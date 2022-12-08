Одеського бізнесмена Кауфмана випустили з-під арешту

Бізнесмен Борис Кауфман, заарештований рішенням Вищого антикорупційного суду за підозрою у створенні злочинної організації, яка тримала під контролем чиновників Одеської міської ради, вийшов з-під варти.

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Як повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, за нього було внесено заставу у визначеному ВАКС розмірі 129 мільйонів гривень.

На Кауфмана покладено обов’язки прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора чи суду; не відлучатися з Києва та Одеси без дозволу детектива, прокурора чи суду; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання чи роботи; утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками; здати на зберігання закордонний паспорт та носити електронний браслет.

Нагадаємо, що слідством Національного антикорупційного бюро було установлено, що з осені 2021 року учасники злочинної організації контролювали питання забудови в Одесі, розпорядження коштами місцевого бюджету, а також діяльність комунальних підприємств та їхню взаємодію з приватним сектором ринку.

"Фактично злочинна організація тримала під контролем усі значні бюджетні витрати Одеси та погоджувала основні питання порядку денного сесій Одеської міської ради. Для реалізації злочинних дій особи налагодили процес системного підкупу чиновників та депутатів місцевої ради, які й забезпечували ухвалення потрібних рішень органом місцевого самоврядування", - повідомляли в САП.

Дії Кауфмана та його бізнес-партнера - колишнього депутата Верховної Ради IV скликання Олександра Геннадійовича Грановського (нині він також відомий під прізвищем Борухович), яких слідство вважає організаторами злочинної схеми, а також їхньої довіреної особи кваліфіковані за статтями 255 та 369 Кримінального кодексу. Усі троє були затримані 5 грудня.

Зазначимо також, що напередодні було заочно заарештовано депутата Верховної Ради VII скликання Олександра Михайловича Грановського, якому інкримінують організацію схеми, через яку Одеському припортовому заводу було нанесено 93 мільйона гривень збитків.