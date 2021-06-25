Экология на свалке. Зачем мэр Каменского Андрей Белоусов продолжает травить горожан

Город Каменское в Днепропетровской области традиционно считается одним из наиболее загрязненных городов Украины. На территории населенного пункта находится множество вредных производств, которые десятилетиями убивают экологию Каменского. Речь идет о 57 основных промышленных предприятиях различных отраслей промышленности: металлургии, химической, коксохимической, машиностроительной, энергетической и т. д.

Главными загрязнителям воздуха считаются "Днепровский металлургический комбинат", "Южкокс", "Днепровский коксохимзавод" и "Днепразот". Кроме того, в непосредственной близости от территории города находятся радиоактивные хвостохранилища и очистительные сооружения. Местные жители и экоактивисты годами борются за право дышать нормальным воздухом, но в основном безуспешно. Устаревшие производственные мощности металлургических и химических гигантов продолжают отравлять атмосферу, воду и землю тяжелыми металлами, диоксинами и токсичными веществами.

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Какую же позицию занимают власти города? Мало того, что смотрят сквозь пальцы на то, как город превращается в зону экологического бедствия, но еще и добавляют дополнительных страданий каменчанам. Помимо загрязнений от промышленности жителям города приходится терпеть и абсолютно неконтролируемую ситуацию со свалкой твердых бытовых отходов, которая влияет на воздух, а также уровень загрязнения воды и грунтов. В том, что свалка по улице Дорожной крайне негативно влияет на состояние экологии в городе, мэр Каменского Андрей Белоусов прекрасно знает, но предпочитает не замечать проблемы, несмотря на давление медиа, общественности и даже решения судов.

Об экологической катастрофе в Каменском написано множество статей и проведено много расследований. На жалобы и петиции неравнодушных граждан в Каменском власти города, как правило, отвечают отписками. История же с эксплуатацией без разрешительных документов полигона по утилизации бытовых отходов по улице Дорожной в Каменском даже дошла до суда. Октябрьский районный суд обязал Днепропетровскую областную прокуратуру внести сведения по этому делу в ЕРДР.

Как выяснилось, эта свалка работает также без получения заключения об оценке воздействия на окружающую среду, что создает угрозу здоровью жителей Каменского и оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

Свалка, которой нет по документам

Еще 3 июня 2019 года Днепропетровский окружной административный суд вынес решение, в котором, в частности, говорится: "Судом установлено, что внеплановой проверкой соблюдения требований природоохранного законодательства обнаружены источники образования выбросов загрязняющих веществ в воздух, на которые отсутствует разрешение: место размещения бытовых отходов является неорганизованным источником образования выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Отчет по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в воздух и разрешение на выбросы загрязняющих веществ в воздух на предприятии отсутствует, что является нарушением требований Закона Украины "Об охране атмосферного воздуха".

Суд пришел к выводу, что КП КГС "Коммунальник", которое и отвечает за этот полигон, в течение значительного промежутка времени "осуществляет хозяйственную деятельность с грубым нарушением требований природоохранного законодательства без наличия разрешительной и проектной документации и такие нарушения не устраняет".

Тогда же взялась за дело областная экологическая инспекция. Была проведена проверка необходимых документов у КП КГС "Коммунальщик". В результате проверки стало известно, что коммунальное предприятие даже не обращалось в Департамент экологии и природных ресурсов Днепропетровской ОГА, чтобы получить разрешение на выбросы загрязняющих веществ в воздух. Также оно не согласовывало инвентаризацию источников выбросов, декларацию об образовании отходов и другие необходимые документы.

Отсутствие заключения по оценке влияния свалки на экологию города подтверждается и данными из Единого реестра по оценке воздействия на окружающую среду. По состоянию на 25 мая 2021 года вывода из оценки воздействия на окружающую среду в реестре нет.

То есть фактически при благоприятствовании городских властей в лице мэра Каменского Андрея Белоусова в городе существует незаконная свалка, которая травит каменчан — загрязняет территорию города и атмосферу, создает угрозу здоровью людей (в том числе работников) и имеет вредное воздействие на экологию.

Все это не шутки, а вполне реальные уголовные дела. Согласно ст. 236 УК Украины нарушение порядка осуществления оценки воздействия на окружающую среду, а также правил экологической безопасности, если это повлекло гибель людей, экологическое загрязнение значительных территорий или иные тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Есть также статья 239 УК Украины, согласно которой загрязнение или порча земель веществами, отходами или другими материалами, вредными для жизни, здоровья людей или окружающей среды, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды, наказываются штрафом или лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет. И в интересах жителей Каменского сделать все возможное: обращаться в суды, прессу и органы центральной власти, чтобы ситуация с полигоном утилизации ТБО изменилась, а виновные в серьезном нарушении были наказаны.

Впрочем, решения судов не смутили коммунальное предприятие, которое подчинено мэру Белоусову и его команде, — они продолжают их игнорировать. Поскольку решение судов по запрету деятельности полигона по утилизации бытовых отходов не было выполнено властями города, Каменское отделение полиции даже открыло уголовное производство.

Смогут ли достучаться до Андрея Белоусова с помощью уголовных производств, пока неизвестно. Но игнорировать их так же, как требования экоактивистов и каменчан, ему точно будет труднее.