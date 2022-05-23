Ничего личного, только бизнес: как украинский букмекер Favbet не платит налоги и работает с русскими

После начала войны России против Украины многие украинские бизнесмены и политики, которые до 24 февраля особо не были замечены в твердой проукраинской позиции, резко заняли таковую. Очевидно, потому что сегодня это чуть ли не единственный способ как минимум не привлекать к себе внимания, как максимум - получить репутационный профит. Особенно, если есть, что "прикрывать” своей проукраинской позицией

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Как известно, еще летом 2020 года в Украине были легализованы азартные игры. С того момента все букмекеры, осуществляющие свою деятельность в Украине, должны получить лицензию и ежегодно оплачивать ее в размере 108 млн грн. За все это время до сегодняшнего дня такую лицензию получили только четыре букмекерские конторы - Parimatch Ukraine, Vbet Ukraine, Фан спорт и даже российская "Твоя беттинговая компания", работающая под брендом 1XBET.

Но букмекеров в стране работает сегодня гораздо больше, скажите вы. И будете правы. И первым на ум придет Favbet, известная в Украине компания, работающая под брендом Favorit аж с 1999 года и до недавнего времени являвшаяся спонсором Премьер-лиги Украины, боксера Александра Усика и еще четырех футбольных клубов. И осуществляющая свою деятельность по беттингу все последние годы как… лотерея.

Единственные лицензии, которые получила Favbet после легализации игорного бизнеса в Украине, это лицензия онлайн-казино, которая стоит только 23 млн грн, а также лицензии на работу казино "Биллионаре" и игровых автоматов, которые стоят гораздо меньше, чем лицензия на букмекерскую деятельность, являющейся основной у Favbet.

И этими лицензиями в информационном пространстве компания и "прикрывает” свою нелегальную, но открытую сегодняшнюю букмекерскую деятельность, на которой продолжает зарабатывать огромные деньги, не попадающие никоим образом в бюджет. В условиях полномасштабной войны, когда Украине катастрофически не хватает средств на армию и на обеспечение социальных выплат гражданам, крупная букмекерская компания, зарабатывающая миллионы долларов, делиться со своей страной и поддерживать ее не хочет.

Нелегальной деятельностью должны заниматься правоохранительные органы. И им надо отдать должное - без внимания этот момент они не оставили. Еще 5 мая 2021 года полиция открыла уголовное производство по факту незаконной деятельности контор Favbet и Favorit, принадлежащих известному в игорном бизнесе Андрею Матюхе и его партнеру Игорю Сосонюку. В рамках этого производства следователи Национальной полиции Украины даже провели обыски в офисах компании в Киеве, после чего заявили, что Favbet и Favorit незаконно получают сверхприбыли от беттинговой деятельности, доходы от которой аккумулируются через ряд иностранных фирм, конечным бенефициаром которых является Андрей Матюха.

Однако, пока на этом все и закончилось. Стоит ли рассказывать, каким образом в Украине всегда можно было избежать привлечения к ответственности, особенно учитывая, что Андрей Матюха уже давно известен коррупционными скандалами еще со времен Януковича, в годы, когда игорный бизнес в Украине был полностью запрещен, но, понятное дело, все равно продолжал работать. И Favbet Андрея Матюхи в первую очередь.

В 2013 году хакеры из международной группировки Anonymous взломали почтовые ящики депутатов Партии регионов, и опубликовали множество обнаруженных в них писем. Среди них оказалось письмо того самого Андрея Матюхи с адреса [email protected], в котором он обращается к "регионалам” с жалобой на то, что его букмекерской конторе приходится работать нелегально и подвергаться постоянным ”налетам” правоохранителей, в виду чего он предлагает властям ”сотрудничать”.

"В данный момент компания работает в нелегальных условиях… Естественно, что на местах во всех регионах компания сотрудничает с разными контролирующими органами из МВД, прежде всего с сотрудниками УБЭП, в некоторых случаях с сотрудниками УБОП и по борьбе с киберпреступностью. Кроме МВД к сотрудничеству иногда привлекаются прокуратура и налоговая милиция. Объем ежемесячных платежей по Украине составляет сейчас около 1 200 000 гривен (примерно 150 000$), но это не дает никакой гарантии более-менее стабильной работы. Компания готова сотрудничать с министерством централизованно и не сотрудничать на местах. В случае если все наши пункты во всех регионах будут стабильно работать, мы готовы увеличить объем ежемесячных платежей до 200 000 $”, - обращался Андрей Матюха к тогдашним властям, прося взамен оперативную реакцию из МВД в случае очередных ”налетов” на его залы игровых автоматов и ”лотерей”.

Неизвестно, удалось ли ему тогда "договориться” о централизованной ”крыше”, или пришлось дальше продолжать платить взятки за свой нелегальный бизнес, но этот факт более, чем красноречиво подтверждает то, что Матюха знает и умеет, как нелегально зарабатывать сверхприбыли, не платить деньги в бюджет и при этом оставаться нетронутым государством.

Принципы оставьте кому-то другому

Как известно, российская агрессия в отношении Украины началась не в феврале 2022 года, а восемь лет назад, когда РФ аннексировала Крым и развязала военные действия на Донбассе. Вести бизнес с русскими или продолжать работать на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму для патриотически настроенного украинского бизнеса представилось невозможным. Но отразилось ли это как-то на работе Favbet? Отнюдь. Компания продолжила работать с клиентами как из РФ, так и из Донецка, Луганска или аннексированного полуострова, продолжая как принимать ставки от людей оттуда, так и выплачивать им выигрыши, что подтверждается сообщениями от пользователей в течение всех этих восьми лет онлайн-поддержке Favorit, на которые любезно отвечают сотрудники украинской букмекерской компании.

"Работаю с данной конторой уже несколько месяцев, и меня полностью все устраивает. Выплаты стабильны, без задержек”, - к примеру пишет в 2018 году в отзывах компании житель оккупированного Донецка Александр Хрусталев.

"Работают честно, все выводится вовремя… Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество”, - пишет житель РФ Андрей в апреле 2018 года.

Несмотря на агрессию РФ все эти годы Favbet не видел ничего зазорного в том, чтобы позволять гражданам этой страны продолжать делать ставки в украинской букмекерской конторе и выплачивать им выигрыши. Все эти годы российские букмекерские обозреватели завлекали россиян делать ставки в Favbet и Favorit, называя их чуть ли не одними из лучших букмекерских контор, на что россияне охотно отзывались. Причем зайти на сайты Favbet и Favorit запрещали российские контролирующие органы, но не украинская компания - через VPN или ТОР можно было спокойно регистрироваться и играть. И получать выигрыши от украинской букмекерской конторы.

Возможно ли такое же плодотворное сотрудничество русских с Favbet и Favorit сегодня, спустя три месяца после начала полномасштабной войны России против Украины? Официально компания заявила в начале марта, что больше не работает с Россией и ушла с рынка Беларуси, где у нее были также офлайн-точки приема ставок, при регистрации на сайтах Favbet и Favorit демонстративно в выпадающем списке стран сегодня действительно нет России и Беларуси. Однако это лишь официально и формально. На самом же деле сотрудники контор любезно подскажут и помогут пользователю из страны-агрессора получить услуги по приему ставок с последующей выплатой им выиграшей.

Мы обратились к онлайн-поддержке сайта Favbet с вопросом, можно ли зарегистрироваться гражданину России, если у него есть паспорт другой страны, например, Израиля (в РФ разрешено двойное гражданство) и, к примеру, латвийский номер телефона. По легенде у нас есть лишь карта российского "Тинькофф банка”, однако, как выяснилось, и это не особая проблема для Favbet.

"Благодарю за ожидание!) Вы можете зарегистрироваться у нас на сайте, при условии, что при регистрации укажите страну Израиль, а также при верификации сразу отправите документы Израиля)”, - ответил оператор Степан, до этого предварительно посоветовавшись с администрацией.

После этого в вопросе с банковской картой Степан решает уже напрямую подключить к разговору администрацию, и в диалог вступает другой оператор Данил.

"Рад видеть вас в чате, Богдан. К сожалению, карты российского банка не подходят… - с сожалением отвечает оператор Favbet, однако, поразмыслив, как же можно помочь гражданину страны-агрессора, добавляет, - А в какой валюте она у вас?”.

После выяснения, что валютная карта российского банка может подойти и пользователь из РФ может попробовать зарегистрироваться таким образом, Данил вместо того, чтобы послать россиянина вслед за русским военным кораблем, проявив свою гражданскую позицию, напротив, любезничает с россиянином, попрощавшись с ним фразой "Было очень приятно пообщаться!”.

Похоже, заявления о недопустимости работы с россиянами и беларусами Favbet оставил лишь для украинской аудитории, а не в качестве своих принципов работы, которые бы не позволяли компании иметь хоть какие-либо дела с гражданами стран, ведущих с Украиной полномасштабную войну. Более того, букмекер любезно сам ищет варианты, как помочь русским обойти их же официальные запреты.

Ничего личного, только бизнес, следует полагать, сказал бы на это Андрей Матюха. Который, к слову, как нам стало известно от высшего руководства компании, сам предусмотрительно покинул Украину аккурат за несколько дней до начала войны, улетев в Хорватию. Именно сюда и в Румынию Favbet перевез своих сотрудников для дальнейшего оперирования бизнеса. В Румынии, как признался глава бизнес-департамента Favbet Сергей Дзекунов, Favbet уже успел разработать официальные приложения на iOS и Android и, что характерно, продлить лицензии на онлайн-казино и на букмекерскую деятельность, которую в Украине компания не считает необходимым оплачивать в полупустой бюджет, просто продолжая зарабатывать здесь деньги. В том числе и с помощью сотрудничества с гражданами страны-агрессора.

А для отвода глаз и в качестве индульгенции за нежелание платить сотни миллионов гривен в бюджет Украины, фонд Андрея Матюхи Favbet Foundation в марте 2022 года распространил в СМИ релиз, в котором заявил, что взялся помогать Вооруженным силам Украины, а сотрудники Favbet якобы собрали миллион гривен пожертвований волонтерам. Кому и куда были направлены эти деньги конкретно - в компании не указывают, однако очень хочется верить, что хотя бы эта помощь Favbet будет действительно целевой и качественной, а не такой же фикцией, как и заявления букмекерской конторы о ее позиции по поводу РФ.

Денис Мартынов