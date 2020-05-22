Как борьба с курением превратилась в войну против экономики

В ближайшее время Верховная Рада может рассмотреть в первом чтении проект закона №2813 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по охране здоровья населения от вредного воздействия табака". Этот документ является очередной попыткой антитабачного лобби в лице общественной организации "Життя" и нескольких народных депутатов ввести ряд ограничительных мер, которые, по их замыслу, существенно сократят распространение табакокурения.

Предыдущие попытки провалились из-за того, что другие подобные проекты законов были настолько некачественными, необоснованными и не соответствующими Директивам ЕС, что дальше первого чтения они не прошли, и больше к ним Рада не возвращалась. Проект закона №2813, судя по всему, ждет та же участь, так как депутаты и активисты "Життя" отошли от норм Евросоюза еще дальше, чем делали это до сих пор. А детальная профессиональная экспертиза этих и прочих инициатив антитабачного лобби подтверждает, что вместо борьбы с курением была развернута масштабная война против легального табачного рынка в пользу контрабанды и контрафакта. И последние начинают побеждать. Легальный табачный рынок вследствие непродуманного регулирования, а вместе с ним и бюджет Украины, сдают свои позиции до угрожающе катастрофического уровня.

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Директивы ЕС, направленные на ограничение табакокурения, для всех стран Евросоюза и для ассоциированных членов являются весьма точным ориентиром, поскольку эти документы основаны на практике и глубоком изучении вопроса распространения табачной продукции.

Обыватели наверняка слышали о том, что в Европе цены на сигареты высокие, что их можно купить далеко не везде, что в некоторых странах все пачки сигарет одинаковы (запрещены бренды, кроме указания названия марки сигарет) и так далее. Правда, подобные ограничения работают лишь в некоторых странах, то есть даже не в большинстве из них.

Единственное, что можно наблюдать практически везде, так это высокие по сравнению с Украиной цены. В остальном каждая страна в рамках норм ЕС решает проблему с курением по-разному, но все они стараются оставаться в рамках разумного, принимая взвешенные и компромиссные решения, которые внедряются постепенно. Украинские антитабачные активисты работают, не обращая внимания на последствия, стараясь запретить не просто все, а и сразу. И вот к чему это приведет, если проект №2813 будет принят.

Запретить все и сразу

Автор этого законопроекта Лада Булах, народный депутат от фракции "Слуга народа", и ее соавторы, в том числе стоящие за спиной активисты ГО "Життя", считают, что в Украине следует запретить видимую выкладку сигарет на витринах.

В исследовании "Столпы экономики: кто и как регулирует табачную промышленность", которое для "РБК-Украина" подготовил экономист, глава Экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук, говорится, что этот запрет основывается на убеждении, что выкладка табачных изделий побуждает людей, в том числе несовершеннолетних, курить и лишает их мотивации отказаться от курения.

"Однако в странах, в которых был введен запрет на выкладку продукции, отсутствуют какие-либо научные данные, подтверждающие существенное влияние этого запрета на распространение курения. Но как показывает их опыт, лоббистами и выгодоприобретателями таких ограничений являются большие торговые сети, при этом закрываются небольшие магазины. При этом поступления в госбюджет сокращаются, покупатели не уменьшают курение, зато покупают дешевые сигареты. Кроме того, вполне понятно, это провоцирует рост объемов нелегальной торговли", — считает эксперт.

По его данным, хотя целью этого законопроекта является урегулирование тех же аспектов, что в Директиве 2014/40/ЕС, меры предлагаются намного жестче, что существенно превышает ее требования.

Так, например, "Життя" приветствует, а депутаты внесли в проект закона норму о повышении возраста потребителей табачных изделий до 21 года. Кушнирук отмечает, что упомянутая выше Директива ЕС этого не требует. Более того, по мнению экспертов Главного аналитического управления Аппарата Верховной Рады, эта идея полностью противоречит и украинскому законодательству, которое гласит, что гражданин Украины начинает пользоваться всеми правами с 18 лет. И хотя логика борцов с табаком понятна (чтобы все были здоровы), непонятно, почему они не в состоянии почитать другие действующие законы, прежде чем писать свои.

Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий, в своей авторской колонке "ГО "Життя": активисты спасают наше здоровье или зарабатывают деньги?", комментируя запрет на продажу сигарет не достигшим 21 года, отметил, что у "профессиональных" моралистов страны совсем сбились моральные ориентиры".

"Что самое смешное, ранее Булах внесла в Раду другой проект закона, согласно которому 14-летний подросток может сменить пол и сделать аборт без согласия родителей… Без сомнения, любой родитель будет на седьмом небе от счастья, если его 14-летняя дочь Нина без его ведома сделает аборт, а потом станет некурящим мальчиком Вадимом. Но и это не все. Булах написала в своем проекте закона, что подростки не обязаны (и никто их не может заставить) проходить лечение от наркомании и алкоголизма. Хотят умереть? Пусть умирают. Но курить мы им не дадим!" — отметил Марунич.

Уже в который раз "Життя" продвигает запрет на производство округлых и скошенных краев упаковки сигарет. По неподтвержденным данным, якобы пачка с такими краями более привлекательна и потому люди начинают курить — конечно, это неправда, внешний вид упаковки и ее дизайн не являются решающими при принятии решении человека начать курить. Активисты пытались ввести этот запрет в отклоненном ранее проекте закона №2820. И вот теперь они снова это делают. Причем запрет этот, по их замыслу, начнет действовать сразу же как только закон вступит в силу.

Этот и подобные проекты законов автор исследования относит к так называемому "законодательному спаму", который характеризуется отсутствием профессионального диалога с производителями и другими заинтересованными сторонами и не дает переходного периода или времени на адаптацию к новым правилам — именно это мы и наблюдаем в проекте закона №2813.

"Следует отметить, что запрет производства пачек с округлыми и скошенными краями не соответствует Директиве ЕС и ставит под угрозу экспорт из Украины таких пачек в те страны, где подобных ограничений нет. Напомним, что по итогам 2019 года украинская табачная отрасль экспортировала продукцию на сумму 437,6 млрд долларов. Готова ли Украина отказаться от этих денег вообще и, в частности, во время финансового кризиса?" — говорится в исследовании "РБК-Украина".

Кушнирук в своем исследовании подчеркивает, что табачная отрасль занимает особое место в украинской экономике. В Украине представлены четыре крупнейших международных производителя табачных изделий, которые одновременно являются одними из крупнейших налогоплательщиков в Украине. В 2019 году общие налоговые поступления в госбюджет (в том числе от импорта) составили 777,1 млрд грн, из них эти четыре табачные компании уплатили 50,7 млрд грн, или 6,5%.

"Учитывая, что речь идет о крупных, международно влиятельных инвесторах в украинскую экономику, государство должно демонстрировать взвешенную регуляторную и налоговую политику в отношении табачной отрасли. Неадекватные регуляторные требования, не соответствующие международной практике, и принятие решений в интересах отдельных частных лиц в сфере оборота табачных изделий, не только негативно влияют на инвестиционный имидж Украины в мире, а и провоцируют возможные иски этих компаний в международных судах", — считает экономист.

Война с легальным рынком на стороне нелегального

Помимо внедрения всевозможных запретов, "Життя" приписывает себе заслугу и в повышении акцизов на сигареты, что, в свою очередь, привело к росту цен, сокращению продаж и якобы уменьшению курения. На самом деле, активисты не поднимали акцизы, хотя приветствуют это. Но то, как это делается, вызывает опасений не меньше, чем все другие необоснованные идеи.

В Украине был принят семилетний план по повышению акцизов на 20% ежегодно до 2025 года. Эта мера полностью укладывается в логику европейских норм, поскольку в ЕС принято считать, что оптимальная цена на сигареты должна составлять 90 евро за 1000 штук. Именно поэтому в Европе сигареты намного дороже, чем в Украине. Наша страна тоже пошла по этому пути, это и есть наш ориентир, которого мы и достигнем в 2025 году.

Проблема в том, что когда украинской власти нужно больше денег, она поднимает акцизы на сигареты еще больше, чем запланировано, да еще и не по одному разу. Так что есть высокая вероятность, что 1000 сигарет будут стоить не 90 евро, как в Европе, а 120, на что и указывает исследование "Столпы экономики".

Но что произойдет потом? И что происходит уже сейчас?

Ответы на эти вопросы лежат на поверхности: когда цена легального товара становится для потребителя неподъемной, он начинает искать альтернативу и находит ее в дешевой контрабанде. По данным компании "Кантар", если в 2018 году доля нелегальных сигарет на украинском рынке составлял 4,4% (что уже много), то в 2019 году она достигла 6,6% и продолжает расти.

По мнению Лилии Олефир, главы ГО "Життя", от роста акцизов выиграли все — курить стали меньше, бюджет получает больше. "Эта политика является выигрышной для Украины, потому что растут поступления в бюджет, а потребление убийственного товара уменьшается", — сказала она.

На самом деле, нет никаких данных, подтверждающих, что курить стали меньше. Мягко говоря, это чистый вымысел. Точно то, что легальное производство упало, но при этом контрабанда выросла — в 6 раз за последние три года. Иными словами, произошло замещение легального товара нелегальным при относительном сохранении и числа курильщиков, и объемов потребления.

Поскольку легальная украинская табачная промышленность сокращает производство, то она платит и меньше налогов.

В 2019 году состоялось плановое повышение акцизов на 20% (согласно нормам ЕС), а затем правительство и парламент добавили еще 9% (в качестве компенсации от влияния инфляции, что уже никак не связано с нормами ЕС). Но это вовсе не значит, что поступления акцизов выросли на 29%. Да, они чуть-чуть подросли. И это "чуть-чуть" составляет около 400 млн гривен, или менее 0,1%. Несколько лет назад прирост доходов от табачных акцизов исчислялся миллиардами и разами. Теперь же достигнут предел возможного, и рост доходов бюджета от акцизов на сигареты остановился, а в будущем начнется падение.

Кушнирук уверен, что чрезмерно быстрый рост цен на легальные табачные изделия создаст дополнительный спрос на контрафактные и опасные для здоровья курильщиков табачные изделия. И, таким образом, усилия "Життя" по спасению здоровья нации можно обнулить.

"Косвенно на это указывают официальные показатели производства табачных изделий в Украине. По итогам 2018 года падение официальных объемов производства сигарет составило чуть более 9%. В 2019 году их производство по сравнению с 2018 годом сократилось на 19% (при росте на 18% экспорта). Это должно было бы указывать на номинальное уменьшение курения в Украине более чем на 20%. Часть подобного сокращения объемов производства можно отнести на уменьшение курения и положительные результаты борьбы с контрабандой табачных изделий в странах ЕС. Представить, что в результате политики повышения акцизов годовые темпы сокращения курения составляли под 20%, невозможно", — говорится в исследовании.

Таким образом, весьма благородная борьба за здоровье превратилась в очень грязную войну с легальным бизнесом и экономикой в целом.