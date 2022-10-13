Трубіцин проти НАБУ: Чого чекати від суду у резонансній справі

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Справа депутата Київради (фракція "Слуга народу") Владислава Трубіцина нарешті направлена ​​до суду на розгляд. Цей судовий розгляд може бути дуже цікавим, адже не випадково весь процес досудового розгляду у ВАКС не був доступним для ЗМІ. Захист Трубіцина заявляє, що "закрити" від журналістів справу вирішили, бо сторона звинувачення так і не змогла надати переконливих доказів. А подальший розгляд у суді вже по суті цілком може пролити світло на вкрай болісну для Києва тему переділу ринку київських МАФів.

Про справу Трубіцина країна дізналася буквально за два тижні до початку повномасштабного російського вторгнення – 9 лютого. Однак широкий резонанс навколо цієї історії був викликаний не так самими обставинами справи, як потоком, як з'ясувалося пізніше, абсолютно фейкової інформації, що розлетілася по ЗМІ та соцмережах. Тоді, судячи з повідомлень медіа, НАБУ провело в Києві чи не цілу спецоперацію з гонитвами та облавами із затримання. Начебто Трубіцина намагалися затримати безпосередньо при отриманні хабара, проте він втік на автомобілі і був оголошений у розшук, а вже надвечір виявлений у будівлі Оболонської РДА, де депутат нібито ховався від детективів НАБУ.

Втім, буквально наступного дня з'ясувалося, що насправді все було набагато прозаїчніше. Тодішній голова НАБУ Артем Ситник на прес-конференції 10 лютого повідомив, що ні погонь, ні втечі Трубіцина, ні спроби сховатися в РДА, що з самого початку виглядало повним абсурдом, насправді не було. Трубіцин, як виявилося, на місці передачі нібито хабара не був, ні від кого не ховався, сам вийшов до детективів, коли ті до нього прийшли в будівлю Оболонської РДА, а, отримавши від них підозру в отриманні неправомірної вигоди, тут ж висловив готовність повністю співпрацювати зі слідством і віддав мобільний телефон.

У цій справі є ще п'ятеро фігурантів: помічник депутата, три керівники комунальних підприємств Києва та київський бізнесмен. Вони підозрюються в отриманні неправомірної вигоди на загальну суму 1,39 млн грн за надання підприємцю Андрію Максименку права розміщення об'єктів сезонної торгівлі, так званих "купав". Суму хабара, як стверджує слідство, нібито було поділено на два транші. Перший – у розмірі 130 тис. грн передали нібито ще у грудні 2021 року, а передача основної суми у 1,26 млн нібито відбулася якраз 9 лютого.

Проте вже з першого дня стало зрозуміло, що у цій справі все далеко не так просто і зрозуміло, як це намагається показати НАБУ. По-перше, відразу стало очевидно, що потік фейкових повідомлень у ЗМІ, якими супроводжувалося затримання - це цілеспрямована інформаційна атака на Трубіцина, а значить у цій справі є явна політична мотивація, а не правова. А по-друге, на судовому засіданні щодо обрання запобіжного заходу для підозрюваних, з'ясувалося надто багато деталей, які виразно показують заангажованість НАБУ.

Справа в тому, що вся доказова база НАБУ у цій справі будується на свідченнях одного свідка, того самого підприємця Андрія Максименка, який насправді не зовсім підприємець. У 2019 році Максименко обіймав посаду начальника Служби автомобільних доріг у Миколаївській області, був взятий на місці злочину при отриманні 90 тисяч доларів хабара, його справу розслідувало НАБУ, передало матеріали до суду, але до самого суду справа так і не дійшла. Таким чином, головний свідок НАБУ у цій справі – мало того, що хабарник, так ще й особа, яка перебуває "на гачку" НАБУ, якій загрожує до 12 років в'язниці. Факт залежності головного свідка від НАБУ настільки очевидний, що його в суді не наважилися заперечити навіть представники звинувачення.

Крім того, зібрані НАБУ докази провини підозрюваних, м'яко кажучи, вкрай сумнівні. Вся доказова база будується на записах розмов Трубіцина з Максименком, і на цих записах все, що стосується корупції, озвучує саме Максименко, а не Трубіцин. Та й поза контекстом, такі розмови залишають надто багато можливостей для трактування. До того ж, немає жодних сумнівів, що Максименко, який перебував на гачку НАБУ, був спеціально "відряджений" НАБУ до Трубіцина і більше року намагався спровокувати депутата на якісь необережні висловлювання, які б дали підстави того звинуватити. І раз НАБУ витратило стільки часу та ресурсів на діяльність свого спецагента, напрошується висновок, що Трубіцина цілеспрямовано хотіли "збити".

Крім того, як пізніше з'ясувалося, низка доказів, про які сторона звинувачення говорила в суді, просто "загубилася" під час слідства. Це стосується і суми нібито першого траншу хабара – 130 тис. грн, які мали бути речовим доказом, за словами обвинувачення, просто "загубилися", і деяких "таблиць" з даними про суми нібито неправомірної вигоди, про що заявляли в НАБУ, у слідства теж "не знайшлося".

Крім того, варто звернути увагу і на суму застави, встановлену для Трубіцина, яка становила майже 15 млн грн, що більш ніж у 10 разів перевищує озвучену звинуваченням суму передбачуваного хабара та виглядає відверто невиправданою.

Таким чином, на момент передачі справи до суду можна констатувати: у справі існує явна політична мотивація, докази провини побудовані на показаннях явно залежного від НАБУ "агента", а самі докази відверто непереконливі. Не дивно, що досудове слідство у цій справі тривало аж вісім з половиною місяців, незважаючи на вимоги захисту Трубіцина не тягнути з передачею справи до суду. Однак жодних нових доказів сторона звинувачення так і не надала, і тепер суд встановлюватиме чи винний депутат.

Що стосується позиції самого Трубіцина, то він свою провину категорично заперечує і вважає цю справу розправою за його політичну позицію. Більшу частину часу слідства у цій справі триває повномасштабне російське вторгнення, проте Трубіцин перебуває на у всіх на очах, займається публічною політичною діяльністю та волонтерством, збирає кошти для ЗСУ та ТрО. Більше того, захист Трубіцина неодноразово просив ВАКС передати справу до суду, щоб не затягувався його розгляд по суті, тому що ніяких нових доказів слідство надати не змогло.

Примітно, що поки суд розглядав матеріали слідства, у Київраді намагалися усунути Трубіцина з посади голови Постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою. Новим претендентом був заступник голови фракції "Єдність" Ваган Товмасян. Головним вигодонабувачем цього ЗМІ називали депутата Київради від УДАРу та колишнього радника мера Києва Дмитра Білоцерковця.

Білоцерковець давно просуває свій план реформування правил розміщення МАФів у столиці, який вкрай негативно сприйняли підприємці Києва. Бізнес підтримали Трубіцин та інші депутати від "Слуги народу" у Київраді. Влітку 2021 року спроба протягнути реформу від Білоцерковця викликала масові акції протесту підприємців, що змусило УДАР тимчасово відмовитися від цієї ідеї. Однак після скандалу Білоцерковець отримав привід знову намагатися встановити контроль над київськими МАФами. Але це рішення так і не було прийнято.

Виходить, що сумнівна з погляду доказової бази корупційна справа Трубіцина виявилася дуже на руку його головним політичним опонентам з УДАРу та Білоцерковцю особисто.

Варто очікувати, що розгляд справи Трубіцина в суді по суті, яка відбудеться вже найближчим часом, остаточно прояснить, чому НАБУ виявилося настільки заангажованим у цій справі та де в Київраді потрібно шукати корупцію насправді.