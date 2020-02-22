Фондовый рынок

Фондовый рынок: Минфин за счет ОВГЗ привлек только 1,5 млрд грн

Минфин сохранил ставку отсечения на уровне 10%, но средневзвешенная при этом выросла на 22 процентных пункта, до 9.82%, несмотря на то, что минимальная ставка снизилась на 1%