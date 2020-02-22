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В ООН осудили массовые беспорядки в Новых Санжарах
Происшествия вчера, 20:51

В ООН осудили массовые беспорядки в Новых Санжарах

Международная организация призывает правительство Украины принять все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности пострадавших
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