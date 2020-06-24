Екологічне рейдерство: як активісти через суди зупиняють підприємства

Політична гра під назвою "Захист екології"

В Україні останнім часом створюється чимало громадських організацій, основна мета яких на папері — захист екології. Однак, в українських реаліях тема шкідливих викидів та вирубки лісів дедалі частіше стає інструментом в корпоративних і політичних іграх. Прикриваючись різноманітними "зеленими" гаслами, "екоактивісти", які у переважній більшості не мають навіть екологічної освіти, засипають скаргами чиновницькі кабінети та збирають підписи у місцевого населення, обіцяючи чималі кошти "за відшкодування заподіяної шкоди" від підприємства.

Відтак, замість розвитку бізнесу та отримання прибутків, з яких сплачуються чималі податки до бюджетів, підприємство має щомісячні "бонуси" у вигляді численних перевірок, на час яких діяльність призупиняється, або ж зупиняється взагалі. Як результат, сотні і тисячі робітників залишаються без зарплати чи роботи взагалі.

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Сьогодні жертвами "екологічних рейдерських атак" став ряд підприємств, які співпрацюють з брендом "БРСМ-Нафта" та якими зацікавилися одіозні чиновники різного ґатунку. Серед тих, хто доклав до цього руку — голова комітету всеукраїнської ГО "Ліга юристів України" Павло Куфтирєв.

Чим відомий Павло Куфтирєв

Прізвище Куфтирєв починає звучати в різних ЗМІ ще в 2006 році. Відразу кілька видань, зокрема "Обком", повідомляли про спроби рейдерських захоплень то фармацевтичної компанії "Дарниця", то "Київської фабрики технічних паперів", "Украгрожитлопобутбуд" та інших. І кожен раз з боку рейдерів в переговорах бере участь Павло Куфтирєв, якого ЗМІ пов'язують із групою "Приват" і Михайлом Кіпперманом.

Минулого року Куфтирєв спробував пройти до Верховної Ради за списком команди "Слуга народу" разом з низкою своїх людей. Особисто він до списку не потрапив, однак "під купол" пройшли члени його "команди" Бондаренко Олег та Копиленко Олександр, які отримали керівні посади у профільних комітетах. Крім того, за інформацією, яка розміщена на офіційному веб-порталі Верховної Ради України, Павло Куфтирєв є помічником-консультантом народного депутата від партії "Слуга народу", голови Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександра Мережка.

А на початку поточного року, за неофіційними даними, пан Куфтирєв став радником Голови СБУ Івана Баканова. Особи, які мали нагоду спілкуватися з Павлом Куфтирєвим, стверджують, що останній хизувався посвідченням радника голови СБУ. Втім, підтвердити цю інформацію не вдалось, оскільки СБУ відмовилась надати дані відносно радників голови Служби. Також жодних інших офіційних підтверджень цієї інформації у відкритих джерелах знайти не вдалося.

Однак, у програмі "Наші гроші" вдалось зафільмувати, як співробітник контррозвідки СБУ Євген Ситник відвідував "славнозвісний" ресторан Миколи Тищенка "Велюр", в якому мало не щодня, попри карантин, зустрічались представники влади та олігархи, а також і сам Куфтирєв. Такі ж дані наводить і видання Ліга.нет.

До слова, як повідомляє Страна.юа, після цих зустрічей пан Куфтирєв вирушав на зустріч у бізнес-центр "Міленіум", де знаходяться офіси структур Коломойського.

Хто сприяє просуванню планів Куфтирєва у Верховній Раді?

Куфтирєв намагається наблизитися до різних діаметральних по своїй позиції фінансово-політичних груп. Аби здобути прихильність у людей, наближених до офісу президента, Куфтирєв позиціонує себе представником інтересів групи "Приват". Разом з тим, Куфтирєв намагається зблизитися з Сергієм Льовочкіним.

Крім того, Куфтирєв має зв"язки із віце-спікером ВР — Стефанчуком Русланом. Вони часто зустрічаються в стінах ВР і поза ними. Як повідомляє портал Голос Народу, їх об'єднує участь "громадського працівника" Куфтирєва в підготовці законопроекту про народовладдя і прямої демократії.

Як виглядає екологічне рейдерство

Організована злочинна група аферистів під прикриттям громадської екологічної організації "обробляє" жителів (в основному пенсіонерів) населеного пункту, обіцяючи їм крупні виплати від підприємства, розташованого неподалік, через значну шкоду, яка нібито наноситься місцевому навколишньому середовищу. Потім волю обуреного народу легко трансформують в мільйонні або мільярдні позови до цього підприємства.

Для організації схеми рейдерського тиску на підприємства, що співпрацюють з брендом "БРСМ-нафта" Куфтирєв спеціально створив громадську організацію "Фонд подолання наслідків Васильківської трагедії", керівником якої є Олег Верник.

Приводом для афери Куфтирєв обрав пожежу, яка сталася на нафтобазі в селі Крячки Васильківського району в 2015 році. Як повідомляло видання Capital.ua, тоді місцевим жителям пообіцяли чималі гроші, які можна отримати за позови про моральну шкоду. Куфтирєв отримав безпрецедентне судове рішення про арешт всіх активів підприємств, що співпрацюють з брендом "БРСМ-нафта". Під арешт потрапили навіть деякі підприємства, що мають схожу назву, але ніяк не пов'язані з відомою мережею автозаправних комплексів.

Два роки тому суддя Деснянського райсуду міста Києва Галась відкрила провадження за позовом ГО "Фонд подолання наслідків Васильківської трагедії" до ряду підприємств, що на думку позивача мають відношення до Васильківської пожежі на нафтобазі. Предмет первинного позову — відшкодування збитків в рекордному для української судової практики розмірі майже 1,3 мільярди гривень, при сплаті судового збору аж 1762 грн, з належних до сплати згідно закону — 616700 грн. У вересні 2018 року суддя накладає арешт на все рухоме та нерухоме майно відповідачів та грошові кошти.

Однак на цьому історія не закінчилася. 16 червня 2020 року суддя Галась задовольняє заяви громадської організації, залучає у якості співвідповідачів декілька підприємств, які не мають жодного відношення до подій, що відбулися у Василькові в 2015 році і погоджується зі збільшенням позовних вимог на астрономічну суму — 2 677 058 400 грн, в цей раз вже взагалі без сплати будь-якого судового збору (при тому, що суди по всій Україні жаліються на відсутність фінансування навіть на придбання паперу та поштових марок).

Вже наступного дня, з блискавичною швидкістю пані Галась без виклику сторін накладає арешт на все нерухоме майно, рухоме майно та грошові кошти вже нових відповідачів, фактично повністю блокуючи їх господарську діяльність. Цей арешт одразу набуває законної сили, що надає можливість Куфтирєву нарешті втілити свої рейдерські бажання.

Внаслідок одіозного за своїм характером арешту, суддя Галась зробила так, що тільки-но залучені до справи підприємства, сторонні до подій п"ятирічної давнини у Василькові, наразі потерпають від свавілля й можуть просто припинити свою господарську діяльність. Для них це означає втрату конкурентоздатності на ринку, позбавлення можливості виконувати свої зобов"язання перед контрагентами, невиплату заробітних плат, а також несплату податків та інших обов"язкових платежів до бюджету, що фактично є доведенням підприємств до банкрутства.

Все це допомагає рейдерам у досягненні їх мети — отриманні коштів від загнаних у глухий кут підприємств, вихід із якого один — йти на поступки вимагачам та відкупатися від них, в обмін на припинення тиску та зняття арешту із майна та рахунків.

Новий інструмент в руках екорейдерства — Уповноважений Верховної Ради з прав людини

За заявою Голови Фонду Олега Верника до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денисової, представники Секретаріату омбудсмена розпочинають здійснювати моніторингові візити на зовсім іншу нафтобазу, що належить ТОВ "БРСМ-НАФТА" (яка, до слова, знаходиться за 100 км від міста Василькова), задля начебто встановлення порушень прав людини. Більш того, Денисова неодноразово надсилала до прем"єр-міністра України безпідставні та бездоказові звернення, на підставі яких були видані доручення про проведення позапланових перевірок органами ДСНС та екоінспекції.

Ось уже півроку пані Денисова і штат її співробітників щомісяця проводять різноманітні перевірки "БРСМ-нафта".

"Вивчивши документи, ми виявили, що всі перевірки, ініційовані виключно Уповноваженою з прав людини Людмилою Денисовою, були за зверненням громадянина Олега Верника, — розповідає адвокат Марина Сахошко, яка захищає компанію "БРСМ-нафта". — На превеликий жаль, пані Денисова в оперативному порядку реагує на звернення Верника, продовжуючи безпідставні нападки на бізнес".

Адвокат Сахошко звертає увагу, що на території України функціонує понад п'ятсот нафтосховищ, але "Верника, який не проживає в зазначеному населеному пункті, цікавить тільки нафтобаза, що належить ТОВ "БРСМ-Нафта".

За її словами, Верник використовує всі можливі методи, аби створити перешкоди підприємствам реального сектора економіки, які надають тисячі робочих місць і платять великі податки до держбюджету України. "Таким чином в його діяльності ми вбачаємо абсолютно інші особисті цілі, не пов'язані із захистом прав жителів села Переясвлавське", — наголошує Марина Сахошко.

Хто наступний?



У Миколаївській області зареєстровано ГО "Стоп шлам" засновники якого, за даними розслідування журналістів "Стоп корупція", тісно пов'язані з нашим героєм. Швидше за все, одне з великих підприємств області буде чекати хвиля добре відомих прийомів: позови на великі суми, проблеми з роботою підприємства і таке інше.

Отже, українським підприємствам які надають тисячі робочих місць, справно сплачують податки до бюджетів, допомагають розвитку місцевої інфраструктури тощо, варто бути готовими до того, що одного "прекрасного" дня до них можуть завітати із позаплановою перевіркою. А потім ще з однією. І ще. І так триватиме доти, доки "лояльні" судді не винесуть рішення про арешт майна, зобов"язуючи виплачувати астрономічні збитки… І винним у цьому може стати активіст, за допомогою якого владні мужі реалізовують схеми вимагання та захвату бізнесу, спекулюючи темою захисту довкілля.

Тож чи всі захисники довкілля мають на меті саме зберегти екологію? Чи це лише чергова спекуляція на темі, яка турбує людей, заради банального тиску на підприємства та "віджиму" бізнесу? Чи реально змінити ці схеми у нашій країні? Відповіді на питання залишаються відкритими…