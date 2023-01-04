Олег Крот: «Усе, що робить для країни український і міжнародний бізнес — знакове і архіважливе»

Холдинг TECHIIA розвивається в багатьох технологічних напрямках. З лютого цього року компанія приймає активну участь у реалізації соціальних та благочинних проєктів, що покликані вирішити завдання ЗСУ та допомогти постраждалим від війни. Олег Крот, керівний партнер холдингу TECHIIA, розповів про систему КСВ, про репутацію України та майбутні ініціативи

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- Соціальні комунікації стали пріоритетними для українського бізнесу. Як правильно побудувати систему та інтегрувати КСВ у загальну стратегію компанії?

- Питання «як правильно?» трохи обмежує варіанти та підходи. Ми у соціальних проєктах TECHIIA всі роки беремо за основу простий принцип «максимальна користь для максимальної кількості людей». Мені здається, не так важлива стратегія, скільки бажання допомагати та експертиза в певному напрямі.

Наприклад, я займаюся благодійними проєктами з юності, коли абревіатура «КСВ» в Україні навіть не існувала. Тоді непублічно передавав допомогу медичним закладам, знаючи, що отримати її з державних коштів вони якщо і зможуть, то дуже нескоро. Я взяв цей напрям не тому, що так було правильно, а тому що в мене повна родина лікарів різних фахів. Звідси розуміння медичної проблематики та емоційна залученість. Так само хтось обрав як проєкти КСВ опіку над притулками для тварин, а хтось — освіту малозахищених шарів населення.

Другий принцип — «допомагай там, де працюєш». Ми всі взаємопов’язані. Хороший бізнес неможливо створити та вести без клієнтів, які мають достатній рівень комфорту та безпеки. Так, ми даємо продукти та послуги, але дбаємо і про щось більше, спільне, суспільне.

Добре, якщо ваша КСВ ще й спирається на унікальну експертизу вашої компанії. Але в наш час, коли йде повномасштабна війна з Росією, це не так принципово. Потрібно все і скрізь.

- Найдієвіші інструменти привернення уваги до України на міжнародній арені?

- Показати світу наше справжнє обличчя. Донедавна Україну сприймали лише як постколоніальну країну, яка позичає гроші, а потім розкрадає їх. Це наслідок довгого перебування за залізною завісою у відриві від ринкової економіки та справжньої політики.

Нормальні громадяни вже не асоціюють себе з цим образом. Вони бачать Україну державою з величезним науково-технічним і виробничим потенціалом, яка здатна на швидкий економічний прорив. Ми — один із найбільших ринків Європи. А за якістю деяких державних сервісів, ритейлу, обслуговування, онлайн банкінгу — ще й найрозвиненіший. Світ має це побачити та відчути, як зараз він захоплюється успіхами ЗСУ.

Поміж цим маса роботи. Одне з головних завдань — побудувати нові відносини з владою. Її представники вже змінилися за майже рік вторгнення, але мають усвідомити, що двері до старих схем і корупції закриті та зацементовані.

- Як за цей рік змінилася робота TECHIIA з точки зору комунікації? Яким чином працюєте з корпоративним волонтерством?

- Комунікація з бізнес-партнерами змінилася докорінно. Ми відмовились працювати з підприємцями, які займають позицію «лише бізнес, нічого особистого». Бо все, що відбувається в країні, для нас надзвичайно особисте. Підтримуєте Україну та прагнення нашого народу до свободи? Можемо працювати. Ні? Вибачте.

На щастя, з переважною більшістю ми співпали за цінностями. Одиниці відпали, і я радий, що вони показали справжню сутність відразу після початку вторгнення.

Загалом комунікація залишилася такою, як була. Якщо казати про КСВ, то ми й до 24 лютого реалізовували проєкти та розповідали про них. Зараз просто активності більше й меседжів, відповідно, також.

За корпоративне волонтерство відповідає «Фундація Течія». У ній задіяна потужна команда внутрішніх волонтерів із числа співробітників. Усі наші успішні проєкти — це їхня праця паралельно з бізнесовими завданнями та замість них. Завдяки цій команді TECHIIA, наприклад, у лічені дні поставила на рейки допомогу українським захисникам і водночас зберегла всі інші благодійні активності.

- Яка система відбору соціальних проектів? В які напрямки інвестуєте більш за все?

Критерії дуже прості — охоплення, перспективність та ефективність. Тому ми базово зосередилися на системах охорони здоров’я та освіти, а з лютого — на підтримці свободи України.

Тут важливо, як саме розподіляти кошти. Ми не даємо гроші на точкове лікування, а передаємо сучасне обладнання лікарням — їх уже 16 — по країні, фінансуємо центр інклюзії та корекції «Єва». Чому? Бо вони зможуть масштабувати користь прямо тут, на місці. Не відправляємо вчитися за кордон, а розбудовуємо навчальні програми, ділимося експертизою прямо тут. Наприклад, у курсі «Режисура анімаційного фільму» від WePlay Esports і Київського національного університеті ім. І. К. Карпенка-Карого.

Центр інклюзії та корекції «Єва»

Пам’ятаєте вислів «Дай людині рибу, і ти нагодуєш її лише раз. Навчи її ловити рибу, і вона буде сита все життя»? От його ми постійно тримаємо в голові.

- «Підтримка свободи України» — глобальна ініціатива компанії — що вже вдалося зробити і які проєкти на етапі реалізації?

- Вдалося зробити багато, але не про все, на жаль, можу говорити. Про щось розповім лише після перемоги, й то не відразу. Тут скажу, що загалом «Фундація Течія» передала Силам оборони спорядження, аптечок, амуніції, безпілотників, автівок і інших корисностей на понад $21 млн. Зі своїх власних коштів, які забрав у вигляді дивідендів із різних бізнесів, я придбав різної допомоги ще на майже $40 млн.

Ми вибудували повний ланцюжок допомоги. Знаємо, що де потрібно, знаємо, де взяти вигідно, знаємо, як доставити.

Попри війну, продовжуємо проєкти в медичному та освітньому напрямах. Але, звісно, поки що допомога захисникам неспівмірно більша.

Враховуючи реалії останніх місяців, розширюємо ідеї. «Фундація Течія» готує благодійні програми для допомоги у сферах дитячого протезування та забезпечення наших військових сучасними протезами верхніх та нижніх кінцівок. Також — забезпечення медичною допомогою населення на деокупованих територіях і підтримку громад під час опалювального сезону.

Насамкінець розглядаємо можливу участь у реконструкції зруйнованих лікарень на звільнених територіях. У такі часи роботи вистачить на всіх.

- Корпоративний благодійний фонд — цьогоріч їх було створено чимало. Розкажіть на власному прикладі як зробити роботу БФ ефективною, яку стратегію розвитку обрати?

- Як на мене, помилка в запуску благодійного фонду може полягати в неправильному розумінні принципів, за якими працюють такі структури. Для мене це проєкт, який має чітку стратегію, цілі й команду. Він не несе прибуток, але має приносити ефект суспільству.

Якщо ставитися до цього інакше, благодійність завершиться після кількох акцій. А її потрібно перетворити на процес, розвитку якого потрібно приділяти увагу, як і будь-якому іншому.

На старті потрібно чітко усвідомлювати суспільні потреби. У процесі — оперативно реагувати на зміни ситуації. Візьмемо, наприклад, фонд, який опікується онкохворими дітьми. Після вторгнення росії багато таких дітей виїхали на лікування за кордон. Враховуючи нові обставини, можливо, є сенс тимчасово переключитися на вирішення інших питань. Наприклад, підтримку дітей, у яких один або обидва батьки загинули на війні.

- Які соціальні проєкти є для вас знаковими? Можливо, міжнародні кейси?

- У мене одне слово — всі. Особливо зараз. Усе, що робить для країни український і міжнародний бізнес — знакове і архіважливе. Без перебільшення.

Я тішуся, коли бачу на наших теренах зсув парадигми. Люди, які сповідували принцип «Єдине, що має робити бізнес — це заробляти гроші», ідуть у минуле. Не тому, що хтось у Європі чи США сказав, що інакше неможливо динамічно розвивати компанію та працювати з великими міжнародними партнерами. А тому, що це природній поклик у тих обставинах, у яких ми є. Він залишиться і після перемоги. І це наше дуже цінне надбання.