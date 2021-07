Стеснительный бенефициар: на кого и почему переписал свой бизнес Сергей Белашов

Глава фракции партии "Батькивщина" в Полтавском областном совете Сергей Белашов — весьма своеобразный политик и бизнесмен. В его последней декларации — дюжина компаний, собственный банк, дорогая недвижимость, а вот автопарк подкачал — лишь видавший виды Ssang Yong Rexton и ГАЗ 21. В банках у Белашова — миллионные сбережения, но почему-то основная часть его личных средств хранится в Таскомбанке Сергея Тигипко (почти 1 млн долларов) и банке "Пивденный" Юрия Родина (12,8 млн гривен).

В собственном же банке "Украинский капитал" у Белашова на депозите всего чуть менее 80 тыс. долларов и 170 тыс. грн. Весьма странный подход для собственника банка, который утверждает, что главный принцип его работы — "политика разумного консерватизма и рассудительности, не допускающая неоправданных шагов в работе с клиентами и направленная на обеспечение максимальной защиты их интересов". Впрочем, при ближайшем рассмотрении становится ясно, что определенная логика в таком подходе Белашова есть.

Так, еще в 2018 году СБУ открыла уголовное производство № 42018000000002900. "По материалам уголовного производства установлено, что в период 2016-2019 годов группа лиц из числа граждан Украины, используя финансовые инструменты ПАО "Банк "Украинский капитал", а также группы компаний, связанных с ООО "Укринвест Групп", действуя с ведома должностных лиц ПАО "Банк "Украинский капитал ", используют подконтрольные им субъекты предпринимательской деятельности с признаками фиктивности с целью совершения противоправных деяний, связанных с внедрением противоправных финансовых механизмов для уклонения от уплаты налогов, путем незаконного перевода безналичных средств в наличные, безосновательного формирования налогового кредита по налогу на добавленную стоимость для субъектов хозяйственной деятельности реального сектора экономики, содействие в присвоении денежных средств и легализации доходов, полученных преступным путем", — говорится в материалах этого дела. Проще говоря, речь идет о банальном обнале в особо крупных размерах, а учитывая, что и ПАО "Банк "Украинский капитал", и ООО "Укринвест Групп" напрямую связаны с Сергеем Белашовым, можно догадаться, кто может быть главным участником упомянутой спецслужбой "группы лиц из числа граждан Украины".

Еще один яркий эпизод — штраф в сумме 1,2 млн грн, наложенный Нацбанком на Банк "Украинский капитал" за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга, с "черной меткой" главе правления банка (НБУ принял решение о его несоответствии требованиям законодательства Украины). Банк "Украинский капитал" без лишнего шума выплатил этот штраф в полном объеме, так что подробности претензий НБУ не были вынесены на публику. Но осадок все же остался, ведь такой серьезный "косяк" не сильно коррелирует с декларируемой "рассудительностью и консервативностью".

Еще больше вопросов к Белашову вызывает тот факт, что он сам не так давно был обвиняемым в другом уголовном производстве и даже успел посидеть на скамье подсудимых. Его судили в Полтаве в 2014 году по обвинению в преступлениях, предусмотренных ст. 190 (мошенничество) и ст. 358 (подделка документов). Прокуратура обвинила Белашова в том, что он с использованием фальшивого приказа о назначении замдиректора в ООО "КВФ "Славия" заключил договор на покупку 300 млн кубометров природного газа с нулевой ставкой НДС с "дочкой "Нафтогаза Украины" — ДК "Газ Украины", а затем договаривался о продаже этого газа на сотни миллионов гривен промышленным потребителям уже с НДС. В результате ущерб государства составил свыше 17 млн грн.

Впрочем, в тюрьму тогда Белашов не сел. Суд решил, что достаточно будет только наложить на него штраф в сумме 850 гривен, несмотря на то, что вина Белашова в использовании заведомо поддельного документа была полностью подтверждена. "Белашов действительно заключал сделки на поставку газа по поручению, что нашло свое подтверждение в судебном заседании, но в дальнейшем он не выполнял функции, связанные с распоряжением денежными средствами, не заполнял налоговые декларации, накладные, не переводил средства по счетам предприятий и не получал и не завладевал средствами государства", — такой вывод сделали в Полтавском районном суде, освободив своего богатого земляка от уголовной ответственности.

Газовая тема до сих пор не дает Белашову покоя, впрочем, действует в ней он крайне осторожно, всецело переложив ее бремя на женские плечи. Например, главный газотрейдер группы Белашова ООО "Скела Терциум" по бумагам записан на Евгению Федорович, сестру жены Сергея Белашова Лилианы. Компания-комиссионер Ark Trade LLP (Шотландия), через которую выводятся средства по импортным газовым контрактам "Скела Терциум", записана на Викторию Ковтун, которая числится партнером Белашова в ООО "Диас компани". О масштабе этой деятельности говорит тот факт, что только в 2020 году оборот "Скела Терциум" достиг 2,35 млрд грн. Правда, чистая прибыль составила за этот период лишь 730 тыс. грн.

Для сравнения: у привыкших платить налоги "дочек" международных газотрейдеров, импортирующих газ в Украину, прибыли в десятки раз выше при меньшей выручке. Например, у "Акспо Украина" — 85 млн грн чистой прибыли при обороте в 1,65 млрд грн в прошлом году. У трейдера "Трафигура Юкрейн" эти показатели 29 млн грн и 1,86 млрд грн соответственно.

На каких счетах оседает прибыль "Скела Терциум", можно догадаться, учитывая все те же выводы СБУ и налоговиков о внедрении "противоправных финансовых механизмов для уклонения от уплаты налогов". Равно как и определить, на какие цели часть вырученных денег направляется. Не зря Белашов среди местных журналистов считается одним из главных региональных спонсоров PR-кампании партии "Батькивщина" против внедрения открытого рынка земли в Украине, которую так поддерживают прокремлевские СМИ.

Еще один важный нерезидент в схемах Белашова — Desiford developments Limited (как и Ark Trade LLP, эта компания также фигурирует в уголовном производстве СБУ). На него оформлен польский газотрейдер UP Energy, где роль руководителя выполняет Виктория Перченко. Она же известна как номинальный бенефициар упомянутой выше компании "Укринвест Групп", где Белашов работает директором. Как итог, ни Desiford developments Limited, ни Ark Trade LLP, ни "Скела Терциум" и UP Energy не упомянуты в декларации Белашова, как и офшоры из Белиза, Кипра и других островов с приятным налоговым климатом. Хотя в польских реестрах Белашов числится фактическим бенефициаром UP Energy, и тот факт, что эту компанию он не задекларировал, как минимум, должен вызвать к нему массу вопросов со стороны НАПК и НАБУ.

Наконец, в высших политических кругах уже появилась информация, что уроженец Краснодарского края России Белашов имеет высокие шансы вскоре оказаться в санкционных списках СНБО в связи с финансированием кампаний, несущих угрозу национальной безопасности Украины, со всеми вытекающими последствиями для него и его бизнеса. И по слухам, именно боязнь такого развития событий заставила Белашова в последнее время активизировать показную патриотическую риторику, параллельно критикуя СНБО за "шумные дела с введением санкций".