробізнесу в руках людей, далеких від сільського господарства, досить складно. Тим більше коли мета його існування — далеко не зростання врожайності.

Деякий час землі оброблялися, поки підприємства не стали занепадати. За словами колишнього топ-менеджера ПП ”Ротен”, який працює у Львівській області, входячи до агробізнесу, люди Медведчука набирали земельний банк абияк: ділянки розрізнені, не розліснені, ґрунти не найкращі. ”Мені здається, вони спочатку не будували плани щодо вирощування, а просто прагнули хоч кудись вкласти гроші”.

Тому Медведчук почав передавати операційне управління свого агробізнесу: ми ”прокачуємо гроші”, а ви працюєте, щоб підприємства ”не вмирали”. Так, спочатку в орбіті управителів агрофірм Медведчука з'явився Геннадій Бобов, власник агрохолдингу ”Панда” та колишній народний депутат від Партії регіонів. А пізніше, у 2018 році, Бобов познайомив Медведчука та його партнерів, у тому числі Тараса Козака та його брата Богдана, який вважається засновником низки підприємств Медведчука, із родиною вихідця з Луганської області Дмитра Колесника, яка володіє агрохолдингом ”АСТ” (”Аграрні системні технології”).

Дмитро Колесник (ліворуч) та його діловий партнер Олександр Аміров. Фото з відкритих джерел

Дмитро Колесник та його сестра Тетяна Колесник у списку найбагатших людей українського Forbes на 2020 рік посідали 69 місце зі статком у 120 млн доларів. Агрохолодинг ”АСТ” утворився на уламках колись великої агрокомпанії ”ТАКО” та складається з ланцюжка понад 40 компаній, більшість із яких оформлена на доньку Дмитра Колесника Катерину Колесник. Ключовими серед них є ТОВ ”Акріс-Агро”, ТОВ ”Дейвест”, ”АСТ Агро”, ”Акріс Груп”, ”Акріс Інвест” та, власне, ТОВ ”Аграрні системні технології”.

Сетра Дмитра Колесника Тетяна (ліворуч) та його донька Катерина Колесник. Фото з відкритих джерел

Медведчук та Колесник стали дружити сім'ями. На цьому фоні стали зміцнюватись і їхні бізнес-відносини. Так, в результаті одне з ключових та найпроблемніших з погляду ефективності бізнесу агропідприємств Медведчука ПСП ”Оскар” та тисячі гектарів його земельного банку у Львівській та Івано-Франківській областях було передано АСТ-холдингу в операційне управління.

Тим часом, ряд ключових підприємств АСТ-холдингу Колесника ТОВ ”Агро Істейт”, ТОВ ”Інновагро”, ТОВ ”Технагро”, ТОВ ”Монтеверде” стали мати спільну юридичну адресу з більшістю підприємств агробізнесу Медведчука: вулиця Тулузи 11А у Києві. З огляду на те, що фізично знайти будівлю чи приміщення за такою адресою неможливо, це схоже швидше на якусь віртуальну ”яму” для реєстрації підприємств. Ймовірно, з якогось моменту над аграрними бізнесами Медведчука та Колесника почали працювати одні й ті самі юристи.

ПСП ”Оскар” Медведчука, як і низка інших його ключових агрокомпаній, зареєстровано у Києві за адресою вулиця Тулузи 11а. Богдан Козак – рідний брат найближчого соратника та партнера Медведчука Тараса Козака

ТОВ ”Агро Істейт”, як і кілька інших фірм АСТ-холдингу Дмитра Колесника, має ту саму юрадресу, що й компанії Медведчука

Більше того, тісний зв'язок родин Медведчука та Колесника підтверджує і той факт, що Катерина Колесник виступила співзасновником одного із підприємств Оксани Марченко. Йдеться про ТОВ ”Клубний дім ”Діамант”, що здає в оренду квартири преміум-класу у будинку на бульварі Тараса Шевченка 27Б.

Це елітний житловий будинок, в якому мешкають українські бізнесмени та політики, та в якому свого часу Медведчук викупив понад десяток квартир площею від 150 до 212 квадратних метрів, які тепер його дружина з дочкою Дмитра Колесника здають за ціною від 3 до 6 тисяч доларів на місяць. До речі, Катерині Колесник, мабуть, так сподобалися ці апартаменти, що вона вирішила собі купити квартиру в цьому будинку. А може, тому що захотілося бути ближче до Оксани Марченко та її бізнесу.

До речі, у цьому ж будинку за цією ж адресою на ім'я Оксани Марченко зареєстровано інвестиційну компанію ”Спорт-тур”, відому тим, що влітку 2012 року вона виступила замовником послуг із забезпечення посиленої системи безпеки, у тому числі інфрачервоного підсвічування периметру профілакторію ”Динамо” Київ” у кримському Сімеїзі, куди приїжджав у гості до Медведчука президент РФ Путін.

Сьогодні, коли Віктор Медведчук з Оксаною Марченком перебувають у вигнанні на території країни-агресора, для них дуже доречно мати таких ”таємних” бізнес-партнерів, які продовжують їхню справу в Україні. І не важливо, в якому вони статусі чи становищі у своїй країні. Як РФ, обкладена західними санкціями, шукає та знаходить людей та компанії для їхнього обходу, так Медведчук знайшов собі ”вірний тил” в Україні, позбавлений чужої уваги.

Поки, звичайно, мережею розгалужених підприємств орбіти Медведчука в одному з ключових економічних секторів України не займеться СБУ і Рада національної безпеки і оборони, яка явно пошкодувала колишнього голову партії ”ОПЗЖ”, коли наклала 2021 року санкції лише на його російський бізнес, залишивши його українські компанії у спокої.