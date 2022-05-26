В Мариуполе началась первая фаза эпидемии

Во временно захваченном Мариуполе растет смертность из-за заражений, связанных с эпидемиологической ситуацией, которая постоянно ухудшается.

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Об этом 26 мая в эфире телемарафона сообщил советник мэра Петр Андрющенко.

Оккупанты продолжают скрывать статистику смертности мирного населения, медэкспертизы либо не проводятся, либо их результаты также скрывают. Из-за большого количества трупов, заражения воды и т.д. Мариуполь уже столкнулся с начальной фазой эпидемии.

"Повлиять на это без участия международных организаций, наверное, невозможно", — подчеркнул Андрющенко.

В результате российской агрессии за три месяца войны в Мариуполе погибли уже по меньшей мере 22 тысячи человек. Это число основано на многочисленных контактах Андрющенко, которые он и другие чиновники мэрии продолжают поддерживать с официальными лицами, находящимися в городе.

Он также сообщил, что процесс перезахоронения погибших осложнился, поскольку россияне настаивают на том, чтобы извлеченные тела были доставлены в морг, и что лицо, желающее унести тело, должно согласиться записать видео, на котором должно сказать, что умершего убили украинские военные.