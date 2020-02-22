Кирилл Коморкин рассказал Delo.ua о важности стандартов для безопасности пациентов, о перспективе развития производства автомобилей для "скорой", а также зачем конкуренты заказывают фейковые
В поселке сотни правоохранителей, БТРы, а местные жители перегородили дорогу тракторами
Американский суд приговорил 40-летнего Цветкова к 198 месяцам тюрьмы (16,5 лет), из которых он отсидит 12,5 лет
По данным КГГА, в сравнении с 2018 годом, размер заработной платы в столице вырос на 16,5%
Имущество Виктора Гушана удалось найти в Киевской и Одесской областях
Международная организация призывает правительство Украины принять все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности пострадавших
Адвокат экс-президента Украины обещает обжаловать данное решение и подать жалобу в Высший совет правосудия на привлечение судьи к ответственности
Цены на "черное золото" упали на 2%
Основная причина невыполнения доходов — низкое качество макроэкономического прогноза
В случае признания депутата виновным в кнопкодавстве и вступления в силу обвинительного приговора, нардеп будет досрочно лишен мандата
Все остальные обязанности для Дубневича, в том числе запрет на выезд за границу, продлены еще на 2 месяца
По словам мэра Киева, город нуждается в масштабном обновлении транспортной инфрастуктуры
Минфин сохранил ставку отсечения на уровне 10%, но средневзвешенная при этом выросла на 22 процентных пункта, до 9.82%, несмотря на то, что минимальная ставка снизилась на 1%