"Бульварный" Вуди Аллен: о драматической комедии "Вечеринка" Салли Поттер

Избыточная интрига

Лента "Вечеринка" стартует крупным планом разгневанно-растрепанной героини Кристин Скотт Томас, бросающей невидимому адресату обвинения в предательстве и дрожащей рукой поднимающей пистолет.

Заинтриговав зрителей, которые, впрочем, уже и так пришли в кинотеатр смотреть ее картину, автор Салли Поттер "отматывает" пленку сюжета на час назад и показывает ту же героиню в благожелательном расположении духа, принимающей поздравления и гостей.

Джанет — британский оппозиционный политик. И она только что стала министром здравоохранения в "теневом правительстве". Отпраздновать это событие героиня собирается у себя дома в узком кругу друзей.

Такие разные семьи

Салли Поттер сводит в камерном пространстве (гостиная, кухня, ванная комната и мелкий, огороженный от остального мира внутренний двор) четыре пары:

политика Джанет и ее мужа-профессора Билла (Тимоти Сполл), который исполненным горечи пронзительным взглядом смотрит по сторонам;

циничную подругу Эйприл (Патриция Кларксон), разочарованно режущую в глаза острую правду-матку, и ее партнера Готфрида (Бруно Ганц), который практикует альтернативную медицину и прочую гомеопатию и, мягко улыбаясь, жонглирует клише;

лесбийскую пару (Черри Джонс и Эмили Мортимер), ожидающую ребенка;

нервного банкира Тома (Киллиан Мерфи), который первым делом в гостях нюхает кокаин, и его жену, опаздывающую на встречу и своим отсутствием во многом определяющую развитие истории.

Скелеты в шкафах

На 20-ой минуте фильма, который до этого момента — за исключением стартовой угрозы огнестрельным оружием — движется вперед ни шатко, ни валко, Билл прерывает поток пустопорожних славословий в адрес супруги и делает неожиданное признание. Оно объясняет его огорошенный вид, шокирует окружающих и — в ответ — запускает лавину новых откровений.

Оказывается, что в каждой из любящих семей полно скелетов в шкафах (в том числе и у Джанет), а у некоторых участников празднества и скелеты и шкафы — неожиданно общие. Сеанс взаимных обвинений и разоблачений то и дело от слов переходит к болезненным действиям. И летит вперед столь стремительно, что практически уравновешивает движение экранно-художественного и физического времени, превращая "Вечеринку" в своеобразный театр без театра.

Черно-белый стиль

Герои, которым есть, что скрывать, представлены в фильме максимально крупно, выделяясь на фоне сдержанного, ничем не выдающегося пространства. На авансцену их характеры, эмоции и поступки выводит черно-белая гамма ленты, выразительная игра света и тени.

Насыщенные, крупные планы, которыми пестрит картина, выглядят, словно художественные портреты персонажей, сделанные в фотоателье. Выполнены они с учетом особенностей характера "моделей" (особенно это заметно в сценах с накокаиненным банкиром), но всегда — красиво.

70-летний оператор-постановщик Алексей Родионов, который творил с Кирой Муратовой и Элемом Климовым, то аккуратно укладывает полумрак на лица героев, то, наоборот, максимально освещает их, а иногда — вычурно использует двойную экспозицию, отражая их облик в стекле. Осуществлять эту задачу ему тем легче, что фильм полностью снимался в студии, специально подготовленном для подобных иллюзий пространстве.

"Интеллектуальный "бульвар"

Павильонный характер картины, преобладание слова над действием, исповедальные мотивы персонажей, так или иначе открывающих то, что было скрыто, хитросплетенные узлы взаимоотношений, разрубаемые здесь и сейчас, — все это подталкивает рассматривать "Вечеринку" в ряду "бульварных" комедий. Своеобразие ленты, пережевывающей затертый тезис о том, что все семьи несчастливы по-своему, заключается в исключительно высоком интеллектуальном уровне представленных семей, которые цитируют Вергилия и слушают виниловые пластинки.

Комедийный же эффект возникает из-за того, что интеллектуалы остаются верными себе и своим идеалам даже во время выяснения интимных отношений. Поэтому "грызня" на личные темы регулярно переходит в идеологические перепалки, отмеченные еще большей интенсивностью. Тут говорят о капитализме, западном истеблишменте и кризисе парламентской демократии, нацизме, фашистах и коллективной вине, альтернативной медицине, постмодернизме и пост-постфеминизме, атеизме и вере.

"Подкованные" реплики в духе "Ты первоклассная лесбиянка и второсортный ученый" заставляют вспомнить о творчестве Вуди Аллена. О нем напоминают и сдержанные титры, в которых актеры перечислены в алфавитном порядке (он в своих фильмах так делает всегда). Экранные работы "Вечеринки" стоит отметить особо. Они сильны, гармоничны и уравновешены, подчеркивая высокое качество равноправного исполнительского ансамбля.

От Берлина до Одессы

Премьера "Вечеринки" состоялась на МКФ в Берлине. Первый показ в Украине был на закрытии Одесского МКФ. Выдающихся кассовых достижений в мировом кинопрокате, как и громких наград, у картины нет. И вряд ли будут.

Пожалуй, талантливая работа Салли Поттер и не претендует на особые лавры, являясь стремительным — всего 70 минут — упражнением в стиле, анекдотом, который разумно не пытается раздуть личную историю до масштабов социологического обобщения, хотя наряду с элементами черного юмора представляет и намеки на социальную сатиру, выстраивая современную версию классической английской "комедии обычаев".

В британском прокате авторы анонсировали "Вечеринку", как "комедию трагических масштабов". Украинский дистрибьютор Kinove на афише написал несколько иначе: "Комедия с привкусом трагедии", что тоже верно. После просмотра лента действительно оставляет сладко-горький привкус, который испаряется незаметно и легко.