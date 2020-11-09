Новый антитабачный закон рискует не пройти Раду — СМИ

Новый проект закона №2813-Д "О внесении изменений в некоторые законы Украины по охране здоровья населения от вредного воздействия табака", скорее всего, не найдет поддержки в Верховной Раде, пишут "Комментарии".

Как напоминает издание, предыдущая попытка принять закон под номером 2813 провалилась из-за ряда спорных пунктов, предлагаемых его инициаторами нардепом Ладой Булах и общественной организацией "Життя". В доработанном законопроекте остались несколько неоднозначных норм, которые уже не были приняты ранее. Это может стать поводом отклонить проект закона и в этот раз.

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В частности, в законопроекте №2813-Д остались пункты, неэффективность которых доказывается опытом немногочисленных стран, внедривших подобные изменения. Среди них, например, запрет на продажу сигарет в пачках со скошенными или округленными краями, а также запрет на видимую выкладку табачных изделий в магазинах. Как замечают "Комментарии", ни одна из данных инициатив после своего внедрения в других странах не дала позитивных результатов.

При этом принятие таких норм может привести к прямым убыткам для государственного бюджета. В частности, годовой экспорт украинских сигарет в другие страны, в том числе в Евросоюз, оценивается в полмиллиарда долларов. Законопроект четко не прописывает, должны ли пачки, сделанные на экспорт, тоже быть без округленных краев, и какой может быть потенциальный ущерб производителей и государства.

На заседании комитета стало известно, что в новый проект была вписана норма о повышении возраста, с которого можно продавать сигареты, с 18 лет до 21 года, но она противоречит уже действующему законодательству.

Еще одной проблемой, связанной с этим законопроектом, является тот факт, что к его разработке не были привлечены представители бизнеса.

"Проблема тут в том, что обычно антитабачное лобби не ведет никакого диалога с заинтересованными сторонами, особенно — с участниками рынка, которые, к слову, входят в ТОП-10 налогоплательщиков страны. И в этот раз было так же — группа людей готовится изменить огромный рынок, не ставя рынок об этом в известность", — пишет издание.

Напомним, парламент принял в первом чтении проект государственного бюджета на 2021 год. Значительная доля доходов госбюджета в следующем году уйдет на погашение суверенных долгов. Финансирование расходных статей также в значительной мере будет опираться на внешние заимствования.