Дым отечества: транснациональные компании пытаются спасти украинский табачный рынок

При этом экспорт сохранился на уровне 2017 года, а импорт и нелегальная торговля несоизмеримо малы.

Только за 2019 год производство сигарет в Украине, по оценкам участников рынка, сократилось на 15%, а согласно официальной статистике — на 18%. И на нынешний год прогнозы пока неутешительные. Самые оптимистичные из них предрекают дальнейшее снижение планки еще на 6%. Если 2020 год будет более благоприятным для работы табачной отрасли, есть шанс удержать объемы рынка на уровне 48 млрд сигарет, полагает директор "Империал Тобакко" в Украине Растислав Чернак. Хотя на европейских рынках уровень курения снижается ежегодно лишь на 3-6%, сетуют украинские производители.

Причин у серьезного негативного тренда в Украине и ранее было предостаточно: повышение акциза и цен на сигареты, активизация нелегальной торговли, эмиграция потребителей из страны и популяризация здорового образа жизни. Теперь грянул еще и экономико-пандемический кризис. Но на то он и рынок, чтобы адекватно реагировать на вызовы. Производители и дистрибьюторы достойно завершили 2019 год и с тревожным оптимизмом входят в 2020-й. А для достижения своих стратегических целей следуют комплексным бизнес-планам, адаптируя тактику и приемы к нынешней ситуации на рынке.

В феврале 2020 года табачникам удалось добиться важной коллективной победы: президент Украины ветировал норму закона о госрегулировании производства и оборота подакцизных товаров, вводившую фиксированную, антирыночную торговую наценку на табачные изделия. Теперь осталось только убедить народных депутатов, чтобы они поддержали предложение президента и исключили эту антиконституционную норму из закона (законопроект №1049).

Многие производители активизировали деятельность за рубежом

Когда сокращается потребление продукции на внутреннем рынке, многие производители активизировали деятельность за рубежом. В итоге к концу 2019 года доля украинского экспорта табачной продукции выросла на 2 процентных пункта, достигнув отметки в 37,8% от совокупного производства в натуральном выражении. За прошлый год на экспорт ушло, по данным Госстата, 25,9 млрд украинских сигарет. Это заметно меньше, чем в 2018-м, но экспортную выручку компаниям удалось стабилизировать: она сократилась за год лишь на 1,8%. Всего производители заработали на внешних рынках $334,8 млн. Из Грузии и Японии пришла в Украину почти половина всей валютной выручки. А заметное снижение продаж в некоторых странах удалось компенсировать за счет увеличения на $18,5 млн отгрузок в Саудовскую Аравию (против показателя 2018 года). Кроме того, экспортеры открыли новый для себя рынок Ирака и заработали там за год $5,2 млн. Динамичными оказались также белорусское и армянское направления: на каждом из них финансовая прибавка экспортеров составила $4,7 млн.

В компании "Империал Тобакко" в Украине отмечают, что именно Саудовская Аравия стала для них в 2019 году наибольшим зарубежным рынком по сравнению с 20 другими, куда этот производитель поставляет свою продукцию. И если на внутреннем рынке объем реализации у компании сократился за год на 24,5%, то внешние поставки удалось нарастить. Без экспорта стоял бы вопрос, выживет ли вообще табачная фабрика в Киеве, заявляет директор "Империал Тобакко".

На внутреннем рынке производители табачных изделий пытаются внимательно отслеживать изменения в предпочтениях потребителей и оперативно на них реагировать. В частности, отмечают некоторое сокращение сегмента дорогих и премиальных сигарет и активнее предлагают покупателям ассортимент средней по цене продукции. Продолжают фиксировать компании также рост популярности сигарет невысокой крепости с содержанием смол 2-8 мг и тонких сигарет меньшего диаметра.

Табачники выводят на рынок альтернативные сигаретные продукты

Выводят на рынок табачники и альтернативные сигаретные продукты. В частности, "Japan Tobacco International Украина" в конце 2019 года вывела на украинский рынок новый электронный испаритель Logic Compact. А "Бритиш Американ Тобакко Украина" в начале 2020-го представила инновационные никотиновые подушечки VELO без табака. Компания "Филипп Моррис Украина" активно открывает официальные магазины в регионах по продаже девайсов IQOS, работающих на нагревании табака. Несколько месяцев назад фирменные торговые точки с IQOS появились, к примеру, в Кременчуге, Черкассах и Херсоне. Спрос на новые продукты поставщики продолжают изучать, но уже сейчас эксперты отмечают, что в некоторых категориях запуск новых продуктов оказался весьма успешным. Количество вейперов в Украине, по оценкам табачников, превысило 0,5 млн человек.

Компания "Тедис", крупнейший дистрибьютор табачной продукции в Украине, заявляет, что она готова максимально быстро дистрибутировать по стране продукты нового поколения международных табачных компаний. Более того, директор "Тедис" Тарас Корнияченко отмечает, что его предприятие работает над расширением и не табачного ассортимента. Надо полагать, к этому компанию подталкивает снижение выручки за прошлый год на дистрибуции табачной продукции, составившее по состоянию на ноябрь 2019-го 9-10%.