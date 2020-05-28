Сервис доставки лекарств работает незаконно и обманывает потребителей

На днях одна из крупнейших аптечных сетей 9-1-1 заявила, что корректные данные о наличии и ассортименте лекарств нужно искать только на официальном сайте и партнерском сайте-поисковике. А информация на сайте Liki24 может быть некорректной, и сеть аптек 9-1-1 не может нести за нее ответственность.

Пока готовилась статья, сайт Liki24 уже убрал упоминание об этой сети аптек, однако, по словам Владимира Руденко, директора Аптечной профессиональной ассоциации Украины (АПАУ), подобные претензии он получает и от других участников аптечного рынка.

Так, о неправомерном размещении информации на сайте Liki24 заявляли представители "Аптеки Доброго Дня", "Бажаємо здоров'я" и другие. Делая заказ в этих аптеках через сайт Liki24, пользователи получали ответ, что заказ невозможно выполнить.

"В этом случае идет полное пренебрежение авторскими правами и правилами цивилизованного рынка, т.к. Liki24 воруют информацию с официальных сайтов аптечных сетей, которые с ними не сотрудничают. Для того, чтобы поднять свой авторитет, они представляют эту информацию как свою. Но на самом деле никто не знает, с какими аптеками или аптечными сетями у них есть договора, и с кем они действительно сотрудничают. То, что они работают нелегально и не в правовом поле — это уже известный факт", — подчеркнул Руденко.

Юрист АПАУ Татьяна Малий поясняет: "Мы можем говорить о незаконности функционирования Liki24. Согласно информации, размещенной на сайте https://liki24.com, доставка лекарственных средств может проводиться как по полной предоплате их стоимости (расчет картой на сайте), так и наличными при получении (оплата курьеру). При этом существует обязательная частичная предоплата карточкой в ​​размере 50% стоимости лекарств, если сумма заказа превышает 5000 грн. В данном случае Liki24 и / или курьеры фактически осуществляют деятельность по розничной торговле лекарственными средствами, при этом не имея соответствующей лицензии и не являясь аптечным учреждением. Ни Liki24, ни курьеры не являются теми субъектами, которые могут проводить соответствующую деятельность. Курьеры не могут приобретать лекарства с последующей их перепродажей третьим лицам (потребителям услуг Liki24), ведь получение ими средств за якобы "доставку" лекарств, собственно, и является розничной реализацией лекарственных средств".

АПАУ ни один раз заявляла о незаконности доставки лекарственных препаратов сайтом Liki24. Организация обращалась и в Офис Генпрокурора, и в Минздрав, и в Министерство внутренних дел с запросами о проведении расследования и предоставлении правовой оценки таким действиям. Ответа Минздрава до сих пор нет.

Офис Генпрокурора перенаправил заявление в Нацполицию, которая, в свою очередь, перенаправила его в Гослекслужбу. Получился замкнутый круг, поскольку Гослекслужба не может провести проверку сервиса доставки, так как у Liki24 нет лицензии.

Цена на Декатилен на Liki24 в "Аптеке Доброго Дня" — 139 грн

...и на сайте "Аптеки Доброго дня" add.ua – 137,50 грн

После постановления Кабмина от 23 марта 2020 года №220 о возможности для почтовых операторов доставлять лекарства в период карантина, в СМИ появилась информация, что Liki24 будут делать бесплатную доставку в регионы Украины совместно с "Укрпочтой" и "Новой почтой".

"К почтовым операторам вопросов нет. Но в тексте документа это право дается исключительно лицензиатам — "представителям розничной торговли лекарственными средствами", то есть аптекам, которые могут доставлять товары либо самостоятельно, либо путем заключения договоров с почтовыми операторами. Многие аптеки сами делают доставку, могут показать сертификат качества на товар, фармацевты и провизоры могут проконсультировать пользователя о приеме препарата и так далее. А кто такие Liki24? Они аптека? Почтовый оператор? Они не имеют право осуществлять деятельность по дистанционной торговле и организации доставки лекарственных средств. Доставку осуществляет курьер, который предоставляет акт приема-передачи услуг по договору поручения. Так что у пользователя нет гарантии, что этот препарат подлинный. Были случаи доставки и рецептурных препаратов, что запрещено", — рассказывает Владимир Руденко.

В распоряжении редакции имеются чеки из аптек на препараты, которые доставили курьеры Liki24, в том числе и на рецептурные препараты, доставка которых запрещена. Как прокомментировала юрист АПАУ Татьяна Малий, организация и осуществление доставки рецептурных лекарственных средств запрещена Постановлением Кабмина №220 даже субъектам, у которых есть лицензия на розничную торговлю лекарственными средствами. А у Liki24 ее нет. При транспортировке этих препаратов курьеры не соблюдали необходимые температурные условия, говорит Татьяна.









В одном из чеков указана скидка для Liki24, которая в чеке выписывается на потребителя, что фактически говорит о том, что они являются конечным потребителем и проводят незаконную деятельность по дальнейшей реализации.

"Так, потребителем при приобретении соответствующих лекарственных средств выступает даже не курьер, а непосредственно Liki24. Соответственно, лекарственное средство, которое фактически приобретается курьером, а де-юре Liki24, в дальнейшем повторно реализуется в пользу конечного потребителя, который и осуществил заказ через сайт Liki24. А это говорит о том, что Liki24, которые через курьеров покупают лекарственные средства (следует из чека № 73163) в дальнейшем осуществляет розничную реализацию таких лекарственных средств в пользу конечного потребителя (лицо, осуществляющее заказ через сайт Liki24)", — поясняет юрист.

Цена на Орасепт на Liki24 (Аптека оптовых цен) — 215 грн...

...и на сайте apteka911.com.ua (включает и торговое название "Аптека оптовых цен") — 196,50 грн

Татьяна Малий продолжает: "При этом напоминаем, что розничную торговлю лекарственными средствами может осуществлять исключительно лицензиат. Также чек, а именно скидка в пользу liki24, свидетельствует о том, что договорные конструкции, которые получили свое закрепление в Публичной оферте о заключении договора поручения, носят фиктивный характер. По договору поручения поверенный должен совершить сделку от имени доверителя (часть 1 статьи 1000 ГК Украины). В нашем же случае видно, что курьеры приобретают лекарственные средства от имени Liki24. Соответственно, такие лекарственные средства не приобретаются на основании договора поручения. Также не предоставляются подтверждающие документы по доставке. В п. 2.11 Публичной оферты отмечается, что передача товаров от поверенного к доверителю удостоверяется актом приема-передачи товаров. Фактически же, никаких документов по результатам доставки лекарственных средств курьер Liki24 не предоставляет и не подписывает с заказчиком (доверителем). Публичная оферта о заключении договора поручения у них также не соответствует закону".

Так может ли обычный пользователь получить бесплатную доставку лекарств во время карантина, о чем так много говорилось в различных СМИ?

"Я хочу развенчать миф о бесплатной доставке. Ее не существует. Попробуйте заказать товар на сайте Liki24 — вам придётся заплатить за доставку минимум 59 гривен. Не говоря уже о том, что цены, которые показывает у себя на сайте так называемый сервис Liki24, не совпадают с информацией о ценах на эти лекарственные средства в конкретных аптечных учреждениях, на которые дается ссылка на сайте Liki24. Фактически, этот информационный ресурс и лица, которые его пропагандируют, прибегают к недобросовестной конкуренции и распространяют информацию, вводящую в заблуждение. Я призываю всех пользователей не рисковать, а покупать аптечные товары непосредственно в аптеке или пользоваться официальной доставкой от аптек. Тогда вы сможете быть уверены в качестве лекарственных препаратов и в том, что все законодательные нормы будут соблюдены", — резюмировал Владимир Руденко.